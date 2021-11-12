MotoGP efsanesi Rossi, Norris ile birlikte yarışmanın "harika" olacağını düşünüyor

Formula 1 Brezilya Grand Prix'sinden önce, perşembe günü konuşan Norris, MotoGP efsanesi Valentino Rossi'ye emekliliği öncesinde içten bir mesaj gönderdiğini ve kariyeri boyunca başardıkları için kendisini tebrik ettiğini söylemişti.

Norris, idol olarak gördüğü Rossi ile düzenli olarak temas halinde olduğunu ve Rossi'nin emekliliğinden sonra, birlikte bir yerde beraber yarışma konusunda planlar yapmaya çalıştıklarını belirtmişti.

Cuma günü Motorsport.com'a konuşan Rossi, Norris ile aynı aracı paylaşma fikri hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "bunun kendisi için büyük bir zevk olacağını" dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, Norris'in sözlerini şöyle yorumladı: "Lando ile sürekli temas halindeyim çünkü o, başlangıçtan beri benim büyük bir hayranım."

"Monza'da, benimkine benzeyen özel bir kask tasarımı kullandı. Onu gerçekten takip ediyorum çünkü bence harika biri, harika bir yetenek, ayrıca çok genç ve komik bir adam."

“Gelecek yıl daha fazla zamana sahip olacağım için bir yarış seyretmeye, bir Formula 1 yarışı görmeye gitmek istiyorum."

"Gelecek yıl birlikte yarışabilmek, benim açımdan harika olur çünkü Lando çok hızlı biri."

"Otomobil yarışlarına katılacağım ve eğer Lando ile yarışabilirsek bu benim için harika, büyük bir zevk olacak çünkü o çok hızlı ve eminim bundan büyük keyif alırız."

MotoGP kariyerinden sonra GT yarışlarında yer almayı planlayan Rossi henüz 2022 ve sonrası için ne yapacağına karar vermedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Charles Coates / Motorsport Images