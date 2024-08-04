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Yarış raporu
MotoGP Britanya GP

MotoGP Britanya GP: Enea Bastianini duble yaptı, Martin şampiyona liderliğini Bagnaia’dan geri aldı!

Şampiyonluk yarışı yeniden yön değiştiriyor; Martin, Bagnaia’dan şampiyona liderliğini geri aldı. Enea Bastianini, Silverstone’daki yarışı kazanarak podyumun zirvesine çıktı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Güncel:
Enea Bastianini, Ducati Team

Enea Bastianini, Britanya Grand Prix'sini kazanarak sprint-yarış dublesi yaparken, Jorge Martin mücadeleyi ikinci sırada tamamladı ve Francesco Bagnaia’dan şampiyona liderliğini geri aldı.

Bastianini, cumartesi günü sprint yarışını kazanırken Silverstone'da ne kadar hızlı olduğunu göstermişti.

Jorge Martin yarışın son iki turunda yaptığı hata nedeniyle liderliği kaybetse de, yarışı Pecco Bagnaia’nın önünde bitirerek şampiyonada yeniden liderliğe yükseldi.

Yarışın başında Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, diğer sürücülerin aksine sert ön lastik tercih ederek kötü bir başlangıç yaptı. Bagnaia, Bastianini ve Martin iyi bir başlangıç yaparak Ducatileri 1-2-3 yapmayı başardı.

İkinci turda Bastianini, Brooklands’i geniş bir çizgi ile döndü ve bu hatadan yararlanan Martin ikinci sıraya yükselmeyi başardı. İtalyan sürücü bir sonraki turda da Espargaro’nun da gerisine düştü.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarışın ortalarında, sürücüler lastiklerini korumaya çalışırken tempo biraz düştü ancak 10. turda Martin hızını artırarak yarışı yeniden canlandırdı ve 13. turda Village virajında Bagnaia’yı geçerek liderliğe yükseldi.

Bagnaia, Martin’i iki tur boyunca takip etmeye çalışsa da Vale virajında hata yaptı ve üçüncülüğü Bastianini’ye kaptırdı.

Yükselişini sürdüren Bastianini, 19. turda Martin’in Village virajında yaptığı hatayı affetmedi ve liderliği aldı.

Yarışı 1.931 saniye farkla kazanan Bestia, sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Martin ikinci, Bagnaia ise üçüncü sırada finiş gördü. Bu sonuçların ardından Jorge Martin, Pecco Bagnaia’nın üç puan önünde şampiyonada liderliği ele geçirdi.

Espargaro, sert ön lastik seçimi nedeniyle yarışın ikinci yarısında hız kaybetmeye devam etti ve beşinci sırada kaldı. Gresini sürücüsü Marc Marquez, Espargaro’yu geçerek dördüncü sırada finiş gördü. 

Marc Marquez, Gresini Racing Team

Marc Marquez, Gresini Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci grup sürücülerinden Fabio di Giannantonio, Alex Marquez’i geride bırakarak yedinci oldu. Marco Bezzecchi ise Tech3 GasGas sürücüsü Pedro Acosta’yı geçerek yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Fabio Quartararo, Yamaha'da en iyi sonucu alarak yarışı tamamladı. Maverick Vinales’in zorlandığı görüldü, LCR'den Johann Zarco ve HRC'den Luca Marini ise Honda'ya puan kazandırdı. Marini'nin takım arkadaşı Joan Mir, 13. turda yarış dışı kaldı.

Brad Binder teknik bir arıza nedeniyle yarışın başında yarış dışı kalırken, Trackhouse ikilisi Raul Fernandez ve Miguel Oliveira, ilk turda yaşadıkları kazada yarış dışı kaldı.

MotoGP Britanya GP - Yarış sonuçları

   
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Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 20

39'51.879

   177.6   25
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 20

+1.931

39'53.810

 1.931 177.4   20
3 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 20

+5.866

39'57.745

 3.935 177.1   16
4 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 20

+6.906

39'58.785

 1.040 177.0   13
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+7.736

39'59.615

 0.830 177.0   11
6 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 20

+9.514

40'01.393

 1.778 176.8   10
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+9.741

40'01.620

 0.227 176.8   9
8 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 20

+14.016

40'05.895

 4.275 176.5   8
9 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 20

+16.386

40'08.265

 2.370 176.3   7
10 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 20

+23.609

40'15.488

 7.223 175.8   6
11 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+24.202

40'16.081

 0.593 175.8   5
12 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 20

+25.767

40'17.646

 1.565 175.7   4
13 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 20

+26.751

40'18.630

 0.984 175.6   3
14 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 20

+26.953

40'18.832

 0.202 175.6   2
15 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20

+31.507

40'23.386

 4.554 175.2   1
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 20

+37.278

40'29.157

 5.771 174.8    
17 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 20

+37.605

40'29.484

 0.327 174.8    
18 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 20

+59.137

40'51.016

 21.532 173.3    
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 11

+9 Laps

22'52.187

 9 Laps 170.2 Yarış dışı  
dnf South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 0

20 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 0

20 laps

     Kaza  
dnf Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 0

20 laps

     Kaza  
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