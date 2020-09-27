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MotoGP / Katalonya GP / Yarış raporu

MotoGP Katalonya: Quartararo kazandı, Dovizioso ve Rossi kaza yaptı!

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MotoGP Katalonya: Quartararo kazandı, Dovizioso ve Rossi kaza yaptı!
Ekleyen:
, Editör

Olaaylı geçen MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Fabio Quartararo kazanırken, şampiyona lideri Ducati pilotu Andrea Dovizioso ve yarışı ikinci sırada götüren Valentino Rossi kaza yaparak yarış dışı kaldılar.

Startta kötü bir start alan Rossi, birkaç sıra kaybederken Jack Miller, aldığı startla beraber ikinciliğe yerleşti. Pole pozisyonunun sahibi Morbidelli ise iyi startla yerini korumayı başardı.

Arkada ise şampiyona lideri Ducati pilotu Andrea Dovizioso, Avintia Ducati pilotu Johann Zarco'nun yerde kalması ve kendisine çarpması ile beraber ikinci virajda yarış dışı kaldı. Bu sırada diğer Fabrika Yamaha ile Maverick Vinales, aldığı kötü startla 16. sıraya kadar geriledi. 

Turun devamında ise Rossi, Petronas SRT pilotu Fabio Quartararo'yu ve Pramac Ducati pilotu Jack Miller'ı geride bırakmayı başarsa da Quartararo, altıncı turda ilk viraja gelirken Rossi'yi tekrardan geçmeyi başardı. 

Öndeki Morbidelli, Quartararo, Rossi ve Miller dörtlüsü, gridin geri kalanından daha iyi bir tempo göstererek arkalarındaki Suzuki pilotları Joan Mir ve Alex Rins ile araayı açmaya başladılar.

Dokuzuncu tura girildiği anda ise Fabio Quartararo, önünde bulunan takım arkadaşı Franco Morbidelli'yi geçmeyi başardı ve liderliği ele geçirdi. 

Arka grupta ise Rins, Petrucci, Espargaro, Binder, Bagnaia ve Oliveira arasında altıncı sıra için büyük bir mücadele vardı. Kendi evinde, arayı açmaya çalışan Rins, arkadaki KTM'lere ve Petrucci'ye karşı biraz daha rahat bir fark yaratmayı başardı.

11. turda ise Espargaro ve Petrucci, virajlar arasında birbirlerine atak yaparak pek çok kez yer değiştirdiler. Ancak 13. turda Espargaro, Petrucci ile verdiği mücadele sırasında bir lowside yaşadı ve ilk virajda yere düşerek yarış dışı kaldı. 

Bir sonraki turda ise bu sefer ikinci sırada ilerleyen Franco Morbidelli, küçük bir kontrol kaybı yaşadı, ancak motosikletinin üzerine kaldı ve üçüncülüğe geriledi. Bu sırada Mir, Miller ile tek turda 0.5 saniye fark kapattı ve Avustralyalı pilotu zorlamaya başladı. 

16. turda ise ikinci sırada ilerleyen ve 200. podyumunu arayan Rossi, ikinci virajda Zarco'nun yaşadığına benzer bir lowside yaşayarak yerde kaldı. 

Yerde kalan bir diğer isim ise, soğuk havalarda sorun yaşayan KTM'lerin en iyisi olarak ilerleyen KTM Tech3 pilotu Miguel Oliveira oldu. Dokuzuncu sırada yarışı götüren Oliveira, 19. turda kendini çakıl havuzunda buldu. 

Ön grupta ise Joan Mir, Rossi'nin kazasından sonra kendini üçüncü sırada bulurken, 20. turda, takım arkadaşı Alex Rins, dördüncü sırada bulunan Jack Miller'ı geride bırakmayı başardı. Bu sırada Mir, öndeki Morbidelli'den 0.2 saniye daha hızlı turlar atıyordu ve İtalyan pilot ile arayı hızlı bir şekilde kapatıyordu.

Bitime iki tur kala Mir, Morbidelli'ye atağını yaparak Petronas Yamaha pilotunu geride bıraktı. Ondan hemen sonra ise Suzuki takım arkadaşı Rins, Morbidelli'yi geçerek son podyum sonucunu ele geçirmeyi başardı.

Mir, Quartararo ile farkı 1.1 saniyeye kadar indirmiş olsa da Quartararo yarışı, iki Suzuki pilotu Joan Mir ve Alex Rins'in önünde kazanmayı başardı.

Devamında ise ilk 10'u tamamlayan isimler Morbidelli, Miller, Bagnaia, Nakagami, Petrucci, Vinales ve Crutchlow oldu.

Bu sonuçla beraber şampiyona liderliği Fabio Quartararo'nun olurken, arkasında ise Joan Mir bulunmakta. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 France Fabio Quartararo 24 -       25
2 Spain Joan Mir 24 0.928 0.928 0.928   20
3 Spain Alex Rins 24 1.898 1.898 0.970   16
4 Italy Franco Morbidelli 24 2.846 2.846 0.948   13
5 Australia Jack Miller 24 3.391 3.391 0.545   11
6 Italy Francesco Bagnaia 24 3.518 3.518 0.127   10
7 Japan Takaaki Nakagami 24 3.671 3.671 0.153   9
8 Italy Danilo Petrucci 24 6.117 6.117 2.446   8
9 Spain Maverick Viñales 24 13.607 13.607 7.490   7
10 United Kingdom Cal Crutchlow 24 14.483 14.483 0.876   6
11 South Africa Brad Binder 24 14.927 14.927 0.444   5
12 Spain Aleix Espargaro 24 15.647 15.647 0.720   4
13 Spain Alex Marquez 24 17.327 17.327 1.680   3
14 Spain Iker Lecuona 24 27.066 27.066 9.739   2
15 Spain Tito Rabat 24 27.282 27.282 0.216   1
16 United Kingdom Bradley Smith 24 28.736 28.736 1.454    
17 Germany Stefan Bradl 24 32.643 32.643 3.907    
  Portugal Miguel Oliveira 18 6 laps        
  Italy Valentino Rossi 15 9 laps        
  Spain Pol Espargaro 12 12 laps        
  France Johann Zarco 0 24 laps        
  Italy Andrea Dovizioso 0 24 laps        
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MotoGP Barcelona Isınma turları: Quartararo kazaya rağmen lider

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalonya GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Efe Kahya

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