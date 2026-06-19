MotoGP Çekya GP 1. antrenman: Brno'daki ilk seansta Marquez lider, Toprak 11. sırada

Brno'da cuma gününün ilk antrenmanı güneşli ve oldukça sıcak koşullarda başladı. Pist sıcaklığı 39°C olarak ölçüldü.

Sürücüler ilk turları için piste çıkarken, Pedro Acosta ve Maverick Vinales kaza yaptılar. Marco Bezzecchi de ufak bir pist dışı gezintisi gerçekleştirdi. Diego Moreira da kaza yaptı.

İlk turların ardından zaman tablosunun zirvesinde 1:53.303 ile Marc Marquez yer aldı. İlk 4 sırada Marquez'i takip eden isimlerin Fermin Aldeguer, Francesco Bagnaia ve Fabio Di Giannantonio olmasıyla Ducati'nin hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptığı görüldü.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Bu esnada Pedro Acosta ve Maverick Vinales, seansın başında yaptıkları kazanın ardından piste geri döndüler. Toprak Razgatlıoğlu ise 14. sıraya yerleşti.

15 dakika kala Jorge Martin, yaşadığı teknik sorunun ardından motosikletini durdurarak garaja döndü.

Kalan dakikalarda Marquez kaza yaparken, İspanyol sürücünün turunu geçebilen olmadı ve seansın lideri Marc Marquez oldu. Fabio Quartararo ikinci olurken, Rsul Fernandez üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü ve beşinci sıraları Joan Mir ile Ai Ogura aldılar.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun ilk seansını 11. sırada noktaladı.