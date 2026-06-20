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Sıralama turları raporu
MotoGP Çek GP

MotoGP Çekya GP sıralama: Ogura rekor turla pole'de, Toprak 21. sırada

2026 MotoGP Çekya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu Ai Ogura'nın oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Brno'da sıralama turları için yeşil bayrakların sallanmasıyla sürücüler 15 dakikalık Q1 seansı için piste çıkmaya başladılar.

İlk dakikaların ardından zirveye yerleşen isim 1:51.819 ile Jorge Martin oldu. Franco Morbidelli ise 0.201 saniye geride ikinci sıraya yerleşti. 

Geri kalan dakikalarda ilk iki sıra değişmedi ve damalı bayrak sallandığında Q2'ye geçen sürücüler bu iki isim oldu. 

Toprak Razgatlıoğlu, Q1 seansını 11. sırada noktaladı. 

Q1 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 6

1'51.819

   173.948 324
2 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+0.201

1'52.020

 0.201 173.636 323
3 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 6

+0.234

1'52.053

 0.033 173.585 321
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 6

+0.267

1'52.086

 0.033 173.534 326
5 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.366

1'52.185

 0.099 173.381 317
6 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7

+0.444

1'52.263

 0.078 173.261 323
7 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 6

+0.538

1'52.357

 0.094 173.116 327
8 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+0.601

1'52.420

 0.063 173.019 321
9 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 6

+0.687

1'52.506

 0.086 172.886 322
10 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.737

1'52.556

 0.050 172.809 325
11 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 6

+0.807

1'52.626

 0.070 172.702 321
12 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 6

+1.780

1'53.599

 0.973 171.223 322
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Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Kısa bir aranın ardından ilk 12'nin belirlendiği Q2 seansı başladı. Piste çıkan sürücülere Marc Marquez önderlik etti. 

Marquez ilk turunda 1:51.856 elde ederken, sürücülerin ikinci denemeler için pite girmesinden önce Fabio Di Giannantonio yaklaşık 0.2 saniye daha iyi bir tur atarak 1:51.643'e ulaştı ve ilk sırayı aldı. Diego Moreira ikinci sıraya yerleşti. 

Pole pozisyonu için son denemelerin ardından damalı bayrak sallandığında zaman tablosunun zirvesine yerleşen sürücü 1:51.139 ile Ai Ogura oldu. 

İkinci sıraya Fabio Di Giannantonio yerleşirken, Francesco Bagnaia üçüncülüğü aldı. İlk 5'i Marco Bezzecchi ile Marc Marquez tamamladılar. 

Q2 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

1'51.139

   175.013 325
2 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.211

1'51.350

 0.211 174.681 321
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.244

1'51.383

 0.033 174.629 324
4 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+0.289

1'51.428

 0.045 174.559 322
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.297

1'51.436

 0.008 174.546 323
6 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 6

+0.552

1'51.691

 0.255 174.148 324
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 7

+0.633

1'51.772

 0.081 174.022 323
8 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.682

1'51.821

 0.049 173.945 324
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 4

+0.712

1'51.851

 0.030 173.899 321
10 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

+0.770

1'51.909

 0.058 173.809 324
11 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 7

+0.905

1'52.044

 0.135 173.599 320
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

+0.945

1'52.084

 0.040 173.537 323
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