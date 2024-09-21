MotoGP Emilia Romagna Sıralama: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Martin ikinci

Misano'daki sıralama turlarında Francesco Bagnaia, 1m 30.286s'lik derecesiyle yeni bir tur rekoru kırarak pole pozisyonunu elde etti ve şampiyonluk mücadelesinde olduğu Jorge Martin'i 0.214s farkla geride bıraktı.

Jorge Martin, son turunda takım arkadaşı Franco Morbidelli'ye takıldı ve hızını kaybetti.



Martin, "Pecco ile hız anlamında çok yakınız. Zor bir yarış olacak." diyerek mücadelenin sıkı geçeceğini vurguladı.

Enea Bastianini ön sırayı tamamlarken, KTM sürücüleri Brad Binder ve Pedro Acosta, sırasıyla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.



VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ise altıncı sırada yer aldı.

Marc Marquez, bu hafta sıralama turlarında 3. virajda düşerek yedinci sırada kaldı.

KTM pilotları Brad Binder ve Miguel Oliveira, Q2'ye yükseldiler. Luca Marini ise Honda için en iyi dereceyi yaparak 15. sıraya yerleşti.

Öte yandan, Jack Miller sadece 19. sırada başlarken, Alex Marquez Q1'de yaptığı kaza sonrası 21. sırada kaldı.