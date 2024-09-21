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MotoGP Emilia-Romagna GP

MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

Misano’da gerçekleştirilen sprint yarışında Francesco Bagnaia, bitime 6 tur kala Jorge Martin’i geçerek zafere ulaştı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 Emilia Romagna MotoGP Sprint yarışında Misano'da zafer Francesco Bagnaia'nın oldu.

Jorge Martin'i bitime altı tur kala yaptığı hata sonrasında geçen Bagnaia, şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı.

Sprint yarışına yedi puan farkla başlayan Martin, bu hatanın ardından Pazar günü yapılacak grand prix öncesi sadece dört puanlık bir avantajla yarışa başlayacak.

Ducat fabrika takımı sürücüsü Enea Bastianini podyumun son basamağını tamamlarken, Marc Marquez dördüncülük için Pedro Acosta ile mücadele etti ve önde kalmayı başardı.

Pole pozisyonundan başlayan Bagnaia, yarışın başında tıpkı iki hafta önce olduğu gibi Martin ve Brad Binder'a geçilse de kısa sürede Binder'ı geride bıraktı.

Bagnaia ve Martin arasındaki mücadele yarışın ortalarında en yüksek seviyeye ulaştı. Martin, pist sınırlarını ihlal etme uyarısının ardından dikkatini kaybetti ve bir hata yaparak liderliği Bagnaia'ya kaptırdı.

Marc Marquez ise ilk üçlünün hızına ayak uyduramayarak geride kaldı.

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