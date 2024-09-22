MotoGP Emilia Romagna: Bastianini kazandı, Ducati markalar şampiyonu oldu

Emilia Romagna GP'sinde Enea Bastianini, Jorge Martin'i son turda sert bir atakla geride bırakarak Ducati'nin 100. Grand Prix zaferine ulaştı. Ancak FIM Hakemleri tarafından henüz bu konuda bir karar verilmedi.

Francesco Bagnaia'nın yarış dışı kalmasıyla beraber Jorge Martin, şampiyonada Bagnaia'nın önüne geçmeyi başardı.



Son şampiyon Bagnaia, bitime yedi tur kala frenleme esnasında ön tekerleğinde tutuşu kaybederek yarış dışı kaldı ve bu sezon yedinci defa finişe ulaşamadı.

Martin, yarış boyunca Bastianini'nin yoğun baskısı altındaydı. İki sürücü, yarışın erken aşamalarında yavaşlayan Bagnaia'yı geçtikten sonra büyük bir mücadeleye girdi.



Bastianini, son turda 14. virajda Martin'i geçerek liderliği ele aldı.

Bu galibiyetle birlikte Ducati, 2024 sezonunda markalar şampiyonluğunu garantilemiş oldu.

San Marino galibi Marc Marquez, dördüncülükte yalnız devam edereken Bagnaia'nın hatasının ardından üçüncü sıraya yükseldi.



Marquez, Brad Binder ve Pedro Acosta'nın yarış dışında kalmasıyla iyi bir avantaj sağladı.

Birçok sürücü, sprint yarışındaki yumuşak arka lastikten orta hamura geçti. Ancak Marco Bezzecchi, kumar oynayarak yumuşak arka lastikle yarışa başladı ve yarışı sekizinci sırada tamamladı.