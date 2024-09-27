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Antrenman raporu
MotoGP Endonezya GP

MotoGP Endonezya ana antrenman: Bastianini lider, Martin ikinci

Enea Bastianini, Mandalika'da gerçekleştirilen serbest antrenmanı Jorge Martin'in önünde tamamladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Emilia Romagna GP'sinde Martin'i son turda geçerek galibiyete ulaşan Enea Bastianini, Endonezya GP'sinin ana antrenmanında en hızlı tur zamanını elde etti. 

Şampiyona lideri Jorge Martin, yumuşak lastiklerle attığı ilk hızlı turunda yeni pist rekorunu kırarak liderliğe yükselmişti. ;

Ancak Bastianini, son bölümde attığı turla Martin'i geçmeyi başardı. Sabah antrenmanını lider tamamlayan Franco Morbidelli ise günü üçüncü sırada tamamladı.

Son şampiyon Francesco Bagnaia, sert ön-orta arka lastiklerle ilk seansında 17. sırada yer aldı ve Ducati garajındaki gerginlik açıkça hissedildi.

Yeni lastiklerle piste çıkan Bagnaia, öncelikle dokuzuncu sıraya kadar yükselse de sonrasında daha iyi bir turla rahat bir dördüncülük elde etti.

Marc Marquez, 10. virajda yaptığı inanılmaz kurtarışıyla dikkat çekerken, Fabio Quartararo da birinci sırayı zorlayan bir performans sergiledi.

Ancak Fransız sürücü, yaşadığı kayma nedeniyle en iyi zamanını yapamadı ve altıncı sırada günü tamamladı.

Marc Marquez, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio ve Maverick Vinales ise doğrudan Q2’ye geçmeye hak kazanan diğer isimler oldu.

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