MotoGP efsanesi Marquez, neden hiç dört tekere geçmeyi düşünmedi?

MotoGP kariyeri boyunca altı şampiyonluk elde eden ve on yılı aşkın bir süre boyunca Honda ailesinin uzun süreli bir üyesi olan Marquez, bu yılın sonunda Ducati takımı Gresini Racing MotoGP ile anlaşma yaparak Honda’dan ayrılacak.

Son iki yılda birçok sakatlık geçiren İspanyol sürücü, en son operasyonunu Kasım ayında geçirdi ve pazar günü düzenlenen 2023 Honda Teşekkür Günü etkinliğinde yer aldı.

2018’de Red Bull Formula 1 aracı olan Honda motorlu 2012 Toro Rosso ile sürüşünü hatırlayan Marquez, bu deneyimin onu motosikleti arabayla değiştirmek için teşvik etmediğini itiraf etti.

“Elbette F1 aracını denemek çok havalıydı ve oldukça hızlı olduğum da doğru ama o gün sıkı şekilde denetlenmiştim.”

“Başta Mark Webber ve Red Bull olmak üzere o gün testte olan Dr. Helmut Marko ve Niki Lauda’ya bu deneyim için teşekkür etmeliyim.”

“Gerçekten çok özel bir gündü ve evet, gayet iyi bir performans gösterdim. Hızlıydım ancak bu benim de iyi bildiğim bir pist olan Red Bull Ring’de yapılmış bir testti.”

“Monako gibi bir cadde pistinde olsaydım çok daha farklı olurdu. Bir sürücü olarak bunun için gereken beceriler gerçekten inanılmaz.”

O pazar hem Marko hem de üç kez dünya şampiyonu Lauda, aksiyonu izlemek üzere oradaydı ve MotoGP sürücüsünün iyi bir hız gösterdiğini açıklamıştı.

Ancak bugüne kadar bu, Marquez’in iki tekerli araçlarda kalma kararından sapmasına neden olmadı.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing

Marquez, “Motosiklet yarışlarında veya otomobil tarafında başarılı olmak istiyorsanız gerçekten erken yaşta başlamanız gerekiyor.” dedi.

Motegi, Marquez’in Honda için Ekim ayında Japonya yarış haftasında son podyumun sahnesi oldu.

Marquez, MotoGP kariyerine 2013’te çaylak sezonunda Japon üretici ile katılmıştı.

2024 sezonu için Ducati’ye geçmesiyle, birçok kişi İspanyol’un yine podyum, yarış galibiyeti ve hatta 2024 MotoGP şampiyonluğu için mücadeleye dahil olabileceğini düşünüyor. Fakat Marquez aynı görüşte değil.

Marquez, “Öyle olacağını düşünmüyorum. Martin, Bagnaia ve Bezzecchi çok güçlü sürücüler ve gençler.”

“Sporda kimse kalıcı değil. Düşeceğin ve genç insanların seni geçeceği günler geliyor. Bu doğal bir süreç.”

“Kariyerimi uzatmak için %100’ümü vermem gerekiyor. Kazandığım zamanlar çok oldu ama iki senedir yarış kazanamadım.”

“Motosiklete atlayıp hemen hızlı olmayı beklemiyorum ama denemek zorundayım.”

“Kaskımın altından tekrar gülebilmek istiyorum. Bu en önlerde olmam anlamına geliyor. Kazanmak zor ama mücadeleye dönmek ve her zaman en iyi ilk beş içerisinde olmak güzel olurdu.” dedi.

İlknur Çetinkaya