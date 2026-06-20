MotoGP Çekya GP sprint: Bagnaia kazandı, Bezzecchi kaza yaptı, Toprak 11. sırada
2026 MotoGP Çekya Grand Prix'si sprint yarışının kazananı Francesco Bagnaia oldu.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Brno'daki sprint mücadelesi öncesi grid, arka lastiklerde yumuşak ve orta hamur seçimi konusunda ikiye bölünmüş durumdalardı.
Hava sıcaklığı 33°C, pist sıcaklığı ise 49°C olarak ölçüldü. Alex Rins'in seansa katılmayacağı açıklanırken, temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun sıralama turlarında engelleme iddiasıyla 3 sıra grid cezası aldığı açıklandı.
Isınma turunun ardından beş kırmızı ışık söndüğünde yarışa pole pozisyonundan başlayan Ai Ogura yerini koruyamadı ve Francesco Bagnaia ilk viraja lider girdi.
Üçüncü sırada ilerleyen Diego Moreira ve Maverick Vinales, birbirlerinden bağımsız olarak aynı anda kaza yaptılar. Böylece Marc Marquez, üçüncülüğe yükseldi.
Bu esnada Toprak, Luca Marini'nin gerisinde 14. sırada ilerliyordu.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Sprint seansının orta noktasında Pedro Acosta, 11. virajda motosikletinden düşerek sarı bayraklara sebep oldu. Bagnaia, ikinci sıradaki Ogura ile arasındaki farkı 0.6 saniyeye çıkardı.
2 tur kala şampiyona lideri Marco Bezzecchi, motosikletinden düşerek sprinte veda etti.
Damalı bayrak sallandığında 10 turluk sprint yarışının galibi starttan itibaren yarışı lider götüren Francesco Bagnaia olurken, Ai Ogura ikinci sırayı alarak kariyerinde ilk kez podyuma çıktı. Marc Marquez ise üçüncü oldu.
Fabio Di Giannantonio dördüncü, Jorge Martin ise beşinci oldu. İkiliyi Raul Fernandez takip etti.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini 11. sırada geçen isim oldu.
Sprint sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|10
|
18'55.527
|12
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|10
|
+0.241
18'55.768
|0.241
|9
|3
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|10
|
+0.794
18'56.321
|0.553
|7
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|10
|
+2.905
18'58.432
|2.111
|6
|5
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|10
|
+6.404
19'01.931
|3.499
|5
|6
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|10
|
+7.440
19'02.967
|1.036
|4
|7
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|10
|
+8.110
19'03.637
|0.670
|3
|8
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|10
|
+10.195
19'05.722
|2.085
|2
|9
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|10
|
+10.984
19'06.511
|0.789
|1
|10
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|10
|
+11.103
19'06.630
|0.119
|11
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|10
|
+13.497
19'09.024
|2.394
|12
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|10
|
+14.942
19'10.469
|1.445
|13
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|10
|
+15.038
19'10.565
|0.096
|14
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
+15.535
19'11.062
|0.497
|15
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|10
|
+16.151
19'11.678
|0.616
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|9
|
+1 Tur
18'58.262
|1 Tur
|Kaza
|dnf
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|8
|
+2 Tur
15'27.023
|1 Tur
|Kaza
|dnf
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|6
|
+4 Tur
13'06.633
|2 Tur
|Kaza
|dnf
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|5
|
+5 Tur
10'56.841
|1 Tur
|Kaza
|dnf
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|0
|
+10 Tur
1'28.673
|5 Tur
|Kaza
|dnf
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|0
|
+10 Tur
1'30.230
|1.557
|Kaza
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc’in mental koçu: “Kırmızı araçta birinci ve ikinci pilot ayrımı olmayacak”
Formula E Sanya E-Prix: Kırmızı bayraklı yarışta lider Dennis, Evans kaza yaptı
Steiner: "Aston Martin F2'ye düşürülmeli!"
MotoGP Çekya GP sprint: Bagnaia kazandı, Bezzecchi kaza yaptı, Toprak 11. sırada
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar