MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco

Yarıştan önce yapılan 20 dakikalık ısınma seansı bugün gerçekleştirildi ve sürücüler, yarış öncesinde son ayarlarını yapmak için piste çıktılar. Akşam için pek de temsili olmayan şartlarda gerçekleştirilen seansın ilk on dakikası geride kalırken Fabio Quartararo 1:54.592 yaparak zaman tablosunda yukarı çıkmayı başardı.

Daha sonra bu dereceyi 1:54.576'ya çekse de, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'dan 1:54.482 geldi ve böylelikle sansın en hızlı ismi oldu.

Bugünkü yarışa ikinci sıradan başlayacak Zarco ile bu seansı ikinci bitiren Quartararo arasındaki fark sadece 0.094 saniyeydi.

Quartararo'nun sadece 0.005 saniye ardında ise takım arkadaşı Maverick Vinales vardı.

Dünkü sıralama turlarında geride kalan ve yarış için umutsuz konuşan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli, Vinales'ten 0.185 saniye yavaş kaldı ve dördüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Dün kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Jorge Martin, takım arkadaşı Zarco'dan 0.472 saniye yavaş kalıp beşinci olurken, onu da sadece 0.008 saniye geriden Francesco Bagnaia takip etti.

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Bagnaia'yı 0.016 saniye geride yedinci sıradan takip ederken, Aprilia'da Aleix Espargaro sekizinci, Suzuki'den Alex Rins dokuzuncu ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami onuncu oldu.

Honda fabrika takımından Pol Espargaro 12. en iyi zamanı yaparken, Tech3 KTM ile 14. olan Danilo Petrucci, Avusturyalı ekibin motosikletlerini kullanan sürücüler arasında en hızlısıydı.

Ducati sürücüsü Jack Miller bu bölümü ancak 15. sırada tamamlarken, yarışa 21. sıradan başlayacak Petronas SRT Yamaha sürücüsü Valentino Rossi ise ancak 18. olabildi.

Seans sonucu