MotoGP Britanya GP: Enea Bastianini duble yaptı, Martin şampiyona liderliğini Bagnaia’dan geri aldı!

Enea Bastianini, Britanya Grand Prix'sini kazanarak sprint-yarış dublesi yaparken, Jorge Martin mücadeleyi ikinci sırada tamamladı ve Francesco Bagnaia’dan şampiyona liderliğini geri aldı.

Bastianini, cumartesi günü sprint yarışını kazanırken Silverstone'da ne kadar hızlı olduğunu göstermişti.



Jorge Martin yarışın son iki turunda yaptığı hata nedeniyle liderliği kaybetse de, yarışı Pecco Bagnaia’nın önünde bitirerek şampiyonada yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışın başında Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, diğer sürücülerin aksine sert ön lastik tercih ederek kötü bir başlangıç yaptı. Bagnaia, Bastianini ve Martin iyi bir başlangıç yaparak Ducatileri 1-2-3 yapmayı başardı.



İkinci turda Bastianini, Brooklands’i geniş bir çizgi ile döndü ve bu hatadan yararlanan Martin ikinci sıraya yükselmeyi başardı. İtalyan sürücü bir sonraki turda da Espargaro’nun da gerisine düştü.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın ortalarında, sürücüler lastiklerini korumaya çalışırken tempo biraz düştü ancak 10. turda Martin hızını artırarak yarışı yeniden canlandırdı ve 13. turda Village virajında Bagnaia’yı geçerek liderliğe yükseldi.

Bagnaia, Martin’i iki tur boyunca takip etmeye çalışsa da Vale virajında hata yaptı ve üçüncülüğü Bastianini’ye kaptırdı.

Yükselişini sürdüren Bastianini, 19. turda Martin’in Village virajında yaptığı hatayı affetmedi ve liderliği aldı.



Yarışı 1.931 saniye farkla kazanan Bestia, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Martin ikinci, Bagnaia ise üçüncü sırada finiş gördü. Bu sonuçların ardından Jorge Martin, Pecco Bagnaia’nın üç puan önünde şampiyonada liderliği ele geçirdi.



Espargaro, sert ön lastik seçimi nedeniyle yarışın ikinci yarısında hız kaybetmeye devam etti ve beşinci sırada kaldı. Gresini sürücüsü Marc Marquez, Espargaro’yu geçerek dördüncü sırada finiş gördü.

Marc Marquez, Gresini Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci grup sürücülerinden Fabio di Giannantonio, Alex Marquez’i geride bırakarak yedinci oldu. Marco Bezzecchi ise Tech3 GasGas sürücüsü Pedro Acosta’yı geçerek yarışı sekizinci sırada tamamladı.



Fabio Quartararo, Yamaha'da en iyi sonucu alarak yarışı tamamladı. Maverick Vinales’in zorlandığı görüldü, LCR'den Johann Zarco ve HRC'den Luca Marini ise Honda'ya puan kazandırdı. Marini'nin takım arkadaşı Joan Mir, 13. turda yarış dışı kaldı.



Brad Binder teknik bir arıza nedeniyle yarışın başında yarış dışı kalırken, Trackhouse ikilisi Raul Fernandez ve Miguel Oliveira, ilk turda yaşadıkları kazada yarış dışı kaldı.

MotoGP Britanya GP - Yarış sonuçları