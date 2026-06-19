MotoGP Çekya GP ana antrenman: Üst üste kırılan tur rekorunun ardından Ogura zirvede, Toprak 21. sırada

Antrenman seansı için start verilmesiyle pit yolu açıldı, sürücüler piste çıktı ve bir saatlik geri sayım başladı.

Sürücüler bir süre motosiklet ayarlarını test ettikten ve lastikleri çalışma aralığına getirdikten sonra hızlı turlar atılmaya başlandı.

Seansın ilk bölümünde Marco Bezzecchi, 1:53.529’luk turuyla ilk sıraya yükseldi. Birkaç tur sonra Di Giannantonio liderliği ele geçirse de Bezzecchi turunu 1:53.080 ile geliştirdi ve zirveye geri döndü.

Pedro Acosta ise ilk turunda istediği ritmi bulamadı ve 1:53.550’lik turuyla altıncı sıraya yerleşti. Marc Marquez, birinci sıraya yerleşmesini sağlayacak hızlı bir tur atarken sonlara doğru, 11. virajda kaza yapıp çakıl havuzuna düştü. Kaza sert değildi ve Marquez hemen ayağa kalkıp motosikletine geri döndü.

Seansın ilk 15 dakikası geride kaldığında neredeyse tüm sürücüler pite girip veri analizi ve ayar değişiklikleri yaptılar.

Sürücüler yeniden piste çıktığında Pedro Acosta, 1:53.002 süresini kaydederek zirveye yükseldi. Birkaç tur sonra Ai Ogura’dan cevap geldi ve 1:52.718’lik tur zamanıyla Acosta’yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Seansın ilk yarısı geride kaldığında Bezzecchi, 1:52.275’lik turuyla Francesco Bagnaia’nın 2025 sezonundaki 1:52.303 süresini geçerek Brno pistinin ‘tüm zamanların en hızlı turu’ rekorunun yeni sahibi oldu.

Cal Crutchlow, hızlı turuna başlamaya hazırlandığı esnada 8. viraj girişinde kaza yaptı. Kendi çabalarıyla piste geri dönen sürücü seansa devam edebildi.

Sonraki turlarda Acosta, 1:15.228 süresini elde ederek Bezzecchi’nin rekorunu geride bıraktı ve zirveye yerleşti. Hızlı turunun hemen ardından Acosta, motosikletinde bir dayanıklılık sorunu yaşadı ve garaja geri döndü.

Seansın son 10 dakikasına girilirken tur zamanları ciddi derecede gelişti. Marc Marquez 1:51.988 süresini elde ederek zirveye yerleşti. Ogura’da güçlü bir tempo tutturdu ve Marquez’in 0.010 saniye az farkla geride kaldı. Bezzecchi ise Marquez’in 0:159 saniye gerisinde yer aldı.

Hızlı turların ardından pite giren sürücüler son 5 dakikaya yaklaşırken son turlar için piste çıktılar.

Di Giannantonio, 1:51.942 süresini elde ederek zirveye yerleşti fakat Bezzecchi’den cevap gecikmedi. Marco Bezzecchi, 1:51.865 süresini kaydederek birinci sıraya yükseldi. Ardından turunu tamamlayan Ai Ogura 1:51.735 yaparak iki sürücüyü de geride bıraktı.

Mir, 7. virajda sert bir kaza yaparak çakıl havuzuna düştü. Kısa süreliğine gösterilen sarı bayraklar, Ogura dahil bazı sürücülerin son turlarını atmasını engelledi.

Seansın sonlanmasının ardından zirvedeki isim Ai Ogura oldu. Bezzecchi ikinci olurken, Di Giannantonio ilk üçü tamamladı.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu en iyi derecesi olarak 1:53.398 süresini kaydetti ve 21. sırada yer aldı.