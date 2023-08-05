MotoGP Britanya: Yağmurlu seansta Bezzecchi kazaya rağmen pole'de, Miller ikinci!

4 haftalık yaz arasından geri dönen MotoGP, sezonun 2. yarısına Britanya'nın Silverstone Pisti'nde start verdi.

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP'de sıralama turları bugün gerçekleştirildi.

Sıralama seansında sürücüleri klasik İngiliz havası karşıladı ve seans, yoğun yağmur altında gerçekleştirildi. Yoğun yağmur lastiklerinin dahi sınırlarının zorlandığı bu seansta pole pozisyonu Marco Bezzecchi'ye gitti.

Gridde onun yanında Jack Miller ve Alex Marquez ilk çizgiyi tamamlayacak.

Sprint yarış, Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q1

Sıralama turlarının ilk bölümünde her zamanki gibi ilk iki antrenman seansının kombine derecelerinde ilk 10'a giremeyen 12 isim pistte yer aldı.

Q1 seansında şu isimler mücadele etti: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Marc Marquez, Iker Lecuona, Fabio di Giannantonio, Miguel Oliveira, Joan Mir, Pol Espargaro, Enea Bastianini, Augusto Fernandez, Raul Fernandez, Takaaki Nakagami.

Bu isimler, Q1 seansında ilk 2'ye girerek Q2'ye kalmak için mücadele ettiler. Seans başlarken yağmur yağmaya devam ediyordu, tüm sürücüler yoğun yağmur lastiği ile piste çıktılar.

Sürücüler yoğun yağmur lastikleriyle piste çıksa da asfalttaki su neredeyse bu lastikler için bile fazlaydı. Ayrıca asfalt sıcaklığı sadece 13 derece kadardı ki bu, Michelin lastiklerinin çalışabileceği sıcaklık limitinin sınırlarındaydı.

Üçüncü antrenmanın en hızlısı Fabio di Giannantonio, ilk turunu atıp ilk sıraya çıkmasının ardından ilk virajda düştü ama motosikletini kaldırıp pite dönebildi.

Ondan sonra Quartararo, motosikletten düşmeye yaklaştığı bir an yaşadı. Fransız sürücü M1'in üzerinde kalmayı başarsa da motoru durdu. Fransız sürücü sonrasında motorunu yeniden çalıştırmaya çalıştırdı ama başaramadı.

Bu koşullarda pistte kalarak sürekli tur atmak en iyi strateji olduğundan sürücüler sürekli olarak turladılar ve koşullarda daha fazla tecrübe kazandılar.

Son 5 dakikaya girilirken sürücüler artık koşullarda daha rahatlardı ve dereceler her tur gelişmeye başladı, klasman da sürekli değişiyordu.

Morbidelli, tıpkı Arjantin'de olduğu gibi yine bu koşullarda çok hızlıydı ve son 2 dakikaya girilirken ilk sıradaydı.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 60 saniyeye girdiğimizde herkes artık son turlarını atıyordu ve derecelerini geliştiren isimler vardı.

Seansın sonuna geldiğimizde Morbidelli, 2:15.884'lük derecesiyle 1 saniye farkla ilk sıradaydı. Diğer Q2 bileti ise ikinci sırada yer alan Augusto Fernandez'e gitti. Çaylak sürücü, bu zorlu koşullarda çok iyi bir performans koydu ve GasGas'ı Q2'ye taşıdı.

Fabrika Ducati'de Enea Bastianini, ikinci sıranın 0.080 saniye kadar gerisinde kalarak üçüncü oldu ve Q2'ye kalamadı.

Honda'da Marc Marquez dördüncü oldu. İspanyol sürücü hem Sprint yarışına hem de Grand Prix'ye 14. sıradan başlayacak.

İlk yarıştaki korkutucu kazasının ardından bu hafta sonu geri dönen Pol Espargaro ise ilk 5'i tamamladı.

Motosikletinin motorunu çalıştıramayan Quartararo ise son sırada yer aldı.

Q1 sonucu:

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Q2

Q1'den gelecek iki sürücünün de belli olmasıyla beraber, gözler pole pozisyonu mücadelesine çevrildi.

Q2 seansında şu isimler mücadele etti: Franceso Bagnaia, Jack Miller, Brad Binder, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Johann Zarco, Jorge Martin, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Franco Moribelli, Augusto Fernandez, Alex Marquez.

Q2 seansı başlarken koşullar herhangi bir iyileşme göstermemişti ve yağmur yağmaya devam ediyordu. Q1'den gelen Morbidelli ve Fernandez, koşullarda 15 dakika kadar daha fazla zaman geçirdiklerinden daha avantajlılardı.

Sürücülerin hepsi hemen yoğun yağmur piste çıkarak turlamaya başladılar. Bu koşulları seven Miller, ilk turunda 2:15.629 yaparak ilk sıraya çıktı. Bu derece, şu ana kadar gördüğümüz en hızlı dereceden 1 saniye kadar daha hızlıydı!

Onun arkasında ise Q1'den gelen Fernandez ve Morbidelli yer alıyordu.

Miller seansa hızlı başladı:

Bitime 6 dakika kala sürücüler derecelerini giderek daha da geliştiriyorlardı ve Miller, hâlâ zirvedeydi. Bagnaia ise harika bir ilk sektör derecesiyle gelirken kendini yerde buldu!

Ducati garajında hemen diğer motosiklet hazırlandı ama İtalyan sürücü, garaja döndüğünde yeni bir tura başlayacak süresi kalmamıştı. Bagnaia'dan birkaç saniye sonra ise Alex Marquez ilk virajda yere düştü. Ardından Luca Marini de kendini yerde buldu.

Son 4 dakikaya girdiğimizde Miller ilk sıradaydı, kaza yapan Alex Marquez ikinci sırada kalmaya devam ediyordu. Bezzecchi ise üçüncüydü.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak klasmanın böyle kalmayacağı belliydi çünkü dereceler gelişiyordu. Bezzecchi turunu tamamladı ve 2:15.359 ile ilk sıraya yükseldi. İtalyan sürücü, sonraki turunda ise büyük bir lowside yaşadı ve seansa veda etti.

Bezzecchi'nin son şikana gelirken yaşadığı lowside:

Bezzecchi yine de şanslıydı çünkü koşullar artık daha kötüydü ve seansın geri kalanında Bezzecchi'nin derecesini geçebilen olmadı.

Arjantin'deki ıslak koşullarda da çok iyi bir performans gösteren ve yarışı kazanan Bezzecchi, seansın sonunda kaza yapmasına rağmen yine yağmurlu koşullarda ilk sırayı aldı. Bu, Bezzecchi'nin üst üstw 2. pole pozisyonu olmuş oldu.

Miller, seansa çok hızlı başlasa da ikinci olabildi. Kaza yapan bir başka isim olan Alex Marquez ise seansı üçüncü sırada bitirmeyi başardı.

Bagnaia da kaza yapmasına rağmen seansın sonunda koşullar kötüleştiği için çok da sıra kaybetmedi ve dördüncü oldu. Çaylak sürücü Augusto Fernandez ise ilk 5'i tamamladı.

Bezzecchi'nin takım arkadaşı Luca Marini altıncı sırayı alırken; Jorge Martin yedinciydi. Maverick Vinales, Johann Zarco ve Brad Binder ise ilk 10'u tamamladılar. Q2'de son iki sıra ise Morbidelli ile Espargaro'ya gitti.

Q2 sonucu: