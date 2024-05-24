Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Katalonya GP
Antrenman raporu

MotoGP Katalonya GP: 1. antrenmanda Martin birinci, Marquez takipte

MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin, 2024 Katalonya GP'sinin açılış antrenmanını Gresini takımından Marc Marquez'in önünde tamamladı.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Güncel:
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 sezonunun altıncı turu, 2025 yılında Ducati'nin fabrika takımında koltuğa oturmak için yarışan iki sürücünün 45 dakikalık antrenmanda tempoyu belirlemesi ile başladı.

Marquez, Gresini Ducati'si ile erken tempoyu belirledi ve seansın büyük bölümünde liderliği elinde tutarken, yeni yumuşak lastiklere geçen Martin 1'39.579s'lik derecesiyle kapanış etaplarında zirveye yerleşti.

KTM'den Brad Binder ilk üçü tamamlarken Tech3 takımının çaylak sürücüsü Pedro Acosta onu takip etti. Perşembe günü emekli olacağını açıklayan geçtiğimiz yılın Katalonya GP galibi Alex Espargaro ise beşinci oldu.

İlk antrenman seansına kapalı hava hakimdi ancak seans boyunca yağmur yağmadı ve Marquez, GP23'ü ile seansın açılış dakikalarında 1'41.226s'lik bir tur atarak erkenden ilk sıraya yerleşti.

Espargaro kısa bir süreliğine liderliği ele geçirirken, Marquez seansın bitimine 10 dakikadan daha az bir süre kala 1'39.871 ile seansın en iyi turlarından birini attı.

Bu, Marquez'in seansa başladığı yumuşak ön/orta arka lastik kombinasyonuyla devam ettiği sürece bir süre boyunca ölçüt olarak kalacaktı.

Seansın kapanış etaplarında bazı sürücüler yeni lastikleri tercih ederken, Martin son hızlı turu için yeni bir yumuşak arka lastik tercih eden tek sürücü oldu.

Seansın bitimine beş dakikadan az süre kala 1'39.570s'lik derece yaparak sıralamanın zirvesine yerleşti ve damalı bayrak sallanana kadar bu süresini iyileştiremedi.

Marques onu +0.292 saniye geriden gelerek takip ederken, Binder yeni bir orta arka lastik takarak 1'39.958s'lik derecesi ile ilk üçü tamamladı.

Acosta, KTM fabrikasındaki meslektaşının sadece +0.008 saniye gerisinde kalırken, Espargaro beşinci oldu. Seansın sonlarında yeni lastik kullanmayı tercih etmeyen Alex Marquez ise 6.sıraya yerleşti.

Seansa başladığı lastiklerle kalan diğer bir sürücü olan Francesco Bagnaia 7. olurken, Tech 3'ten Augusto Fernandez, KTM'den Jack Miller ve Trackhouse Racing'den Raul Fernandez ilk 10'u tamamladı.

LCR'den Johann Zarco yeni egzozu ve revize edilmiş aerodinamiği ile 13. sırada Honda'nın lideri olurken, Fabio Quartararo 15.sırada yeni aero paketli M1'i ile Yamaha'nın lideri oldu.

MotoGP Katalonya GP - 1. antrenman sonucu

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 19

1'39.579

   170.891 351
2 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 19

+0.292

1'39.871

 0.292 170.391 349
3 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 21

+0.379

1'39.958

 0.087 170.243 352
4 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 20

+0.387

1'39.966

 0.008 170.229 352
5 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 16

+0.472

1'40.051

 0.085 170.085 350
6 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 19

+0.708

1'40.287

 0.236 169.685 347
7 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 18

+0.724

1'40.303

 0.016 169.657 350
8 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 20

+0.759

1'40.338

 0.035 169.598 351
9 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 22

+0.782

1'40.361

 0.023 169.559 354
10 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

+0.789

1'40.368

 0.007 169.548 349
11 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 17

+0.801

1'40.380

 0.012 169.527 346
12 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 17

+0.818

1'40.397

 0.017 169.499 349
13 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 18

+0.843

1'40.422

 0.025 169.456 347
14 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 17

+0.914

1'40.493

 0.071 169.337 345
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 19

+0.914

1'40.493

 0.000 169.337 352
16 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+0.974

1'40.553

 0.060 169.236 350
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 18

+1.049

1'40.628

 0.075 169.109 348
18 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 16

+1.093

1'40.672

 0.044 169.036 346
19 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20

+1.110

1'40.689

 0.017 169.007 350
20 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 20

+1.113

1'40.692

 0.003 169.002 343
21 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 16

+1.204

1'40.783

 0.091 168.849 349
22 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 18

+1.215

1'40.794

 0.011 168.831 349
23 Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 18

+1.844

1'41.423

 0.629 167.784 349
Tüm sonuçları görüntüle  

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Barselona MotoGP güncellemeleri, Yamaha ve Honda'daki felsefe farklılıklarını vurguluyor
Sonraki haber MotoGP Katalonya GP: Cuma gününü lideri Aleix Espargaro, Marc Marquez Q1'e kaldı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
MotoGP Katalonya GP: Cuma gününü lideri Aleix Espargaro, Marc Marquez Q1'e kaldı

MotoGP Katalonya GP: Cuma gününü lideri Aleix Espargaro, Marc Marquez Q1'e kaldı

MotoGP
Katalonya GP
MotoGP Katalonya GP: Cuma gününü lideri Aleix Espargaro, Marc Marquez Q1'e kaldı
Liberty, MotoGP'nin devralınması haberinin ardından OEM'lerden yoğun ilgi görmüş

Liberty, MotoGP'nin devralınması haberinin ardından OEM'lerden yoğun ilgi görmüş

MotoGP
Liberty, MotoGP'nin devralınması haberinin ardından OEM'lerden yoğun ilgi görmüş
Marquez: "Galibiyet mücadelesi verebileceğime inanmıyordum"

Marquez: "Galibiyet mücadelesi verebileceğime inanmıyordum"

MotoGP
Fransa GP
Marquez: "Galibiyet mücadelesi verebileceğime inanmıyordum"

Son Haberler

Perez: "Ferrari 'ulaşılamaz' bir konumda"

Perez: "Ferrari 'ulaşılamaz' bir konumda"

F1 Formula 1
Monako GP
Perez: "Ferrari 'ulaşılamaz' bir konumda"
Verstappen: "Monako'da Imola'daki gibi bir mucize beklemiyorum"

Verstappen: "Monako'da Imola'daki gibi bir mucize beklemiyorum"

F1 Formula 1
Monako GP
Verstappen: "Monako'da Imola'daki gibi bir mucize beklemiyorum"
Hamilton: "Bu sezon pistte geçirdiğimiz en iyi gündü"

Hamilton: "Bu sezon pistte geçirdiğimiz en iyi gündü"

F1 Formula 1
Monako GP
Hamilton: "Bu sezon pistte geçirdiğimiz en iyi gündü"
F3 Monako: Mini, Monte Carlo'daki ikinci pole pozisyonunu aldı

F3 Monako: Mini, Monte Carlo'daki ikinci pole pozisyonunu aldı

F3 FIA F3
Monaco
F3 Monako: Mini, Monte Carlo'daki ikinci pole pozisyonunu aldı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye