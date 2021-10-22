MotoGP Emilia Romagna 1. antrenman: Islak zeminde Zarco lider, Quartararo 18. oldu

MotoGP bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan Malezya GP'nin iptali sonrasında, yeniden Misano'ya döndü. Geçen ay burada ilk Misano yarışı yapılmıştı ve takvimdeki değişiklik sonrası, Misano'da ikinci bir yarış daha yapılmasına karar verildi.

Bitime üç yarış kala Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo, Francesco Bagnaia'nın 52 puan önünde ilk sırada yer alıyor ve şampiyon bu hafta sonu belli olabilir.

İlk antrenman seansında sürücüleri soğuk ve yağışlı bir hava karşıladı. 45 dakikalık seansın başlangıcında pist tamamen ıslaktı.

Soğuk ve ıslak şartlarda sürüş yapmak o kadar zordu ki LCR Honda sürücüsü Alex Marquez ve KTM'den Brad Binder, 2. ve 8. virajda arka arkaya kazalar yaptılar.

Islak zeminde genellikle iyi performanslar sergileyen Tech3 KTM sürücüsü Iker Lecuona, seansın başlangıcında 1:49.084 yaptı ve ardından bu dereceyi 1:46.696'ya çekti.

Sürücüler şartlara adapte olmaya başladıkça zaman tablosu birkaç kez el değişti. Bitime yaklaşık 33 dakika kala Miller, 1:43.999 yaptı ve zaman tablosunda liderliği eline geçirdi.

Bu noktada yağmur geri döndü ve şiddetini artırdı. Bundan ötürü de son 10 dakikaya kadar zaman tablosunda değişiklik olmadı.

Zarco son bölümde peş peşe hızlı turlar attı ve önce 1:43.836 yaptı, sonra en hızlı dereceyi daha da geliştirerek 1:42.374'e kadar indi.

Fransız sürücünün derecesine yaklaşabilen bir isim çıkmadı ve Zarco, 1:43'ün altına inebilen tek isim olarak seansı ilk sırada tamamladı.

Zarco'nun en yakın rakibi, bu hafta sonu zorlanmayı bekleyen Marc Marquez'di. Honda sürücüsünün turu, Zarco'dan 1.417 saniye daha yavaştı.

Miller ve Pramac sürücüsü Jorge Martin, seansı en iyi Yamaha sürücüsü olarak tamamlayan Franco Morbidelli'nin önünde üçüncü ve dördüncü bitirdiler.

Bagnaia, Ducati ile 8. virajda bir kaza yapsa da olaydan yara almadan kurtuldu. Seansı da altıncı sırada bitirdi.

KTM fabrika takımı sürücüsü Miguel Oliveira, Tech 3 ikilisi Danilo Petrucci ve Lecuona'nın önünde yedinci olurken, son şampiyon Joan Mir Suzuki ile ilk onu tamamladı.

Valentino Rossi, kardeşi Luca Marini'nin 11. olduğu seansta bu hafta sonu özel davetle piste çıkan Ducati test sürücüsü Michele Pirro ve Alex Marquez'in önünde 12. sırada yer aldı.

Maverick Vinales, geçen ay World Supersport 300 yarışında kuzeninin hayatını kaybetmesiyle Austin yarışına katılmamıştı. Ancak bu hafta sonu aksiyona geri döndü.

Aprilia sürücüsü, seansı 3 saniye geride 17. sırada tamamlarken, şampiyona lideri Fabio Quartararo ancak 18. olabildi.

İlk seans sonucu: