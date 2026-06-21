MotoGP Çekya GP: Zorlu mücadelenin ardından Marquez lider, Toprak en iyi Yamaha olarak 14. sırada

Çekya yarışı öncesinde hava sıcaklığı 32°C, pist sıcaklığıysa 48°C ölçüldü. Sürücüler ısınma turunu tamamladıktan sonra griddeki yerlerini aldılar ve 21 turluk Çekya GP için start ışıkları söndü.

İlk viraja gelirken Ai Ogura, pole pozisyonunun sağladığı avantajı korumayı başardı. 21. sıradan başlayan temsilcimiz Toprak ise iki sıra kazanarak 18.’liğe yükseldi. Bagnaia’da altıncı virajda Marquez’i geçerek bir sıra kazandı ve ikinciliğe yükseldi.

İkinci turda Pedro Acosta, Diogo Moreira’yı geçerek 4.’lüğe yükseldi.

İkinci sıradaki Bagnaia, Ogura’yı geçmeye çalıştı, kısa süreliğine de başardı fakat Japon sürücü virajda çizgisini kapatarak liderliğini korudu.

Bagnaia 10. virajda bir kez daha Ogura’yı geçmeyi başardı ve liderliğe yükseldi.

İkinci turun sonlarına doğru Quartararo, motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Üçüncü turda Marc Marquez de Ogura’yı geçerek takım arkadaşının arkasında ikinciliğe yükseldi.

Dördüncü turda Marquez, temposunu artırarak Bagnaia ile arasındaki hız farkını kapatmaya başladı.

Altıncı turda 16. sıraya yükselen Toprak, erken bölümdeki en iyi Yamaha oldu.

Yarışın ikinci yarısına kadar Marquez ve Bagnaia arasındaki fark yarım saniye civarındaydı. İlk iki sektörde Marquez daha hızlı olsa da son iki sektörde Bagnaia daha iyi bir tempo yakaladı.

11. turun sonlarına doğru Marquez farkı kapatarak 0.149 saniyeye kadar düşürdü. 11. tur sonlandığında Bagnaia ve Marquez aynı tur zamanlarını elde etti. Ogura’da farkın açılmasına izin vermeyerek Marquez ile arasındaki yarım saniyelik farkı korumayı başardı.

13. turda Marquez biraz tempo kaybetti ve ikili arasındaki fark tekrardan yarım saniyeye kadar açıldı.

Fabio Di Giannantonio, 7. virajda Pedro Acosta’yı geride bırakarak 4. sıraya yükseldi. Ogura ise temposunu artırarak 1:53.392’lik en hızlı turu attı.

Yarışın son 7. turuna girilirken Ogura, Marquez ve Bagnaia arasında mücadele başladı. Tempo yakalayan Marquez’e karşı Bagnaia etkili savunmalar yapmayı başardı. Fakat Marquez hızını kaybetmeyerek takım arkadaşının arka kanadına kadar yaklaştı.

16. turda Ai Ogura ve Marquez arasındaki fark 0.700 saniyeye kadar açıldı. Aynı turda Marquez, soğukkanlı bir manevra ile Bagnaia’yı geçerek liderliğe yükseldi. Bagnaia’nın ikinciliğe gerilemesiyle Ogura aradaki farkı tekrardan kapattı. Marquez ise Bagnaia ile arasındaki farkı 0.769 saniyeye kadar çıkardı.

Son 5. turda Ogura, Bagnaia üzerindeki baskıyı artırmaya başladı. Kısa süre sonra 10. virajda yaptığı manevrayla Bagnaia’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldi.

Bir sonraki turda Marquez ve Ogura arasındaki fark 0.701 saniyeye kadar açıldı. 19. sıradaki Alex Rins ise mekanik bir sorunun üzerine motosikletini garaja götürerek yarıştan çekildi.

Son üçüncü turda Acosta ve Mir arasında beşincilik mücadelesi yaşandı. İkili birkaç kez birbirini geçse de mücadelenin kazananı Acosta oldu ve beşinciliğe yükseldi.

Son ikinci tura girildiğinde Ogura, Bagnaia ile arasındaki farkı 1.289 saniyeye kadar çıkardı. Marquez ile arasındaki farksa yarım saniye civarındaydı. Buna rağmen yarışın son bölümlerinde sıralama değişmedi ve Marc Marquez, Çekya GP’de zafere ulaştı.

Pedro Acosta’nın son turda motosikletinde bir sorun yaşaması, yarıştan çekilmesine sebep oldu ve böylece Toprak 15.’liğe yükseldi. Kısa sürede Maverick Vinales’i de geride bırakarak bir sıra daha kazandı ve 14. sırada, en hızlı Yamaha olarak puan potasına dahil oldu.