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Antrenman raporu
MotoGP Endonezya GP

MotoGP Endonezya 1. antrenman: Morbidelli lider, Martin üçüncü

MotoGP Endonezya GP'sinde Pramac Ducati sürücüsü Franco Morbidelli, cuma günkü antrenman seansında en hızlı isim oldu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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Franco Morbidelli, Mandalika'daki açılış antrenmanında, Aprilia'dan Maverick Vinales’in 0.221 saniye önünde günü birinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Jorge Martin üçüncü sırada yer aldı.

Bu hafta sonuna 24 puan farkla lider giren Jorge Martin, geçen hafta Emilia Romagna GP'sinde kaza yapan ve puan kaybeden son şampiyon Francesco Bagnaia'nın önünde kalarak şampiyonadaki avanatajını korumak istiyor.

Bagnaia, sabah seansını 14. sırada tamamladı ancak pistin tozlu ve kaygan olması nedeniyle tur zamanlarının hafta sonu boyunca iyileşmesi bekleniyor.

Miguel Oliveira, 4. virajda yaşadığı kaza sonrası tıbbi merkeze götürüldü ve piste geri dönemedi.

Ayrıca, hastalığı nedeniyle Misano 2'yi kaçıran Alex Rins, bu sabah Monster Yamaha ile piste geri döndü.

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Enes Erdemirel
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Enes Erdemirel
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