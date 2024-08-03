MotoGP Britanya GP Sprint: Zaferin adı Bastianini, Martin ikinci, Bagnaia kaza yaptı!

Enea Bastianini, Britanya Grand Prix sprint yarışını kazandı. Ancak takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın kazası, Jorge Martin'in şampiyonada Pecco'ya yaklaşmasına neden oldu.



Bastianini, 10 turluk mücadelenin 7. turunda lider Martin'i geçerek Malezya 2023'ten bu yana MotoGP'deki ilk zaferini elde etti. Aleix Espargaro ise yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen Aprilia'yı podyuma çıkarmayı başardı.



Yarışa ikinci sıradan başlayan Bagnaia, Aleix Espargaro’yu geçerek liderliği almayı başardı. Ancak sonra her iki sürücü de Jorge Martin tarafından geçildi.



Bastianini de Espargaro ve Bagnaia’yı geçerek, yeni yarış lideri Martin’in hemen arkasında yarışa devam etti.



Yarışın sonraki bölümünde Martin ve Bastianini yakın bir tempoda ilerlerken, Bagnaia ve Espargaro üç ve dört olarak onları takip ediyordu.



Pecco Bagnaia, dördüncü turda hızlanıp en hızlı turu attıktan hemen sonra, 4. virajda motosikletinin önünü kaybederek yerde kaldı ve yarış dışı kaldı.



Bagnaia yarış dışı kalışının ardından Bastianini, Martin'in üzerindeki baskıyı iyice artırdı. Bir sonraki turda Copse virajında hamle yapmaya çalıştı ancak virajda biraz fazla açılarak İspanyol sürücünün yeniden öne geçmesine izin vermiş oldu.



İkinci hamlesini yapan Bastianini, bir tur sonra Martin'i Stowe virajında geçmeyi başardı ve yarışı 1.094 saniye farkla kazandı.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, liderlik mücadelesinde Bastianini’ye ayak uyduramadı ancak Espargaro’dan uzaklaşarak yarışı ikinci sırada tamamladı.



Sprint'in ardından Martin ve Bagnaia arasındaki puan farkı yalnızca 1'e indi.



Gresini sürücüsü Marc Marquez, sprint'te yedinci sıradan dördüncü sıraya kadar yükselmişti. Ancak altı kez şampiyon Marquez, son turda Vale’ye girerken kontrolünü kaybederek çakıllara saplandı.



Bu durum, KTM’den Brad Binder’ı dördüncü sıraya yükseltti. Tech3 GasGas sürücüsü Pedro Acosta da beşinci sırayı aldı. İkili, yarışın ikinci turunda temas etmesine rağmen pozisyonlarını koruyarak yarışı tamamladı.



Bir diğer Gresini sürücüsü Alex Marquez, altıncı sırada yer aldı. KTM’den Jack Miller, kötü bir sıralama performansının ardından yedinci oldu. Maverick Vinales, takım arkadaşı Espargaro’nun temposunu yakalayamadı ve yarışı sekizinci sırada tamamladı. İlk 10 ise VR46’dan Fabio di Giannantonio ve Trackhouse sürücüsü Miguel Oliveira ile tamamlandı.



Yamaha’dan Fabio Quartararo, Japon motosikletleri arasında en iyi sonucu alarak 11. oldu ve LCR Honda’dan Johann Zarco’nun üç sıra önünde yer aldı. Yarışın başlangıcında Pramac’tan Franco Morbidelli, ilk virajda VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi’yi de düşürerek yarış dışı kaldı. Bezzecchi sedyeyle taşınmak zorunda kaldı ancak her iki sürücünün de bilincinin yerinde olduğu ve kontroller için tıbbi merkeze götürüldükleri bildirildi.