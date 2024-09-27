MotoGP Endonezya 1. antrenman: Morbidelli lider, Martin üçüncü
MotoGP Endonezya GP'sinde Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli, cuma günkü antrenman seansında en hızlı isim oldu.
Franco Morbidelli, Mandalika'daki açılış antrenmanında, Aprilia'dan Maverick Vinales’in 0.221 saniye önünde günü birinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Jorge Martin üçüncü sırada yer aldı.
Bu hafta sonuna 24 puan farkla lider giren Jorge Martin, geçen hafta Emilia Romagna GP'sinde kaza yapan ve puan kaybeden son şampiyon Francesco Bagnaia'nın önünde kalarak şampiyonadaki avanatajını korumak istiyor.
Bagnaia, sabah seansını 14. sırada tamamladı ancak pistin tozlu ve kaygan olması nedeniyle tur zamanlarının hafta sonu boyunca iyileşmesi bekleniyor.
Miguel Oliveira, 4. virajda yaşadığı kaza sonrası tıbbi merkeze götürüldü ve piste geri dönemedi.
Ayrıca, hastalığı nedeniyle Misano 2'yi kaçıran Alex Rins, bu sabah Monster Yamaha ile piste geri döndü.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Perez: "Emekli olup olmayacağıma karar vermek 'üç saniyemi' aldı"
Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor
Ajo ve Pedrosa, KTM yönetiminin yeniden yapılanmasına öncülük edecek
ABD mahkemesi, Haas'ın Steiner'a karşı açtığı marka davasını reddetti
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar