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Antrenman raporu
MotoGP Çek GP

MotoGP Çekya GP 2. antrenman seansı: Fernandez zirvede, Toprak 17. sırada

2026 Çekya GP 2. antrenman seansının en hızlı turunu atan isim Raul Fernandez oldu. Temsilcimiz Toprak, 17. sırada yer aldı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve Brno’daki yarım saatlik ikinci antrenman seansı başladı.

Seansın ilk bölümünde Ai Ogura 1:53.453 ile zirveye yerleşti fakat kısa süre içinde Raul Fernandez 1:53.110 süresini elde ederek Ogura’yı geride bıraktı. Marc Marquez ise 1.53.055’lik turuyla erken bölümdeki tempoyu belirledi.

Marquez’in temposuna Fernandez’den cevap gecikmedi: Fernandez, 1:52.931 süresiyle zirveyi ele geçirdi. Marquez 1:52.974’lük turuyla ikinci sıraya yerleşti. 

Jorge Martin, viraja biraz geniş çizgiden girerek çakıl havuzuna taştı. Sakin şekilde dengesini koruyan ve motordan düşmeyen sürücü lastiklerinin aldığı hasar yüzünden pite döndü. 

Seansın ilk bölümünde Pedro Acosta, tempo bulmakta zorlandı. 1:53.483 zamanıyla yedinciliğe yerleştikten sonra 1:53.283’lük turuyla dördüncülüğe yükseldi.  

Seansın ilk yarısı geride kaldığında tüm sürücüler garaja dönerek veri analizlerine yoğunlaştı. 

Sürücüler kısa süre sonra piste döndüler ve seansın ikinci yarısı sakin geçti. Raul Fernandez zirvedeki süresini geliştirmeye çalıştı fakat sonuç elde edemedi. Aynı şekilde Bezzecchi, Ogura ve Mir gibi isimler de tur zamanlarını geliştiremediler.

Fakat son 5. dakikaya girildiğinde tempolar arttı. Marc Marquez, 1:52.885 süresini elde ederek seansın liderliğine yükseldi.

Vinales de iddialı bir turla 1:52.915 süresini elde etti ve ikinci sıraya yükseldi. 

Raul Fernandez’den ise Marquez’e cevap gecikmedi ve 1:52.050 ile liderliği geri aldı. 

Seansın sonlanmasıyla son anda zirveye yükselen Fernandez seansın en hızlı ismi oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 17. Sırada tamamladı. 

2. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 9

1'52.050

   173.590  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 12

+0.835

1'52.885

 0.835 172.306  
3 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 11

+0.865

1'52.915

 0.030 172.260  
4 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 8

+0.962

1'53.012

 0.097 172.112  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 13

+0.971

1'53.021

 0.009 172.098  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.993

1'53.043

 0.022 172.065  
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 12

+1.034

1'53.084

 0.041 172.003  
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 12

+1.053

1'53.103

 0.019 171.974  
9 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 12

+1.138

1'53.188

 0.085 171.845  
10 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 12

+1.140

1'53.190

 0.002 171.842  
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 13

+1.206

1'53.256

 0.066 171.741  
12 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 12

+1.345

1'53.395

 0.139 171.531  
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 12

+1.394

1'53.444

 0.049 171.457  
14 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 12

+1.395

1'53.445

 0.001 171.455  
15 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 11

+1.414

1'53.464

 0.019 171.427  
16 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 10

+1.442

1'53.492

 0.028 171.384  
17 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 12

+1.446

1'53.496

 0.004 171.378  
18 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 11

+1.513

1'53.563

 0.067 171.277  
19 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 12

+1.599

1'53.649

 0.086 171.148  
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 11

+1.765

1'53.815

 0.166 170.898  
21 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 8

+1.929

1'53.979

 0.164 170.652  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 11

+2.673

1'54.723

 0.744 169.545  
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