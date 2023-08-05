MotoGP Britanya Sprint: Kuruyan pistte Alex Marquez kazandı, Bagnaia puan alamadı, Marquez ve Quartararo gerilerde!

4 haftalık yaz arasından geri dönen MotoGP, sezonun 2. yarısına Britanya'nın Silverstone Pisti'nde start verdi.

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP'de 10 turluk sprint yarış bugün gerçekleştirildi.

Sprint yarıştan birkaç saat önce yapılan sıralama turlarında sürücüleri klasik İngiliz havası karşılamıştı ve seans, yoğun yağmur altında gerçekleştirilmişti.

Sıralama turlarından sonraki birkaç saatte yağmur nispeten azaldı ve pist hâlâ ıslak olsa da koşullar daha iyiydi. Asfalt üzerindeki su miktarı gözle görülür oranda azalmıştı.

10 turluk bu mücadele öncesinde VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi pole pozisyonundaydı, gridde onun hemen arkasında Jack Miller ile Alex Marquez yer alıyordu.

İkinci çizgide ise Franceso Bagnaia, Augusto Fernandez ve Luca Marini vardı. Üçüncü çizgiyi Jorge Martin, Maverick Vinales ve Johann Zarco oluşturuyordu.

Griddeki şampiyonlarımız ise geride kalmışlardı: Marc Marquez 14., Fabio Quartararo ise son sıradan kalkıyordu.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Bahsettiğimiz gibi pist çok daha kuruydu ve kuru hatlar oluşmaya başlıyordu ama herkes yarışa ıslak zemin lastikleriyle başlamayı tercih etti.

Formasyon turunda da pistin bazı bölgelerinde kurumalar olduğunu görebiliyorduk ama asfalt sıcaklığı çok düşük olduğundan bu 10 turluk mücadelede motosiklet değiştirme fikri pek gerçekçi gelmiyordu.

Formasyon turu sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve tüm sürücüler gride yerleştiler. Kırmızı ışıkların sönmesiyle ikinci yarının ilk startı verildi ve 10 turluk mücadele başladı.

Bu sezon çok kez gördüğümüz gibi, Miller ve KTM çizgiden roket gibi fırladı ve hemen Bezzecchi'nin yanına geldi.

İkili ilk viraja yan yana girdiler ama Bezzecchi, dışarı çizgide olmasına rağmen liderliğini korumayı başardı. Yine de Miller vazgeçmedi ve 3. viraja gelinirken içeri dalarak liderliği aldı.

Yarış startı:

5. sıradan kalkan Augusto Fernandez de çok iyi kalktı ve 3. sıraya yükseldi. Jorge Martin de mükemmel kalkmıştı ve 4. sıraya kadar yükselmişti. Bagnaia ise kabus gibi bir start aldı ve 12. sıraya kadar geriledi.

Hangar Düzlüğe'ne geldiğimizde Martin yükselmeye devam etti ve 2. sıraya çıktı, Stowe'da ise Miller dışarı taştı ve Martin liderliğe yükseldi!

Turun sonunda Vale Bölgesi'nde Martin ve Miller yan yanalardı, ikili çizgiyi yan yana geçtiler ve ilk turu Miller, Martin, Bezzecchi, Fernandez ilk 4'ü ile tamamladık.

Aksiyon dolu bir ilk tur geride kalmıştı ve pozisyonlar değişmeye devam ediyordu.

Martin vs. Miller:

İkinci turda ise Alex Marquez fırtınası vardı. İspanyol sürücü sakin bir ilk tur geçirse de ikinci tur içerisinde inanılmaz yükseldi ve turun sonunda Miller'ı da geçerek liderliği aldı!

Onun arkasında Bezzecchi, Miller ve Martin mücadeleye devam ediyordu. Bagnaia ise 11. sıraya yükselmişti.

Alex Marquez ikinci turda liderliğe yükseldi:

Alex Marquez'in liderliğe yükselmesinin ardından ön tarafta pozisyonlar biraz daha oturur gibi oldu ve Marquez, önde 0.6 saniyelik bir fark oluştururdu. Onun arkasında Bezzecchi ve Miller vardı. Martin ise harika bir ilk tur geçirmesinin ardından 6. sıraya geriledi. Onun önünde Aprilia sürücüleri vardı.

5. tura geldiğimizde Marquez 1 saniyelik farkla liderdi, Bezzecchi ikinciydi. Onların arkasında Miller ve Vinales üçüncü sıra için mücadele ediyorlardı. Espargaro ile Martin ise beşincilik savaşıyorlardı.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez liderken, büyük kardeş Marc Marquez ise arkalarda çok kötü bir yarış geçirmekteydi. 4 sıra kaybederek 18. sıraya gerileyen Marquez, tempo anlamında da çok yavaştı.

Son 4 tura girdiğimizde Alex Marquez hâlâ liderdi, Bezzecchi 1 saniye kadar geriden takibi sürdürüyordu. Vinales, Miller'ı geçerek üçüncü sıraya yükselmeyi başarmıştı. Espargaro ise ilk 5'i tamamlıyordu ve Martin'den kopmayı başarmıştı. Pist kurudukça Aprilia sürücülerinin temposu artıyordu.

Şampiyona lideri Bagnaia ise 12. sırada yer alıyordu ve temposu da harika değildi. Temposu harika olmayan bir başka isim ise Miller'dı.

Pist kurudukça Miller gerilemeye başladı ve hem Espargaro hem de Zarco, Miller'ı geçtiler. Martin de Miller'ı baskısı altına almaya başladı ve geçişi de yaparak 6. sıraya yükseldi.

Kalan turlarda ise Alex Marquez hata yapmadı ve ikinci turda liderliğini aldığı yarışı harika bir şekilde yöneterek zafere ulaştı.

İlk sprint zaferini alan Alex Marquez, böylelikle 12 puanı hanesine yazdırmış oldu.

Alex Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Bezzecchi son turlarda Marquez'e çok yaklaşsa da ikinci sırayla yetindi. İtalyan sürücü, yine de Bagnaia'nın puan alamadığı bu yarışta hanesine 9 puan yazdırarak şampiyonadaki farkı 27'ye düşürdü.

Cuma günü çok hızlı gözüken Aprilia, pistin kurumasıyla zirveye yeniden yaklaştı ve Vinales üçüncü, Espargaro beşinci sırayı aldı. Zarco ise iki Aprilia'yı ayırdı ve dördüncü oldu.

İlk turda liderliğe kadar yükselen Martin altıncı sırada finiş görürken, pistin kurumasıyla gerileyen Miller damalı bayrağı yedinci sırada gördü.

Günün son puanları ise Augusto Fernandez ile Brad Binder'a gitti.

Augusto Fernandez, Tech3 GASGAS Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Gridin şampiyonları ise kabus gibi bir günü geride bıraktılar: Şampiyona lideri Bagnaia 14., Joan Mir 17., Marc Marquez 19. ve Fabio Quartararo 21. sıralarda finiş gördüler.

Hafta sonu, Pazar günü TSi 15.00'te gerçekleştirilecek Britanya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: