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Antrenman raporu
MotoGP Çek GP

MotoGP Çekya GP ana antrenman: Üst üste kırılan tur rekorunun ardından Ogura zirvede, Toprak 21. sırada

2026 Çekya ana antrenman seansının en hızlı ismi Ai Ogura oldu. Temsilcimiz Toprak, 1:53.398’lik en iyi derecesiyle 21. sırada yer aldı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Antrenman seansı için start verilmesiyle pit yolu açıldı, sürücüler piste çıktı ve bir saatlik geri sayım başladı.

Sürücüler bir süre motosiklet ayarlarını test ettikten ve lastikleri çalışma aralığına getirdikten sonra hızlı turlar atılmaya başlandı. 

Seansın ilk bölümünde Marco Bezzecchi, 1:53.529’luk turuyla ilk sıraya yükseldi. Birkaç tur sonra Di Giannantonio liderliği ele geçirse de Bezzecchi turunu 1:53.080 ile geliştirdi ve zirveye geri döndü. 

Pedro Acosta ise ilk turunda istediği ritmi bulamadı ve 1:53.550’lik turuyla altıncı sıraya yerleşti. Marc Marquez, birinci sıraya yerleşmesini sağlayacak hızlı bir tur atarken sonlara doğru, 11. virajda kaza yapıp çakıl havuzuna düştü. Kaza sert değildi ve Marquez hemen ayağa kalkıp motosikletine geri döndü. 

Seansın ilk 15 dakikası geride kaldığında neredeyse tüm sürücüler pite girip veri analizi ve ayar değişiklikleri yaptılar. 

Sürücüler yeniden piste çıktığında Pedro Acosta, 1:53.002 süresini kaydederek zirveye yükseldi. Birkaç tur sonra Ai Ogura’dan cevap geldi ve 1:52.718’lik tur zamanıyla Acosta’yı geride bırakarak zirveye yerleşti. 

Seansın ilk yarısı geride kaldığında Bezzecchi, 1:52.275’lik turuyla Francesco Bagnaia’nın 2025 sezonundaki 1:52.303 süresini geçerek Brno pistinin ‘tüm zamanların en hızlı turu’ rekorunun yeni sahibi oldu. 

Cal Crutchlow, hızlı turuna başlamaya hazırlandığı esnada 8. viraj girişinde kaza yaptı. Kendi çabalarıyla piste geri dönen sürücü seansa devam edebildi. 

Sonraki turlarda Acosta, 1:15.228 süresini elde ederek Bezzecchi’nin rekorunu geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Hızlı turunun hemen ardından Acosta, motosikletinde bir dayanıklılık sorunu yaşadı ve garaja geri döndü. 

Seansın son 10 dakikasına girilirken tur zamanları ciddi derecede gelişti. Marc Marquez 1:51.988 süresini elde ederek zirveye yerleşti. Ogura’da güçlü bir tempo tutturdu ve Marquez’in 0.010 saniye az farkla geride kaldı. Bezzecchi ise Marquez’in 0:159 saniye gerisinde yer aldı. 

Hızlı turların ardından pite giren sürücüler son 5 dakikaya yaklaşırken son turlar için piste çıktılar. 

Di Giannantonio, 1:51.942 süresini elde ederek zirveye yerleşti fakat Bezzecchi’den cevap gecikmedi. Marco Bezzecchi, 1:51.865 süresini kaydederek birinci sıraya yükseldi. Ardından turunu tamamlayan Ai Ogura 1:51.735 yaparak iki sürücüyü de geride bıraktı. 

Mir, 7. virajda sert bir kaza yaparak çakıl havuzuna düştü. Kısa süreliğine gösterilen sarı bayraklar, Ogura dahil bazı sürücülerin son turlarını atmasını engelledi.

Seansın sonlanmasının ardından zirvedeki isim Ai Ogura oldu. Bezzecchi ikinci olurken, Di Giannantonio ilk üçü tamamladı. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en iyi derecesi olarak 1:53.398 süresini kaydetti ve 21. sırada yer aldı.

Ana antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 19

1'51.735

   174.079  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 23

+0.091

1'51.826

 0.091 173.938  
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 18

+0.207

1'51.942

 0.116 173.757  
4 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 21

+0.248

1'51.983

 0.041 173.694  
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 21

+0.253

1'51.988

 0.005 173.686  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 18

+0.493

1'52.228

 0.240 173.315  
7 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 19

+0.518

1'52.253

 0.025 173.276  
8 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 18

+0.580

1'52.315

 0.062 173.180  
9 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 19

+0.585

1'52.320

 0.005 173.173  
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 18

+0.619

1'52.354

 0.034 173.120  
11 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 21

+0.630

1'52.365

 0.011 173.103  
12 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 21

+0.657

1'52.392

 0.027 173.062  
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 21

+0.689

1'52.424

 0.032 173.012  
14 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 23

+0.798

1'52.533

 0.109 172.845  
15 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.821

1'52.556

 0.023 172.809  
16 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+0.826

1'52.561

 0.005 172.802  
17 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 22

+0.841

1'52.576

 0.015 172.779  
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 22

+0.848

1'52.583

 0.007 172.768  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.864

1'52.599

 0.016 172.743  
20 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 19

+1.285

1'53.020

 0.421 172.100  
21 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+1.663

1'53.398

 0.378 171.526  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 19

+2.112

1'53.847

 0.449 170.850  
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