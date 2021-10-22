MotoGP Emilia Romagna 2. antrenman: Miller lider, Quartararo 16. oldu

İlk antrenman seansında yağan yağmur, ikinci seansta kendisini göstermedi fakat ikinci 45 dakikalık seansın başlangıcında pist oldukça ıslaktı.

Şartların giderek iyileşmesiyle beraber sürücüler, ilk seansa göre daha iyi turlar çıkarmaya başladılar ve Ducati'den Jack Miller, ilk dakikalarda en hızlı zamanı yapan isim oldu.

Avustralyalı sürücü, ilk başta 1:41.833'lük bir zaman turu ortaya koydu ve aracından bu dereceyi 1:41.547'ye çekti.

Bu, Johann Zarco'nun ilk seansta kaydettiği en iyi dereceyi geride bıraktığı anlamına geliyordu ve o noktada Tech KTM'den Iker Lecuona'nın 1.2 saniye önündeydi.

Seansın son anlarına doğru pist daha da kurumaya başladı ve Miller en hızlı dereceyi 1:41.305'e çekti. Bu derece, damalı bayrağın sallandığı son anlara kadar kimse tarafından geçilemedi.

Miller böylelikle seansı ilk sırada tamamladı. Pramac'tan Zarco, seansın bitimine kısa bir süre kala 1:42.232 yaptı ve 0.927 saniye geride ikinci oldu. İlk üçü, Zarco'nun 0.059 saniye gerisinde kalan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro tamamladı.

Lecuona, ıslak zeminde güçlü bir performans sergiledi ve 1:42.576'lık derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. Onu Miguel Oliveira ve Avintia çaylağı Luca Marini takip etti.

Bu hafta sonu özel davetle Aprilia adına piste çıkan Lorenzo Savadori yedinci en iyi zamanı yaparken, Francesco Bagnaia 1.364 saniye geride sekizinci sırada yer aldı. Son denemesinde hata yapmasaydı muhtemelen daha iyi bir tur çıkaracaktı.

İlk 10'u Tech3 KTM'den Danilo Petrucci ve Pramac'tan Jorge Martin tamamladı. Dünya şampiyonu Joan Mir ise ilk onu 0,033 saniye ile kaçırdı ve 11. oldu.

Alex Marquez ve Marc Marquez ikilisi ilk ona giremediler. İkili, 12. sırada yer alan Enea Bastianini'nin gerisinde 13. ve 14. oldu. Suzuki'den Alex Rins'in 15. olduğu seansta, ıslak zeminde bir başka sıkıntılı seans daha geçiren Quartararo, 1.792 saniye geride 16. oldu.

Son 15 dakikaya girerken 13. virajda kaza yapan Honda sürücüsü Pol Espargaro 19. sırada yer alırken, Yamaha'dan Franco Morbidelli 20. ve Aprilia'dan Maverick Vinales 21. oldu.

2. antrenman sonucu: