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Önceki / Jorge Martin: "Alt sınıftaki galibiyetler, MotoGP'deki ilk pole'den daha iyiydi"
MotoGP / Doha GP / Son dakika

MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Doha'da gerçekleştirilecek MotoGP yarışı öncesinde ısınma turlarının en hızlı ismi Pramac'tan Johann Zarco oldu.

MotoGP Doha ısınma turları: Yarış öncesindeki son seansın lideri Zarco

Yarıştan önce yapılan 20 dakikalık ısınma seansı bugün gerçekleştirildi ve sürücüler, yarış öncesinde son ayarlarını yapmak için piste çıktılar. Akşam için pek de temsili olmayan şartlarda gerçekleştirilen seansın ilk on dakikası geride kalırken Fabio Quartararo 1:54.592 yaparak zaman tablosunda yukarı çıkmayı başardı.

Daha sonra bu dereceyi 1:54.576'ya çekse de, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco'dan 1:54.482 geldi ve böylelikle sansın en hızlı ismi oldu.

Bugünkü yarışa ikinci sıradan başlayacak Zarco ile bu seansı ikinci bitiren Quartararo arasındaki fark sadece 0.094 saniyeydi.

Quartararo'nun sadece 0.005 saniye ardında ise takım arkadaşı Maverick Vinales vardı.

Dünkü sıralama turlarında geride kalan ve yarış için umutsuz konuşan Petronas SRT sürücüsü Franco Morbidelli, Vinales'ten 0.185 saniye yavaş kaldı ve dördüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Dün kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazanan Jorge Martin, takım arkadaşı Zarco'dan 0.472 saniye yavaş kalıp beşinci olurken, onu da sadece 0.008 saniye geriden Francesco Bagnaia takip etti.

Suzuki sürücüsü Joan Mir, Bagnaia'yı 0.016 saniye geride yedinci sıradan takip ederken, Aprilia'da Aleix Espargaro sekizinci, Suzuki'den Alex Rins dokuzuncu ve LCR Honda'dan Takaaki Nakagami onuncu oldu.

Honda fabrika takımından Pol Espargaro 12. en iyi zamanı yaparken, Tech3 KTM ile 14. olan Danilo Petrucci, Avusturyalı ekibin motosikletlerini kullanan sürücüler arasında en hızlısıydı.

Ducati sürücüsü Jack Miller bu bölümü ancak 15. sırada tamamlarken, yarışa 21. sıradan başlayacak Petronas SRT Yamaha sürücüsü Valentino Rossi ise ancak 18. olabildi.

Seans sonucu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Johann Zarco Ducati 5 1'54.482     169.179
2 France Fabio Quartararo Yamaha 10 1'54.576 0.094 0.094 169.040
3 Spain Maverick Viñales Yamaha 8 1'54.675 0.193 0.099 168.894
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 9 1'54.860 0.378 0.185 168.622
5 Spain Jorge Martin Ducati 10 1'54.954 0.472 0.094 168.484
6 Italy Francesco Bagnaia Ducati 9 1'54.962 0.480 0.008 168.473
7 Spain Joan Mir Suzuki 10 1'54.978 0.496 0.016 168.449
8 Spain Aleix Espargaro Aprilia 11 1'55.019 0.537 0.041 168.389
9 Spain Alex Rins Suzuki 9 1'55.081 0.599 0.062 168.298
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 10 1'55.085 0.603 0.004 168.293
11 Italy Enea Bastianini Ducati 10 1'55.172 0.690 0.087 168.165
12 Spain Pol Espargaro Honda 9 1'55.176 0.694 0.004 168.160
13 Italy Luca Marini Ducati 10 1'55.197 0.715 0.021 168.129
14 Italy Danilo Petrucci KTM 10 1'55.217 0.735 0.020 168.100
15 Australia Jack Miller Ducati 10 1'55.220 0.738 0.003 168.095
16 Spain Alex Marquez Honda 11 1'55.237 0.755 0.017 168.071
17 South Africa Brad Binder KTM 11 1'55.285 0.803 0.048 168.001
18 Italy Valentino Rossi Yamaha 10 1'55.291 0.809 0.006 167.992
19 Germany Stefan Bradl Honda 10 1'55.393 0.911 0.102 167.843
20 Portugal Miguel Oliveira KTM 10 1'55.560 1.078 0.167 167.601
21 Spain Iker Lecuona KTM 8 1'56.093 1.611 0.533 166.831
22 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 7 1'56.509 2.027 0.416 166.236
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Jorge Martin: "Alt sınıftaki galibiyetler, MotoGP'deki ilk pole'den daha iyiydi"

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Doha GP
Alt-etkinlik Warm Up
Lokasyon Losail Uluslararası Yarış Pisti
Pilotlar Fabio Quartararo , Johann Zarco , Maverick Viñales
Takımlar Pramac Racing , Yamaha Factory Racing
Editör Matteo Nugnes

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