MotoGP Katalonya: Quartararo kazandı, Dovizioso ve Rossi kaza yaptı!

Startta kötü bir start alan Rossi, birkaç sıra kaybederken Jack Miller, aldığı startla beraber ikinciliğe yerleşti. Pole pozisyonunun sahibi Morbidelli ise iyi startla yerini korumayı başardı.

Arkada ise şampiyona lideri Ducati pilotu Andrea Dovizioso, Avintia Ducati pilotu Johann Zarco'nun yerde kalması ve kendisine çarpması ile beraber ikinci virajda yarış dışı kaldı. Bu sırada diğer Fabrika Yamaha ile Maverick Vinales, aldığı kötü startla 16. sıraya kadar geriledi.

Turun devamında ise Rossi, Petronas SRT pilotu Fabio Quartararo'yu ve Pramac Ducati pilotu Jack Miller'ı geride bırakmayı başarsa da Quartararo, altıncı turda ilk viraja gelirken Rossi'yi tekrardan geçmeyi başardı.

Öndeki Morbidelli, Quartararo, Rossi ve Miller dörtlüsü, gridin geri kalanından daha iyi bir tempo göstererek arkalarındaki Suzuki pilotları Joan Mir ve Alex Rins ile araayı açmaya başladılar.

Dokuzuncu tura girildiği anda ise Fabio Quartararo, önünde bulunan takım arkadaşı Franco Morbidelli'yi geçmeyi başardı ve liderliği ele geçirdi.

Arka grupta ise Rins, Petrucci, Espargaro, Binder, Bagnaia ve Oliveira arasında altıncı sıra için büyük bir mücadele vardı. Kendi evinde, arayı açmaya çalışan Rins, arkadaki KTM'lere ve Petrucci'ye karşı biraz daha rahat bir fark yaratmayı başardı.

11. turda ise Espargaro ve Petrucci, virajlar arasında birbirlerine atak yaparak pek çok kez yer değiştirdiler. Ancak 13. turda Espargaro, Petrucci ile verdiği mücadele sırasında bir lowside yaşadı ve ilk virajda yere düşerek yarış dışı kaldı.

Bir sonraki turda ise bu sefer ikinci sırada ilerleyen Franco Morbidelli, küçük bir kontrol kaybı yaşadı, ancak motosikletinin üzerine kaldı ve üçüncülüğe geriledi. Bu sırada Mir, Miller ile tek turda 0.5 saniye fark kapattı ve Avustralyalı pilotu zorlamaya başladı.

16. turda ise ikinci sırada ilerleyen ve 200. podyumunu arayan Rossi, ikinci virajda Zarco'nun yaşadığına benzer bir lowside yaşayarak yerde kaldı.

Yerde kalan bir diğer isim ise, soğuk havalarda sorun yaşayan KTM'lerin en iyisi olarak ilerleyen KTM Tech3 pilotu Miguel Oliveira oldu. Dokuzuncu sırada yarışı götüren Oliveira, 19. turda kendini çakıl havuzunda buldu.

Ön grupta ise Joan Mir, Rossi'nin kazasından sonra kendini üçüncü sırada bulurken, 20. turda, takım arkadaşı Alex Rins, dördüncü sırada bulunan Jack Miller'ı geride bırakmayı başardı. Bu sırada Mir, öndeki Morbidelli'den 0.2 saniye daha hızlı turlar atıyordu ve İtalyan pilot ile arayı hızlı bir şekilde kapatıyordu.

Bitime iki tur kala Mir, Morbidelli'ye atağını yaparak Petronas Yamaha pilotunu geride bıraktı. Ondan hemen sonra ise Suzuki takım arkadaşı Rins, Morbidelli'yi geçerek son podyum sonucunu ele geçirmeyi başardı.

Mir, Quartararo ile farkı 1.1 saniyeye kadar indirmiş olsa da Quartararo yarışı, iki Suzuki pilotu Joan Mir ve Alex Rins'in önünde kazanmayı başardı.

Devamında ise ilk 10'u tamamlayan isimler Morbidelli, Miller, Bagnaia, Nakagami, Petrucci, Vinales ve Crutchlow oldu.

Bu sonuçla beraber şampiyona liderliği Fabio Quartararo'nun olurken, arkasında ise Joan Mir bulunmakta.