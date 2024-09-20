MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Marquez ıslak zeminde zirvede

2024 MotoGP sezonunun 14. ayağı olan Emilia Romagna GP, Misano Pisti'nde yapılan cuma günü antrenmanlarıyla başladı.



Marc Marquez, San Marino GP'sindeki güçlü performansının ardından Emilia Romagna hafta sonunda da formunu koruyarak ilk antrenmanda en hızlı zamanı elde etti.

Islak zeminde gerçekleşen antrenmanda, seansın ortasına kadar sadece birkaç sürücü zaman turu kaydetti.



Ancak Gresini sürücüsü Marquez, 1m 32.082s'lik turuyla zirveye oturdu ve Jorge Martin'in sadece 0.063 saniye önünde liderliği aldı.

Bagnaia ise Franco Morbidelli’nin hemen arkasında dördüncü en hızlı isim oldu.