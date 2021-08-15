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MotoGP / Avusturya GP Haberler

MotoGP çaylağı Martin, Avusturya'daki ikinci pole pozisyonunun ardından çok mutlu

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pramac Ducati'den Jorge Martin, çaylak sezonunda geçen hafta sonu galibiyete ulaştığı Red Bull Ring'de arka arkaya ikinci pole pozisyonu almasının ardından, bir rüyadaymış gibi hissettiğini dile getirdi.

MotoGP çaylağı Martin, Avusturya'daki ikinci pole pozisyonunun ardından çok mutlu

Martin, MotoGP'deki ilk galibiyetini almadan önce geçen hafta sonu Steiermark GP'de harika bir tur çıkararak pole pozisyonunu kazanmıştı.

Cumartesi günü Avusturya GP öncesi gerçekleştirilen sıralama turlarında bir kez daha sahneye çıkan Martin, tur rekorunu kırdı ve arka arkaya ikinci, çaylak sezonundaki ise üçüncü pole pozisyonunu kazandı.

Hem üçüncü hem de dördüncü antrenmanda kaza yapan Martin, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmanın kendisini gerdiğini kabul etse de, düzlüklerde hava koridoru veren takım arkadaşı Johann Zarco'nun pole pozisyonu almasına yardım ettiğini düşünüyor.

Martin, "Ne yazık ki bugün benim için gerçekten zor bir gündü çünkü güne başladığım zaman, geçen haftayla aynı ayara sahip motosiklette kendimi çok kötü hissettim."

"Neden bilmiyorum ama fren yapamıyordum, motosiklet titriyordu ve hızlanmada yol tutuşu hissetmiyordum."

"Üçüncü virajda biraz fazla zorladım ve son virajda bu kazayı yaptım."

"Bundan ötürü dördüncü seansta biraz özgüven eksikliği yaşadım ama hem motosikletin önünde hem de arkasında bazı değişiklik yaptık."

"Ayrıca kullanılmış lastiklerde kendime güveniyordum, tüm gün boyunca güçlü bir tempom vardı."

"Yarın için oldukça rekabetçi olan bazı sürücüler olduğunu görebiliyorum fakat iyi bir iş yaptık. Takım iki kazadan sonra motosikletleri tamir etme konusunda harika bir iş çıkardı."

"Sıralama turlarının ilk bölümünde biraz gergindim çünkü her zaman Q2'ye kalamama riski var."

"Fakat harika bir iş çıkardım, koşullar sabaha kıyasla çok farklıydı ama gerçekten rahat hissettim."

"İkinci bölümde takım arkadaşımın hava koridorunu kullandım ve tur rekorunu kırdım."

"Harika hissediyorum ve adeta bir rüyayı yaşıyorum. Umarım pazar günü podyum için savaşabilirim." ifadelerini kullandı.

Dördüncü antrenman seansındaki güçlü yarış temposuna rağmen Martin, Steiermark GP zaferini tekrarlamaya odaklanmadığını belirtti.

"Galibiyeti düşünmüyorum. Ayrıca geçen haftadan sonra üzerimde biraz daha fazla baskı hissediyorum çünkü herkes bunun hakkında konuşuyor."

"Fakat ben bir çaylağım ve öğrenmem gereken şeyler var. Benim için yarışta ilk beşe girmek harika olacak çünkü öğrenmem gereken şeyler var."

"Bu adamların her birinin çok fazla deneyimi var ve yarışı nasıl yöneteceklerini benden daha iyi biliyorlar."

"Fakat bugün de kesinlikle pole pozisyonunda olacağıma inanmamıştım."

"Yani yarın için çok iyimser olmak istemiyorum fakat aynı zamanda yarın için en güçlülerden biri olduğumu da biliyorum."

"Bence yarın galibiyet için savaşabilecek dört ya da beş isim var, bu yüzden bu mücadelenin keyfini çıkaracağız."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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