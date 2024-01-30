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MotoGP çaylağı Acosta, son üç yılını 'beklenti baskısıyla' yaşamış

MotoGP çaylağı Pedro Acosta, KTM ile hızlı yükselişi nedeniyle son üç yıldır beklenti baskısıyla yaşadığını söylüyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı

Sadece üç yıldır dünya şampiyonasında yer alan İspanyol sürücü, 2021'deki ilk yarışında Moto3 şampiyonluğunu kazandıktan sonra 2022'de üç yarış zaferi elde ettiği Moto2'ye geçiş yaptı.

Acosta geçen yıl Moto2 şampiyonluğunu kazandı ve bu yıl MotoGP'ye yükselmek için KTM destekli Tech3 GasGas takımıyla anlaştı.

Acosta, Moto3'teki ilk yılından bu yana medyanın yoğun ilgisiyle karşılaştı ve bu ilgi MotoGP'ye adım atmasıyla daha da arttı.

Tech3'ün 2024 lansman etkinliği sırasında Motorsport.com'un 'bu ilgiyi kış boyunca 2024 için yaptığı hazırlıklardan nasıl ayırabildiği' sorusu üzerine Acosta şunları söyledi: "Şampiyonaya adım attığımdan beri bu soru işaretleri ya da medyadan gelen bu baskı hep vardı."

"Son üç yıldır bunun için hayatımın her gününü baskı altında yaşıyordum. Şimdi bu normal bir şey haline geldi, sadece kendime odaklanmaya çalışıyorum ve sürüşten keyif alıyorum. Ayrıca Pierer Mobility fabrikasından Avusturya'ya gittiğimizde de keyif alıyorum."

"Sadece kendime odaklanmaya çalışıyorum çünkü geçmişte medyadaki bu tür şeylerle ilgili bazı kötü anlar yaşadım. Sadece dinlemek istediklerimi dinlemeyi öğreniyorum."

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Factory Racing

Fotoğraf: GasGas Factory Racing

Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı

Acosta MotoGP'deki ilk sezonunu, çoğu fabrika anlaşmasının 2025 yılı için geçerli olduğu bir yılda geçirecek.

Acosta'nın sözleşmesinde, 2025 yılında KTM tarafından fabrika takımına terfi ettirilmemesi halinde serbest bırakılabileceğini belirten bir madde bulunsa da, Acosta geleceği konusunda şimdilik endişeli değil.

Geleceği hakkında Acosta, "Tüm bu konular menajerim [Albert Valera] tarafından ele alınıyor, hiçbir şey bilmiyorum."

"Kendi başıma olmayı ve motosiklet sürmeye odaklanmayı tercih ediyorum, sonuçta kendisi için konuşan şey de bu."

"Tarihler hakkında, piyasanın iki ya da üç ay içinde hareket edip etmeyeceği hakkında hiçbir şey bilmiyorum. KTM ile sakinim, kararlar iki ay içinde alınmazsa, üç, dört ay içinde alınacağını ya da sezon sonuna kadar beklememiz gerekeceğini biliyorum."

"Valensiya'da [Kasım testinde] hayat bana buranın benim yerim olduğunu ve KTM'de kalmam gerektiğini gösterdi."

"Dolayısıyla, ne yapacağımıza karar vermek sadece bir zaman meselesi olacak, ne kadar sürerse."

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