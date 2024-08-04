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MotoGP Britanya GP

MotoGP Britanya GP 2025'te Mayıs ayında yapılacak

Silverstone'da gerçekleşecek olan 2025 Britanya GP'si, 23-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

Haydn Cobb
Haydn Cobb
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Britanya GP'si 2022'den bu yana Ağustos ayının başlarında düzenleniyor.

2013'ten bu yana Silverstone'da Ağustos ayının sonlarında düzenlenen etkinlikte yapılan değişiklikle daha fazla taraftar çekmek amacıyla etkinliğin Britanya yaz tatili döneminin dışına çıkarılması hedefleniyordu.

Britanya GP'si 2010-2012 yılları arasında Silverstone'da, ondan önce de 2006-2010 yılları arasında Donington Park'ta Haziran sonu takviminde yer alıyordu.
 
Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bazı açılardan yenilenen 2025 takviminin bir parçası olarak, Britanya GP'sini tatil dönemi dışında yılın farklı bir zamanında gerçekleştirerek daha fazla Britanyalı taraftara Silverstone'a gelme fırsatı sunuyoruz."

"Herkesin bildiği gibi, MotoGP dünya çapındaki izleyicileriyle birlikte büyümenin tadını çıkarıyor."

"Etkinliğin bu konuda daha da büyük bir rol oynamasını sağlayacak platformu elde etmesini sağlamak istiyoruz."

Tarih değişikliği nedeniyle Britanya MotoGP hafta sonu gelecek yılki Formula 1 Monaco GP ve Indianapolis 500 ile çakışacak.

Miguel Oliveira, Trackhouse Racing Team

Miguel Oliveira, Trackhouse Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Silverstone CEO'su Stuart Pringle şunları ekledi: "Taraftarlarımız bir sonraki Britanya GP'si için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar."

"Şimdiden MotoGP aksiyonu, canlı müzik, dudak uçuklatan dublör gösterileri ve çok daha fazlasını içeren harika bir hafta sonu hazırlamak için çalışıyoruz."

Geçtiğimiz ay MotoGP, Uttar Pradesh eyalet hükümetiyle 2025'ten itibaren Hindistan GP'sinin geri dönüşünü görmek üzere yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Hindistan GP, Katar GP'sinden sonra sezonun ikinci yarışına ev sahipliği yapacak.

Bu değişiklik, Buddh Uluslararası Pisti'ndeki 2023 yarışı sırasında çok sayıda sürücüyü etkileyen sert hava koşullarıyla ilgili endişeleri hafifletecek.

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