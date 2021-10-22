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MotoGP / Misano GP Antrenman raporu

MotoGP Emilia Romagna 2. antrenman: Miller lider, Quartararo 16. oldu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ducati'den Jack Miller, Emilia Romagna Grand Prix'si öncesi gerçekleştirilen 2. MotoGP antrenman seansında en hızlı isim olurken, Fabio Quartararo 16. sırada yer aldı.

MotoGP Emilia Romagna 2. antrenman: Miller lider, Quartararo 16. oldu

İlk antrenman seansında yağan yağmur, ikinci seansta kendisini göstermedi fakat ikinci 45 dakikalık seansın başlangıcında pist oldukça ıslaktı.

Şartların giderek iyileşmesiyle beraber sürücüler, ilk seansa göre daha iyi turlar çıkarmaya başladılar ve Ducati'den Jack Miller, ilk dakikalarda en hızlı zamanı yapan isim oldu.

Avustralyalı sürücü, ilk başta 1:41.833'lük bir zaman turu ortaya koydu ve aracından bu dereceyi 1:41.547'ye çekti.

Bu, Johann Zarco'nun ilk seansta kaydettiği en iyi dereceyi geride bıraktığı anlamına geliyordu ve o noktada Tech KTM'den Iker Lecuona'nın 1.2 saniye önündeydi.

Seansın son anlarına doğru pist daha da kurumaya başladı ve Miller en hızlı dereceyi 1:41.305'e çekti. Bu derece, damalı bayrağın sallandığı son anlara kadar kimse tarafından geçilemedi.

Miller böylelikle seansı ilk sırada tamamladı. Pramac'tan Zarco, seansın bitimine kısa bir süre kala 1:42.232 yaptı ve 0.927 saniye geride ikinci oldu. İlk üçü, Zarco'nun 0.059 saniye gerisinde kalan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro tamamladı. 

Lecuona, ıslak zeminde güçlü bir performans sergiledi ve 1:42.576'lık derecesiyle dördüncü sırada yer aldı. Onu Miguel Oliveira ve Avintia çaylağı Luca Marini takip etti.

Bu hafta sonu özel davetle Aprilia adına piste çıkan Lorenzo Savadori yedinci en iyi zamanı yaparken, Francesco Bagnaia 1.364 saniye geride sekizinci sırada yer aldı. Son denemesinde hata yapmasaydı muhtemelen daha iyi bir tur çıkaracaktı.

İlk 10'u Tech3 KTM'den Danilo Petrucci ve Pramac'tan Jorge Martin tamamladı. Dünya şampiyonu Joan Mir ise ilk onu 0,033 saniye ile kaçırdı ve 11. oldu.

Alex Marquez ve Marc Marquez ikilisi ilk ona giremediler. İkili, 12. sırada yer alan Enea Bastianini'nin gerisinde 13. ve 14. oldu. Suzuki'den Alex Rins'in 15. olduğu seansta, ıslak zeminde bir başka sıkıntılı seans daha geçiren Quartararo, 1.792 saniye geride 16. oldu.

Son 15 dakikaya girerken 13. virajda kaza yapan Honda sürücüsü Pol Espargaro 19. sırada yer alırken, Yamaha'dan Franco Morbidelli 20. ve Aprilia'dan Maverick Vinales 21. oldu.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Australia Jack Miller Ducati 16 1'41.305  
2 France Johann Zarco Ducati 19 1'42.232 0.927
3 Spain Aleix Espargaro Aprilia 17 1'42.291 0.986
4 Spain Iker Lecuona KTM 22 1'42.576 1.271
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 1'42.591 1.286
6 Italy Luca Marini Ducati 16 1'42.601 1.296
7 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 18 1'42.615 1.310
8 Italy Francesco Bagnaia Ducati 21 1'42.669 1.364
9 Italy Danilo Petrucci KTM 18 1'42.775 1.470
10 Spain Jorge Martin Ducati 21 1'42.809 1.504
11 Spain Joan Mir Suzuki 17 1'42.842 1.537
12 Italy Enea Bastianini Ducati 18 1'42.842 1.537
13 Spain Alex Marquez Honda 17 1'42.879 1.574
14 Spain Marc Marquez Honda 18 1'42.883 1.578
15 Spain Alex Rins Suzuki 18 1'42.944 1.639
16 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'43.097 1.792
17 South Africa Brad Binder KTM 22 1'43.237 1.932
18 Italy Michele Pirro Ducati 13 1'43.413 2.108
19 Spain Pol Espargaro Honda 17 1'43.470 2.165
20 Italy Franco Morbidelli Yamaha 18 1'43.585 2.280
21 Spain Maverick Viñales Aprilia 16 1'43.679 2.374
22 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'43.789 2.484
23 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'44.075 2.770
24 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 16 1'44.643 3.338
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MotoGP Emilia Romagna 1. antrenman: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo 18. oldu

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