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MotoGP / Britanya GP Sıralama turları raporu

MotoGP Britanya: Yağmurlu seansta Bezzecchi kazaya rağmen pole'de, Miller ikinci!

2023 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı olan Britanya Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu VR46 sürücü Marco Bezzecchi'ye gitti.

Can Çarpıcı
Ekleyen:
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing, Marco BezzecchI, Alex Marquez, Gresini Racing

4 haftalık yaz arasından geri dönen MotoGP, sezonun 2. yarısına Britanya'nın Silverstone Pisti'nde start verdi. 

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi. 

Sıralama seansında sürücüleri klasik İngiliz havası karşıladı ve seans, yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Yoğun yağmur lastiklerinin dahi sınırlarının zorlandığı bu seansta pole pozisyonu Marco Bezzecchi'ye gitti. 

Gridde onun yanında Jack Miller ve Alex Marquez ilk çizgiyi tamamlayacak.

Sprint yarış, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. 

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistte yer aldı. 

Q1 seansında şu isimler mücadele etti: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Marc Marquez, Iker Lecuona, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Joan Mir, Pol Espargaro, Enea Bastianini, Augusto Fernandez, Raul Fernandez, Takaaki Nakagami. 

Bu isimler, Q1 seansında ilk 2'ye girerek Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. Seans başlarken yağmur yağmaya devam ediyordu, tüm sürücüler yoğun yağmur lastiği ile piste çıktılar. 

Sürücüler yoğun yağmur lastikleriyle piste çıksa da asfalttaki su neredeyse bu lastikler için bile fazlaydı. Ayrıca asfalt sıcaklığı sadece 13 derece kadardı ki bu, Michelin lastiklerinin çalışabileceği sıcaklık limitinin sınırlarındaydı. 

Üçüncü antrenmanın en hızlısı Fabio di Giannantonio, ilk turunu atıp ilk sıraya çıkmasının ardından ilk virajda düştü ama motosikletini kaldırıp pite dönebildi. 

 

Ondan sonra Quartararo, motosikletten düşmeye yaklaştığı bir an yaşadı. Fransız sürücü M1'in üzerinde kalmayı başarsa da motoru durdu. Fransız sürücü sonrasında motorunu yeniden çalıştırmaya çalıştırdı ama başaramadı. 

 

Bu koşullarda pistte kalarak sürekli tur atmak en iyi strateji olduğundan sürücüler sürekli olarak turladılar ve koşullarda daha fazla tecrübe kazandılar. 

Son 5 dakikaya girilirken sürücüler artık koşullarda daha rahatlardı ve dereceler her tur gelişmeye başladı, klasman da sürekli değişiyordu. 

Morbidelli, tıpkı Arjantin'de olduğu gibi yine bu koşullarda çok hızlıydı ve son 2 dakikaya girilirken ilk sıradaydı. 

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 60 saniyeye girdiğimizde herkes artık son turlarını atıyordu ve derecelerini geliştiren isimler vardı. 

Seansın sonuna geldiğimizde Morbidelli, 2:15.884'lük derecesiyle 1 saniye farkla ilk sıradaydı. Diğer Q2 bileti ise ikinci sırada yer alan Augusto Fernandez'e gitti. Çaylak sürücü, bu zorlu koşullarda çok iyi bir performans koydu ve GasGas'ı Q2'ye taşıdı. 

Fabrika Ducati'de Enea Bastianini, ikinci sıranın 0.080 saniye kadar gerisinde kalarak üçüncü oldu ve Q2'ye kalamadı. 

Honda'da Marc Marquez dördüncü oldu. İspanyol sürücü hem Sprint yarışına hem de Grand Prix'ye 14. sıradan başlayacak. 

İlk yarıştaki korkutucu kazasının ardından bu hafta sonu geri dönen Pol Espargaro ise ilk 5'i tamamladı. 

Motosikletinin motorunu çalıştıramayan Quartararo ise son sırada yer aldı. 

