MotoGP Çekya GP sıralama: Ogura rekor turla pole'de, Toprak 21. sırada
2026 MotoGP Çekya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Ai Ogura'nın oldu.
Ai Ogura, Trackhouse Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Brno'da sıralama turları için yeşil bayrakların sallanmasıyla sürücüler 15 dakikalık Q1 seansı için piste çıkmaya başladılar.
İlk dakikaların ardından zirveye yerleşen isim 1:51.819 ile Jorge Martin oldu. Franco Morbidelli ise 0.201 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.
Geri kalan dakikalarda ilk iki sıra değişmedi ve damalı bayrak sallandığında Q2'ye geçen sürücüler bu iki isim oldu.
Toprak Razgatlıoğlu, Q1 seansını 11. sırada noktaladı.
Q1 sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|6
|
1'51.819
|173.948
|324
|2
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+0.201
1'52.020
|0.201
|173.636
|323
|3
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|6
|
+0.234
1'52.053
|0.033
|173.585
|321
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|6
|
+0.267
1'52.086
|0.033
|173.534
|326
|5
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|7
|
+0.366
1'52.185
|0.099
|173.381
|317
|6
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+0.444
1'52.263
|0.078
|173.261
|323
|7
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|6
|
+0.538
1'52.357
|0.094
|173.116
|327
|8
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+0.601
1'52.420
|0.063
|173.019
|321
|9
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|6
|
+0.687
1'52.506
|0.086
|172.886
|322
|10
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.737
1'52.556
|0.050
|172.809
|325
|11
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|6
|
+0.807
1'52.626
|0.070
|172.702
|321
|12
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|6
|
+1.780
1'53.599
|0.973
|171.223
|322
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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Kısa bir aranın ardından ilk 12'nin belirlendiği Q2 seansı başladı. Piste çıkan sürücülere Marc Marquez önderlik etti.
Marquez ilk turunda 1:51.856 elde ederken, sürücülerin ikinci denemeler için pite girmesinden önce Fabio Di Giannantonio yaklaşık 0.2 saniye daha iyi bir tur atarak 1:51.643'e ulaştı ve ilk sırayı aldı. Diego Moreira ikinci sıraya yerleşti.
Pole pozisyonu için son denemelerin ardından damalı bayrak sallandığında zaman tablosunun zirvesine yerleşen sürücü 1:51.139 ile Ai Ogura oldu.
İkinci sıraya Fabio Di Giannantonio yerleşirken, Francesco Bagnaia üçüncülüğü aldı. İlk 5'i Marco Bezzecchi ile Marc Marquez tamamladılar.
Q2 sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
1'51.139
|175.013
|325
|2
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.211
1'51.350
|0.211
|174.681
|321
|3
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.244
1'51.383
|0.033
|174.629
|324
|4
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
+0.289
1'51.428
|0.045
|174.559
|322
|5
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.297
1'51.436
|0.008
|174.546
|323
|6
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|6
|
+0.552
1'51.691
|0.255
|174.148
|324
|7
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|7
|
+0.633
1'51.772
|0.081
|174.022
|323
|8
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+0.682
1'51.821
|0.049
|173.945
|324
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|4
|
+0.712
1'51.851
|0.030
|173.899
|321
|10
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
+0.770
1'51.909
|0.058
|173.809
|324
|11
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|7
|
+0.905
1'52.044
|0.135
|173.599
|320
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|6
|
+0.945
1'52.084
|0.040
|173.537
|323
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