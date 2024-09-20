Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP

MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Marquez ıslak zeminde zirvede

Marc Marquez, Emilia Romagna'daki ilk antrenmanda en hızlı isim oldu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
1020355098-LAT-20240909-58968_HiRes

2024 MotoGP sezonunun 14. ayağı olan Emilia Romagna GP, Misano Pisti'nde yapılan cuma günü antrenmanlarıyla başladı.

Marc Marquez, San Marino GP'sindeki güçlü performansının ardından Emilia Romagna hafta sonunda da formunu koruyarak ilk antrenmanda en hızlı zamanı elde etti.

Islak zeminde gerçekleşen antrenmanda, seansın ortasına kadar sadece birkaç sürücü zaman turu kaydetti.

Ancak Gresini sürücüsü Marquez, 1m 32.082s'lik turuyla zirveye oturdu ve Jorge Martin'in sadece 0.063 saniye önünde liderliği aldı.

Bagnaia ise Franco Morbidelli’nin hemen arkasında dördüncü en hızlı isim oldu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

MotoGP
Emilia-Romagna GP
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
MotoGP Emilia Romagna Sıralama: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Martin ikinci

MotoGP Emilia Romagna Sıralama: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Martin ikinci

MotoGP
Emilia-Romagna GP
MotoGP Emilia Romagna Sıralama: Bagnaia tur rekoruyla pole'de, Martin ikinci
MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Acosta lider, Quartararo ikinci

MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Acosta lider, Quartararo ikinci

MotoGP
Emilia-Romagna GP
MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Acosta lider, Quartararo ikinci

Son Haberler

Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!

Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!

F1 Formula 1
Singapur GP
Sainz, FIA tarafından incelemeye alındı!
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"

Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"

F1 Formula 1
Singapur GP
Verstappen: "Yarın ikincilikten yarışı kazanma şansımız var"
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci

MGP MotoGP
Emilia-Romagna GP
MotoGP Emilia Romagna Sprint: Bagnaia kazandı, Martin ikinci
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"

Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"

F1 Formula 1
Singapur GP
Norris: "Soğukkanlılığımı koruyarak yapmam gerekeni yaptım"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye