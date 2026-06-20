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Yarış raporu
MotoGP Çek GP

MotoGP Çekya GP sprint: Bagnaia kazandı, Bezzecchi kaza yaptı, Toprak 11. sırada

2026 MotoGP Çekya Grand Prix'si sprint yarışının kazananı Francesco Bagnaia oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Brno'daki sprint mücadelesi öncesi grid, arka lastiklerde yumuşak ve orta hamur seçimi konusunda ikiye bölünmüş durumdalardı. 

Hava sıcaklığı 33°C, pist sıcaklığı ise 49°C olarak ölçüldü. Alex Rins'in seansa katılmayacağı açıklanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun sıralama turlarında engelleme iddiasıyla 3 sıra grid cezası aldığı açıklandı.

Isınma turunun ardından beş kırmızı ışık söndüğünde yarışa pole pozisyonundan başlayan Ai Ogura yerini koruyamadı ve Francesco Bagnaia ilk viraja lider girdi. 

Üçüncü sırada ilerleyen Diego Moreira ve Maverick Vinales, birbirlerinden bağımsız olarak aynı anda kaza yaptılar. Böylece Marc Marquez, üçüncülüğe yükseldi. 

Bu esnada Toprak, Luca Marini'nin gerisinde 14. sırada ilerliyordu. 

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sprint seansının orta noktasında Pedro Acosta, 11. virajda motosikletinden düşerek sarı bayraklara sebep oldu. Bagnaia, ikinci sıradaki Ogura ile arasındaki farkı 0.6 saniyeye çıkardı. 

2 tur kala şampiyona lideri Marco Bezzecchi, motosikletinden düşerek sprinte veda etti.

Damalı bayrak sallandığında 10 turluk sprint yarışının galibi starttan itibaren yarışı lider götüren Francesco Bagnaia olurken, Ai Ogura ikinci sırayı alarak kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Marc Marquez ise üçüncü oldu. 

Fabio Di Giannantonio dördüncü, Jorge Martin ise beşinci oldu. İkiliyi Raul Fernandez takip etti. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini 11. sırada geçen isim oldu.

Sprint sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

18'55.527

       12
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 10

+0.241

18'55.768

 0.241     9
3 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 10

+0.794

18'56.321

 0.553     7
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 10

+2.905

18'58.432

 2.111     6
5 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 10

+6.404

19'01.931

 3.499     5
6 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 10

+7.440

19'02.967

 1.036     4
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 10

+8.110

19'03.637

 0.670     3
8 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 10

+10.195

19'05.722

 2.085     2
9 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 10

+10.984

19'06.511

 0.789     1
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 10

+11.103

19'06.630

 0.119      
11 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 10

+13.497

19'09.024

 2.394      
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 10

+14.942

19'10.469

 1.445      
13 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 10

+15.038

19'10.565

 0.096      
14 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

+15.535

19'11.062

 0.497      
15 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 10

+16.151

19'11.678

 0.616      
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 9

+1 Tur

18'58.262

 1 Tur   Kaza  
dnf Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 8

+2 Tur

15'27.023

 1 Tur   Kaza  
dnf Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 6

+4 Tur

13'06.633

 2 Tur   Kaza  
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 5

+5 Tur

10'56.841

 1 Tur   Kaza  
dnf Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 0

+10 Tur

1'28.673

 5 Tur   Kaza  
dnf Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 0

+10 Tur

1'30.230

 1.557   Kaza  
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