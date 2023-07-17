MotoGP, Cuma günü formatında değişikliğe gitti

Yeni sezona radikal bir format değişikliğiyle giriş yapan MotoGP, artık her hafta sonu sprint yarışları düzenlemekte.

Bu durum, Cuma günkü iki antrenman seansının önemini arttırdı, nitekim kimlerin doğrudan Q2'ye kalacağı, kimlerin Q1'de eleneceği henüz Cuma akşamından belli oluyor.

Cuma gününün öneminin artması izleyiciler açısından iyi olabilir, ancak sürücüler herkesin fazla agresif davrandığını, bunun da güvenlik açıklarına yol açtığını düşünmekte.

Sürücülerin şikayetlerini dikkate alan FIM, son Grand Prix Komisyonu toplantısının ardından bazı yeni kararlarla karşımızda.

Artık ilk iki antrenman seansından elde edilen birleşik dereceler Q1/Q2 sıralamasını belirlemeyecek, bunun yerine sadece ikinci antrenman seansındaki dereceler kullanılacak.

Seans sürelerinde veya formatlarında herhangi bir değişiklik yok, ancak seans isimleri değişmiş vaziyette.

İlk antrenman seansının ismi aynı kalırken, ikinci antrenman seansının ismi sadece "antrenman seansı" olarak değiştirildi.

Üçüncü antrenman seansı ise artık ikinci antrenman seansı olarak anılacak.

Değişiklikler oybirliğiyle kabul edildi, dolayısıyla Britanya GP'sinden itibaren yürürlüğe girecek.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aslında bu değişiklikler ilk kez Hollanda GP'si öncesi gündeme gelmiş, ancak Ducati'nin karşı çıkması sebebiyle oybirliğine varılamamıştı.

Bu durum, Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun Assen'de öfkeli bir çıkış yapmasına neden oldu.

Espargaro, "Görünüşe göre tüm sürücüler, serbest antrenmanı 'serbest' hale getirmek için Cuma programını değiştirmeye çalışıyordu."

"Ama görünüşe göre Ducati aynı fikirde değil. Buna karşı oy kullandılar.

"Bu değişikliği rekabetçi bir şey için değil, daha çok birinci antrenmanda kazaları önlemek, daha rahat olmak ve ikinci antrenman seansında rahatlayabilmek için istedik."

"Ama görünüşe göre bu fikirden hoşlanmadılar. Bu garip çünkü sürücüleri değişiklikten yanaydı. Nedense yönetim kadrosunda ise tutum tam tersine."

Ancak son haberlere göre Grand Prix Komisyonu toplantısı öncesinde Dorna Sports ile görüşen Ducati, ikna olmuş ve tavır değiştirmiş vaziyette.