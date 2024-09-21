MotoGP Emilia Romagna Sıralama: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Martin ikinci
MotoGP Emilia Romagna GP'sinde Francesco Bagnaia, Misano'da tur rekorunu kırarak pole pozisyonunu elde etti.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Misano'daki sıralama turlarında Francesco Bagnaia, 1m 30.286s'lik derecesiyle yeni bir tur rekoru kırarak pole pozisyonunu elde etti ve şampiyonluk mücadelesinde olduğu Jorge Martin'i 0.214s farkla geride bıraktı.
Jorge Martin, son turunda takım arkadaşı Franco Morbidelli'ye takıldı ve hızını kaybetti.
Martin, "Pecco ile hız anlamında çok yakınız. Zor bir yarış olacak." diyerek mücadelenin sıkı geçeceğini vurguladı.
Enea Bastianini ön sırayı tamamlarken, KTM sürücüleri Brad Binder ve Pedro Acosta, sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.
VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ise altıncı sırada yer aldı.
Marc Marquez, bu hafta sıralama turlarında 3. virajda düşerek yedinci sırada kaldı.
KTM pilotları Brad Binder ve Miguel Oliveira, Q2'ye yükseldiler. Luca Marini ise Honda için en iyi dereceyi yaparak 15. sıraya yerleşti.
Öte yandan, Jack Miller sadece 19. sırada başlarken, Alex Marquez Q1'de yaptığı kaza sonrası 21. sırada kaldı.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar