MotoGP Çekya GP 2. antrenman seansı: Fernandez zirvede, Toprak 17. sırada

Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve Brno’daki yarım saatlik ikinci antrenman seansı başladı.

Seansın ilk bölümünde Ai Ogura 1:53.453 ile zirveye yerleşti fakat kısa süre içinde Raul Fernandez 1:53.110 süresini elde ederek Ogura’yı geride bıraktı. Marc Marquez ise 1.53.055’lik turuyla erken bölümdeki tempoyu belirledi.

Marquez’in temposuna Fernandez’den cevap gecikmedi: Fernandez, 1:52.931 süresiyle zirveyi ele geçirdi. Marquez 1:52.974’lük turuyla ikinci sıraya yerleşti.

Jorge Martin, viraja biraz geniş çizgiden girerek çakıl havuzuna taştı. Sakin şekilde dengesini koruyan ve motordan düşmeyen sürücü lastiklerinin aldığı hasar yüzünden pite döndü.

Seansın ilk bölümünde Pedro Acosta, tempo bulmakta zorlandı. 1:53.483 zamanıyla yedinciliğe yerleştikten sonra 1:53.283’lük turuyla dördüncülüğe yükseldi.

Seansın ilk yarısı geride kaldığında tüm sürücüler garaja dönerek veri analizlerine yoğunlaştı.

Sürücüler kısa süre sonra piste döndüler ve seansın ikinci yarısı sakin geçti. Raul Fernandez zirvedeki süresini geliştirmeye çalıştı fakat sonuç elde edemedi. Aynı şekilde Bezzecchi, Ogura ve Mir gibi isimler de tur zamanlarını geliştiremediler.

Fakat son 5. dakikaya girildiğinde tempolar arttı. Marc Marquez, 1:52.885 süresini elde ederek seansın liderliğine yükseldi.

Vinales de iddialı bir turla 1:52.915 süresini elde etti ve ikinci sıraya yükseldi.

Raul Fernandez’den ise Marquez’e cevap gecikmedi ve 1:52.050 ile liderliği geri aldı.

Seansın sonlanmasıyla son anda zirveye yükselen Fernandez seansın en hızlı ismi oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 17. Sırada tamamladı.