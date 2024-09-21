MotoGP Emilia Romagna Antrenman: Acosta lider, Quartararo ikinci
Emilia Romagna'da cumartesi antrenmanlarında Pedro Acosta ve Fabio Quartararo, sürpriz bir performans sergileyerek zaman tablosunun zirvesine çıktı.
Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3
Fotoğraf: Rob Gray / Polarity Photo
Emilia Romagna GP'sindeki cumartesi antrenmanları sürpriz sonuçlarla tamamlandı. Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia ve Marc Marquez'i geride bırakarak liderliği bir süreliğine ele geçirdi.
Antrenmanın sonlarına doğru Pedro Acosta, son turunda Quartararo'nun derecesini 0.004 saniye farkla geçerek antrenmanları lider tamamladı.
Diğer taraftan Marc Marquez, yarım saatlik seansın çoğunu yumuşak lastiklerle lider götürdü. Ancak Marquez, Bagnaia ve Quartararo'ya geçildikten sonra 14. viraja girerken kaza yaptı.
20 derece hava sıcaklığı, sprint ve grand prix'de tercih edilen orta ön lastik kullanımını sınırlarken, Marquez ve Acosta yumuşak ön lastik kullanmayı tercih etti.
Yüksek ateş nedeniyle cuma günkü antrenmanları kaçıran Alex Rins ise cumartesi sabahı piste döndü ancak zaman tablosunun sonunda kaldı.
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