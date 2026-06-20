MotoGP Çekya GP sıralama: Ogura rekor turla pole'de, Toprak 21. sırada

Brno'da sıralama turları için yeşil bayrakların sallanmasıyla sürücüler 15 dakikalık Q1 seansı için piste çıkmaya başladılar.

İlk dakikaların ardından zirveye yerleşen isim 1:51.819 ile Jorge Martin oldu. Franco Morbidelli ise 0.201 saniye geride ikinci sıraya yerleşti.

Geri kalan dakikalarda ilk iki sıra değişmedi ve damalı bayrak sallandığında Q2'ye geçen sürücüler bu iki isim oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, Q1 seansını 11. sırada noktaladı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Kısa bir aranın ardından ilk 12'nin belirlendiği Q2 seansı başladı. Piste çıkan sürücülere Marc Marquez önderlik etti.

Marquez ilk turunda 1:51.856 elde ederken, sürücülerin ikinci denemeler için pite girmesinden önce Fabio Di Giannantonio yaklaşık 0.2 saniye daha iyi bir tur atarak 1:51.643'e ulaştı ve ilk sırayı aldı. Diego Moreira ikinci sıraya yerleşti.

Pole pozisyonu için son denemelerin ardından damalı bayrak sallandığında zaman tablosunun zirvesine yerleşen sürücü 1:51.139 ile Ai Ogura oldu.

İkinci sıraya Fabio Di Giannantonio yerleşirken, Francesco Bagnaia üçüncülüğü aldı. İlk 5'i Marco Bezzecchi ile Marc Marquez tamamladılar.