Q1 sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 6 2'15.884   156.071  
2 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 7 +1.001 1.001 154.930  
3 Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 6 +1.088 0.087 154.831  
4 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 7 +1.459 0.371 154.413  
5 Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 7 +2.234 0.775 153.546  
6 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 6 +2.380 0.146 153.384  
7 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Repsol Honda Team 27 Honda 7 +2.949 0.569 152.756  
8 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 5 +3.298 0.349 152.373  
9 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 7 +3.483 0.185 152.170  
10 Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 6 +5.244 1.761 150.272  
11 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 6 +6.457 1.213 148.991  
12 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 5 +7.047 0.590 148.376  
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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi. 

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Franceso Bagnaia, Jack Miller, Brad Binder, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Franco Moribelli, Augusto Fernandez, Alex Marquez. 

Q2 seansı başlarken koşullar herhangi bir iyileşme göstermemişti ve yağmur yağmaya devam ediyordu. Q1'den gelen Morbidelli ve Fernandez, koşullarda 15 dakika kadar daha fazla zaman geçirdiklerinden daha avantajlılardı. 

Sürücülerin hepsi hemen yoğun yağmur  piste çıkarak turlamaya başladılar. Bu koşulları seven Miller, ilk turunda 2:15.629 yaparak ilk sıraya çıktı. Bu derece, şu ana kadar gördüğümüz en hızlı dereceden 1 saniye kadar daha hızlıydı!

Onun arkasında ise Q1'den gelen Fernandez ve Morbidelli yer alıyordu. 

Miller seansa hızlı başladı: 

 

Bitime 6 dakika kala sürücüler derecelerini giderek daha da geliştiriyorlardı ve Miller, hâlâ zirvedeydi. Bagnaia ise harika bir ilk sektör derecesiyle gelirken kendini yerde buldu! 

Ducati garajında hemen diğer motosiklet hazırlandı ama İtalyan sürücü, garaja döndüğünde yeni bir tura başlayacak süresi kalmamıştı. Bagnaia'dan birkaç saniye sonra ise Alex Marquez ilk virajda yere düştü. Ardından Luca Marini de kendini yerde buldu. 

Son 4 dakikaya girdiğimizde Miller ilk sıradaydı, kaza yapan Alex Marquez ikinci sırada kalmaya devam ediyordu. Bezzecchi ise üçüncüydü. 

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak klasmanın böyle kalmayacağı belliydi çünkü dereceler gelişiyordu. Bezzecchi turunu tamamladı ve 2:15.359 ile ilk sıraya yükseldi. İtalyan sürücü, sonraki turunda ise büyük bir lowside yaşadı ve seansa veda etti. 

Bezzecchi'nin son şikana gelirken yaşadığı lowside: 

 

Bezzecchi yine de şanslıydı çünkü koşullar artık daha kötüydü ve seansın geri kalanında Bezzecchi'nin derecesini geçebilen olmadı.

Arjantin'deki ıslak koşullarda da çok iyi bir performans gösteren ve yarışı kazanan Bezzecchi, seansın sonunda kaza yapmasına rağmen yine yağmurlu koşullarda ilk sırayı aldı. Bu, Bezzecchi'nin üst üstw 2. pole pozisyonu olmuş oldu. 

Miller, seansa çok hızlı başlasa da ikinci olabildi. Kaza yapan bir başka isim olan Alex Marquez ise seansı üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

Bagnaia da kaza yapmasına rağmen seansın sonunda koşullar kötüleştiği için çok da sıra kaybetmedi ve dördüncü oldu. Çaylak sürücü Augusto Fernandez ise ilk 5'i tamamladı. 

Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini altıncı sırayı alırken; Jorge Martin yedinciydi. Maverick Vinales, Johann Zarco ve Brad Binder ise ilk 10'u tamamladılar. Q2'de son iki sıra ise Morbidelli ile Espargaro'ya gitti. 

Q2 sonucu: 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 5 2'15.359   156.676  
2 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 7 +0.270 0.270 156.364  
3 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 6 +0.412 0.142 156.201  
4 Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 4 +0.736 0.324 155.829  
5 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 7 +0.742 0.006 155.822  
6 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 5 +0.793 0.051 155.764  
7 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 6 +0.913 0.120 155.626  
8 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 7 +0.958 0.045 155.575  
9 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 5 +1.302 0.344 155.183  
10 South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 7 +1.318 0.016 155.165  
11 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 6 +1.526 0.208 154.930  
12 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 7 +2.047 0.521 154.342  
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