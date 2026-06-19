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Antrenman raporu
MotoGP Çek GP

MotoGP Çekya GP 1. antrenman: Brno'daki ilk seansta Marquez lider, Toprak 11. sırada

2026 MotoGP Çekya Grand Prix'si 1. antrenman seansını lider tamamlayan sürücü Marc Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 11. sırada noktaladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Marc Marquez, Ducati Team

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Brno'da cuma gününün ilk antrenmanı güneşli ve oldukça sıcak koşullarda başladı. Pist sıcaklığı 39°C olarak ölçüldü.

Sürücüler ilk turları için piste çıkarken, Pedro Acosta ve Maverick Vinales kaza yaptılar. Marco Bezzecchi de ufak bir pist dışı gezintisi gerçekleştirdi. Diego Moreira da kaza yaptı.

İlk turların ardından zaman tablosunun zirvesinde 1:53.303 ile Marc Marquez yer aldı. İlk 4 sırada Marquez'i takip eden isimlerin Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia ve Fabio Di Giannantonio olmasıyla Ducati'nin hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığı görüldü. 

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bu esnada Pedro Acosta ve Maverick Vinales, seansın başında yaptıkları kazanın ardından piste geri döndüler. Toprak Razgatlıoğlu ise 14. sıraya yerleşti. 

15 dakika kala Jorge Martin, yaşadığı teknik sorunun ardından motosikletini durdurarak garaja döndü. 

Kalan dakikalarda Marquez kaza yaparken, İspanyol sürücünün turunu geçebilen olmadı ve seansın lideri Marc Marquez oldu. Fabio Quartararo ikinci olurken, Rsul Fernandez üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü ve beşinci sıraları Joan Mir ile Ai Ogura aldılar.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun ilk seansını 11. sırada noktaladı. 

Seans sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 13

1'53.303

   171.670 319
2 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 16

+0.200

1'53.503

 0.200 171.368 316
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.210

1'53.513

 0.010 171.353 316
4 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 17

+0.220

1'53.523

 0.010 171.337 320
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 17

+0.318

1'53.621

 0.098 171.190 322
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.376

1'53.679

 0.058 171.102 324
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.476

1'53.779

 0.100 170.952 319
8 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.484

1'53.787

 0.008 170.940 320
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 14

+0.518

1'53.821

 0.034 170.889 320
10 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 17

+0.542

1'53.845

 0.024 170.853 322
11 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+0.623

1'53.926

 0.081 170.731 316
12 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 14

+0.625

1'53.928

 0.002 170.728 316
13 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 14

+0.672

1'53.975

 0.047 170.658 321
14 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 16

+0.712

1'54.015

 0.040 170.598 320
15 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 16

+0.872

1'54.175

 0.160 170.359 317
16 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 17

+0.891

1'54.194

 0.019 170.331 322
17 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 16

+0.946

1'54.249

 0.055 170.249 322
18 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+1.216

1'54.519

 0.270 169.847 323
19 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 13

+1.385

1'54.688

 0.169 169.597 322
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 16

+1.487

1'54.790

 0.102 169.446 316
21 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 15

+1.591

1'54.894

 0.104 169.293 321
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 15

+2.003

1'55.306

 0.412 168.688 318
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