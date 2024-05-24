MotoGP Katalonya GP: 1. antrenmanda Martin birinci, Marquez takipte

2024 sezonunun altıncı turu, 2025 yılında Ducati'nin fabrika takımında koltuğa oturmak için yarışan iki sürücünün 45 dakikalık antrenmanda tempoyu belirlemesi ile başladı.

Marquez, Gresini Ducati'si ile erken tempoyu belirledi ve seansın büyük bölümünde liderliği elinde tutarken, yeni yumuşak lastiklere geçen Martin 1'39.579s'lik derecesiyle kapanış etaplarında zirveye yerleşti.

KTM'den Brad Binder ilk üçü tamamlarken Tech3 takımının çaylak sürücüsü Pedro Acosta onu takip etti. Perşembe günü emekli olacağını açıklayan geçtiğimiz yılın Katalonya GP galibi Alex Espargaro ise beşinci oldu.

İlk antrenman seansına kapalı hava hakimdi ancak seans boyunca yağmur yağmadı ve Marquez, GP23'ü ile seansın açılış dakikalarında 1'41.226s'lik bir tur atarak erkenden ilk sıraya yerleşti.

Espargaro kısa bir süreliğine liderliği ele geçirirken, Marquez seansın bitimine 10 dakikadan daha az bir süre kala 1'39.871 ile seansın en iyi turlarından birini attı.

Bu, Marquez'in seansa başladığı yumuşak ön/orta arka lastik kombinasyonuyla devam ettiği sürece bir süre boyunca ölçüt olarak kalacaktı.

Seansın kapanış etaplarında bazı sürücüler yeni lastikleri tercih ederken, Martin son hızlı turu için yeni bir yumuşak arka lastik tercih eden tek sürücü oldu.

Seansın bitimine beş dakikadan az süre kala 1'39.570s'lik derece yaparak sıralamanın zirvesine yerleşti ve damalı bayrak sallanana kadar bu süresini iyileştiremedi.

Marques onu +0.292 saniye geriden gelerek takip ederken, Binder yeni bir orta arka lastik takarak 1'39.958s'lik derecesi ile ilk üçü tamamladı.

Acosta, KTM fabrikasındaki meslektaşının sadece +0.008 saniye gerisinde kalırken, Espargaro beşinci oldu. Seansın sonlarında yeni lastik kullanmayı tercih etmeyen Alex Marquez ise 6.sıraya yerleşti.

Seansa başladığı lastiklerle kalan diğer bir sürücü olan Francesco Bagnaia 7. olurken, Tech 3'ten Augusto Fernandez, KTM'den Jack Miller ve Trackhouse Racing'den Raul Fernandez ilk 10'u tamamladı.

LCR'den Johann Zarco yeni egzozu ve revize edilmiş aerodinamiği ile 13. sırada Honda'nın lideri olurken, Fabio Quartararo 15.sırada yeni aero paketli M1'i ile Yamaha'nın lideri oldu.

MotoGP Katalonya GP - 1. antrenman sonucu