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Yarış raporu
MotoGP Çek GP

MotoGP Çekya GP: Zorlu mücadelenin ardından Marquez lider, Toprak en iyi Yamaha olarak 14. sırada

2026 Çekya GP’de damalı bayrağa ilk sırada ulaşarak zaferi kazanan isim Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak, yarışı 14. sırada tamamladı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Çekya yarışı öncesinde hava sıcaklığı 32°C, pist sıcaklığıysa 48°C ölçüldü. Sürücüler ısınma turunu tamamladıktan sonra griddeki yerlerini aldılar ve 21 turluk Çekya GP için start ışıkları söndü.

İlk viraja gelirken Ai Ogura, pole pozisyonunun sağladığı avantajı korumayı başardı. 21. sıradan başlayan temsilcimiz Toprak ise iki sıra kazanarak 18.’liğe yükseldi. Bagnaia’da altıncı virajda Marquez’i geçerek bir sıra kazandı ve ikinciliğe yükseldi. 

İkinci turda Pedro Acosta, Diogo Moreira’yı geçerek 4.’lüğe yükseldi. 

İkinci sıradaki Bagnaia, Ogura’yı geçmeye çalıştı, kısa süreliğine de başardı fakat Japon sürücü virajda çizgisini kapatarak liderliğini korudu.

Bagnaia 10. virajda bir kez daha Ogura’yı geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi.

İkinci turun sonlarına doğru Quartararo, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Üçüncü turda Marc Marquez de Ogura’yı geçerek takım arkadaşının arkasında ikinciliğe yükseldi.

Dördüncü turda Marquez, temposunu artırarak Bagnaia ile arasındaki hız farkını kapatmaya başladı.

Altıncı turda 16. sıraya yükselen Toprak, erken bölümdeki en iyi Yamaha oldu.

Yarışın ikinci yarısına kadar Marquez ve Bagnaia arasındaki fark yarım saniye civarındaydı. İlk iki sektörde Marquez daha hızlı olsa da son iki sektörde Bagnaia daha iyi bir tempo yakaladı.

11. turun sonlarına doğru Marquez farkı kapatarak 0.149 saniyeye kadar düşürdü. 11. tur sonlandığında Bagnaia ve Marquez aynı tur zamanlarını elde etti. Ogura’da farkın açılmasına izin vermeyerek Marquez ile arasındaki yarım saniyelik farkı korumayı başardı.

13. turda Marquez biraz tempo kaybetti ve ikili arasındaki fark tekrardan yarım saniyeye kadar açıldı.

Fabio Di Giannantonio, 7. virajda Pedro Acosta’yı geride bırakarak 4. sıraya yükseldi. Ogura ise temposunu artırarak 1:53.392’lik en hızlı turu attı.

Yarışın son 7. turuna girilirken Ogura, Marquez ve Bagnaia arasında mücadele başladı. Tempo yakalayan Marquez’e karşı Bagnaia etkili savunmalar yapmayı başardı. Fakat Marquez hızını kaybetmeyerek takım arkadaşının arka kanadına kadar yaklaştı.

16. turda Ai Ogura ve Marquez arasındaki fark 0.700 saniyeye kadar açıldı. Aynı turda Marquez, soğukkanlı bir manevra ile Bagnaia’yı geçerek liderliğe yükseldi. Bagnaia’nın ikinciliğe gerilemesiyle Ogura aradaki farkı tekrardan kapattı. Marquez ise Bagnaia ile arasındaki farkı 0.769 saniyeye kadar çıkardı.

Son 5. turda Ogura, Bagnaia üzerindeki baskıyı artırmaya başladı. Kısa süre sonra 10. virajda yaptığı manevrayla Bagnaia’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Bir sonraki turda Marquez ve Ogura arasındaki fark 0.701 saniyeye kadar açıldı. 19. sıradaki Alex Rins ise mekanik bir sorunun üzerine motosikletini garaja götürerek yarıştan çekildi.

Son üçüncü turda Acosta ve Mir arasında beşincilik mücadelesi yaşandı. İkili birkaç kez birbirini geçse de mücadelenin kazananı Acosta oldu ve beşinciliğe yükseldi.

Son ikinci tura girildiğinde Ogura, Bagnaia ile arasındaki farkı 1.289 saniyeye kadar çıkardı. Marquez ile arasındaki farksa yarım saniye civarındaydı. Buna rağmen yarışın son bölümlerinde sıralama değişmedi ve Marc Marquez, Çekya GP’de zafere ulaştı.

Pedro Acosta’nın son turda motosikletinde bir sorun yaşaması, yarıştan çekilmesine sebep oldu ve böylece Toprak 15.’liğe yükseldi. Kısa sürede Maverick Vinales’i de geride bırakarak bir sıra daha kazandı ve 14. sırada, en hızlı Yamaha olarak puan potasına dahil oldu.

YARIŞ

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 21

39'51.297

       25
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 21

+0.421

39'51.718

 0.421     20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+2.255

39'53.552

 1.834     16
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 21

+2.424

39'53.721

 0.169     13
5 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 21

+12.810

40'04.107

 10.386     11
6 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 21

+14.874

40'06.171

 2.064     10
7 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 21

+18.657

40'09.954

 3.783     9
8 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+21.265

40'12.562

 2.608     8
9 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+21.401

40'12.698

 0.136     7
10 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 21

+22.273

40'13.570

 0.872     6
11 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 21

+22.881

40'14.178

 0.608     5
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+22.942

40'14.239

 0.061     4
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+25.003

40'16.300

 2.061     3
14 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 21

+25.806

40'17.103

 0.803     2
15 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+26.360

40'17.657

 0.554     1
16 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 21

+33.121

40'24.418

 6.761      
17 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 21

+44.784

40'36.081

 11.663      
dnf Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+1 Tur

38'28.095

 1 Tur   Yarış dışı  
dnf Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 17

+4 Tur

33'04.025

 3 Tur   Yarış dışı  
dnf France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 1

+20 Tur

2'59.130

 16 Tur   Kaza  
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