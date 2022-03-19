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MotoGP / Endonezya GP Antrenman raporu

MotoGP Endonezya 3. antrenman: Seansın lideri Marquez

Honda'dan Marc Marquez, hava şartlarının etkilediği Endonezya'daki 3. antrenman seansında en hızlı zamanı kaydetmeyi başardı.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MotoGP Endonezya 3. antrenman: Seansın lideri Marquez
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Cumartesi gününün ilk seansı öncesinde şiddetli yağmur vardı ve bu da 3. antrenman için pisti epey ıslak hale getirdi.

Sonuç olarak bu durum kombine edilmiş derecelerde bir değişim olmayacağı ve Q1'de piste çıkacak isimlerin dünkü antrenman sonuçlarına göre belli olacağı anlamına geliyordu.

Q1'de piste çıkacak isimler arasında altı kez dünya şampiyonu Marquez, takım arkadaşı Pol Espargaro, Francesco Bagnaia ve 2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir de yer alıyor.

Seansa bakıldığında, ilk turlar ıslak zemin lastikleriyle geldi ve KTM sürücüsü Miguel Oliveira 1:44.014'lük bir tur zamanı yakaladı. Seansın geri kalan kısmında lider Jack Miller ve Marquez arasında el değişti.

Miller, pistte kuru bir kattın oluşmasının ardından kuru zemin lastiklerine geçen ilk isim oldu ve 1:40.284 yaparak zaman tablosunda en tepeye yükseldi. Sonrasında derecesini 1:37.481'e kadar çekti.

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Saniyeler sonra Honda sürücüsü Marquez sahneye çıktı ve bitime 15 dakika kala attığı 1:36.211'lik turuyla seansın yeni lideri oldu.

İspanyol sürücü seansın kalan kısmında derecesini daha da geliştirdi ve önce 1:34.344, sonra da 1:34.067 yaparak 3. antrenman seansını ilk sırada tamamladı. Buna karşılık kombine edilmiş derecelerde 22. sıradaki yeri değişmedi.

İkinciliği, Marquez gibi Q1'de piste çıkacak olan Bagnaia aldı. Ducati sürücüsünün turu 0.183 saniye daha yavaştı.

VR46 Ducati sürücüsü Marco Bezzecchi, takım arkadaşı Luca Marini'nin önünde üçüncü olsa da, her iki sürücü de Q1'de mücadele edecek.

Suzuki sürücüsü Alex Rins, yaşadığı teknik soruna rağmen seansı beşinci sırada tamamlarken, Pol Espargaro altıncı, Jack Miller yedinci ve  Miguel Oliveira sekizinci oldu.

İlk onu Joan Mir ve RNF Yamaha'dan Andrea Dovizoso tamamladı.

Yamaha'da dünya şampiyonu Fabio Quartararo, üçüncü antrenman seansında teknik problemlerle boğuşmaya devam etti. Sonuç olarak kuru zemin lastikleriyle tur atamayan Fransız sürücü %105 tur zamanının dışında kaldı.

Buna karşılık ikinci antrenman seansındaki en hızlı turuyla, kombine edilmiş derecelerde zirvede yer aldı ve 3. antrenmanı 11. tamamlayan Franco Morbidelli ile Q2'ye kaldı.

Doğrudan Q2'ye kalan sürücüler arasında Miller, Suzuki'den Rins, Pramac'tan Johann Zarco ve Jorge Martin, Katar yarış galibi Enea Bastianini (Gresini), Aprilia'dan Aleix Espargaro, KTM'den Brad Binder ve Miguel Oliveira yer alıyor.

3. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Spain Marc Marquez Honda 1'34.067  
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'34.250 0.183
3 Italy Marco Bezzecchi Ducati 1'34.350 0.283
4 Italy Luca Marini Ducati 1'34.409 0.342
5 Spain Alex Rins Suzuki 1'34.633 0.566
6 Spain Pol Espargaro Honda 1'34.643 0.576
7 Australia Jack Miller Ducati 1'34.713 0.646
8 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'34.750 0.683
9 Spain Joan Mir Suzuki 1'34.840 0.773
10 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 1'34.852 0.785
11 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'34.942 0.875
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'34.947 0.880
13 Australia Remy Gardner KTM 1'35.060 0.993
14 Spain Alex Marquez Honda 1'35.127 1.060
15 Spain Maverick Viñales Aprilia 1'35.210 1.143
16 France Johann Zarco Ducati 1'35.268 1.201
17 Spain Jorge Martin Ducati 1'35.317 1.250
18 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 1'35.856 1.789
19 Spain Raul Fernandez KTM 1'35.944 1.877
20 South Africa Brad Binder KTM 1'36.339 2.272
21 South Africa Darryn Binder Yamaha 1'37.304 3.237
22 France Fabio Quartararo Yamaha 1'41.454 7.387
23 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'43.263 9.196
24 Italy Enea Bastianini Ducati 1'50.269 16.202
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