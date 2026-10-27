MotoGP

MotoGP CEO Yardımcısı Ezpeleta, bu hafta Katar'a gidecek

MotoGP Group CEO Yardımcısı Carlos Ezpeleta'nın, gelecek hafta düzenlenmesi planlanan Katar Grand Prix'sinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için bu hafta Doha'ya gitmesi bekleniyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 13:45

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Carlos Ezpeleta, Dorna Sports Deputy CEO

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle 6-8 Kasım hafta sonuna ertelenen Katar Grand Prix'sine ilişkin belirsizlik sürüyor. Bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi, MotoGP'nin sezonun son bölümündeki yarış takvimini de tehlikeye atıyor.

Son haftalarda Suudi Arabistan'daki sivil altyapı tesisleri, saldırıların hedefi oldu. Birçok ülke de seyahat tavsiyelerini güncelleyerek vatandaşlarına bölgeye yalnızca zorunlu durumlarda seyahat etmelerini önerdi.

MotoGP yönetimi, sezonun mevcut üç yarışlık serisini tamamlamak için gelecek hafta sonu Katar'da yarışılacağı konusunda kararlı bir tutum sergiliyor. Ancak Avustralya Grand Prix'si sırasında sürücüler arasında gerçekleştirilen gizli toplantının ardından planlarda son dakika değişikliği yaşanması ihtimali de bulunuyor. Toplantıya katılan sürücülerin çoğunluğunun Katar'a gitme fikrine karşı oy kullandığı bildirilmişti.

Fotoğraf: Honda Racing

Sürücüler, toplantının ardından MotoGP Group CEO Yardımcısı Carlos Ezpeleta'dan yarışın düzenlenmesi durumunda güvenliklerinin sağlanacağına ilişkin güvenceler talep etti.

GPOne'un haberine göre Ezpeleta, bu güvenceleri almak amacıyla bu hafta Doha'ya gidecek.

Katar Grand Prix'sinin gerçekleştirilmesi, şampiyonanın geneli açısından önemli bir finansal katkı sağlıyor. Ancak yarışın mevcut koşullarda düzenlenmesi, padok çalışanlarının potansiyel olarak tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalmasına neden olabilir.

Mevcut durumda yarışın geleceğine ilişkin kararın büyük ölçüde organizatörlerin elinde olduğu görülüyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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