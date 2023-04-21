"MotoGP, daha iyi olmasa bile F1 kadar iyi olabilir"

Daha önce Kuzey Amerika'daki Ulusal Basketbol Birliği'nde küresel sponsorluk ve medyadan sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapan Rossomondo, Manel Arroyo'nun yerine Dorna'da baş ticari yetkili olarak getirildi.

Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta, Rossomondo'nun seriye gelişini "MotoGP'de yeni bir dönem" olarak tanımladı ve o, geçen hafta ilk kez Amerika Grand Prix'sinde yer aldı.

Rossomondo, NBA geçmişini kullanarak, F1'in popülaritesini artırmak için Liberty Media tarafından tasarlanan gelecek kadar çekici bir gelecek sağlamak için yeni izleyicileri baştan çıkarmayı amaçlayan bir dünya şampiyonasını yeniden canlandırma hedefini belirledi. Forbes verilerine göre şu anda 2,5 milyar avrodan fazla gelir getiren bir işletme olan F1, 2022'de bir önceki yıla göre 400 milyon doları aşan bir büyüme yaşadı.

Rossomondo, Autosport'a verdiği özel bir röportajda F1 hakkında "Bence bu inanılmaz bir ürün. Gerçekten öyle. Bence daha iyi olmasak bile en azından onlar kadar iyi olabiliriz. Ve bence biz de farklı olabiliriz."

"MotoGP olarak eşsiz olabileceğimizi düşünüyorum. Dinle, onlardan bazı fikirler çalacağız. İyi fikirleri çalmaktan korkmuyoruz ama kendi iyi fikirlerimiz olacak ve umarım onlar da bizden bazılarını çalar." demişti.

Rossomondo, Dorna'da MotoGP'nin ticari varlığını güçlendirmeye yönelik yeni şirket stratejisinin bir parçası olarak göreve getirildi.

Kuruluşunun amacı, pazar ve ekran payını yeniden kazanmak ve bariz bir sportif değeri olan bir ürüne belirli bir hoşnutsuzluk gösteren genç nesilleri yeniden etkilemek olacak.

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Kendisine sunulan fırsattan memnun olan Rossomondo'ya göre bu mücadele büyük olacak.

Yeni CCO, "MotoGP'nin bana inanması çok şey ifade ediyor, çünkü bu, benim bu macerayı gerçekleştirmek için doğru becerilere sahip olduğuma inandıkları anlamına geliyor." dedi.

Rossomondo, geceleri MotoGP için neler yapabileceğine dair aklına gelen fikirlerle uyuduğunu kabul ediyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, grand prix hafta sonu olmadığında seriyi yıl boyunca güncel tutma arzusu.

"Grand prix olmadığında geçerli olan bir mücadele istiyorum. Sadece yarışlarda değil, tüm yıl boyunca insanları meşgul etmeye çalışıyorum. Normal sezonda 18 yoğun hafta sonu geçiren NFL gibi, ancak yıl boyunca alakalı hale geliyorlar."

MotoGP'yi yeniden canlandırmanın bir başka yolu da, NBA gibi diğer disiplinlerden gelen fikirleri özümsemektir ve Rossomondo, bunu "NBA'in herkesten daha iyi yaptığı bir şey varsa, o da hikaye anlatımıdır."

"Bir şeye inanırlarsa, onu var ederler." diyerek özetledi.