MotoGP Endonezya 3. antrenman: Seansın lideri Marquez

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Cumartesi gününün ilk seansı öncesinde şiddetli yağmur vardı ve bu da 3. antrenman için pisti epey ıslak hale getirdi.

Sonuç olarak bu durum kombine edilmiş derecelerde bir değişim olmayacağı ve Q1'de piste çıkacak isimlerin dünkü antrenman sonuçlarına göre belli olacağı anlamına geliyordu.

Q1'de piste çıkacak isimler arasında altı kez dünya şampiyonu Marquez, takım arkadaşı Pol Espargaro, Francesco Bagnaia ve 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir de yer alıyor.

Seansa bakıldığında, ilk turlar ıslak zemin lastikleriyle geldi ve KTM sürücüsü Miguel Oliveira 1:44.014'lük bir tur zamanı yakaladı. Seansın geri kalan kısmında lider Jack Miller ve Marquez arasında el değişti.

Miller, pistte kuru bir kattın oluşmasının ardından kuru zemin lastiklerine geçen ilk isim oldu ve 1:40.284 yaparak zaman tablosunda en tepeye yükseldi. Sonrasında derecesini 1:37.481'e kadar çekti.

Jack Miller, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Saniyeler sonra Honda sürücüsü Marquez sahneye çıktı ve bitime 15 dakika kala attığı 1:36.211'lik turuyla seansın yeni lideri oldu.

İspanyol sürücü seansın kalan kısmında derecesini daha da geliştirdi ve önce 1:34.344, sonra da 1:34.067 yaparak 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı. Buna karşılık kombine edilmiş derecelerde 22. sıradaki yeri değişmedi.

İkinciliği, Marquez gibi Q1'de piste çıkacak olan Bagnaia aldı. Ducati sürücüsünün turu 0.183 saniye daha yavaştı.

VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi, takım arkadaşı Luca Marini'nin önünde üçüncü olsa da, her iki sürücü de Q1'de mücadele edecek.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, yaşadığı teknik soruna rağmen seansı beşinci sırada tamamlarken, Pol Espargaro altıncı, Jack Miller yedinci ve Miguel Oliveira sekizinci oldu.

İlk onu Joan Mir ve RNF Yamaha'dan Andrea Dovizoso tamamladı.

Yamaha'da dünya şampiyonu Fabio Quartararo, üçüncü antrenman seansında teknik problemlerle boğuşmaya devam etti. Sonuç olarak kuru zemin lastikleriyle tur atamayan Fransız sürücü %105 tur zamanının dışında kaldı.

Buna karşılık ikinci antrenman seansındaki en hızlı turuyla, kombine edilmiş derecelerde zirvede yer aldı ve 3. antrenmanı 11. tamamlayan Franco Morbidelli ile Q2'ye kaldı.

Doğrudan Q2'ye kalan sürücüler arasında Miller, Suzuki'den Rins, Pramac'tan Johann Zarco ve Jorge Martin, Katar yarış galibi Enea Bastianini (Gresini), Aprilia'dan Aleix Espargaro, KTM'den Brad Binder ve Miguel Oliveira yer alıyor.

3. antrenman sonucu: