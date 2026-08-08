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MotoGP Britanya GP

MotoGP Britanya GP sıralama: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Toprak 22. sırada

2026 MotoGP Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden sürücü Jorge Martin oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Yeşil bayrakların sallanmasıyla Silverstone'da MotoGP sıralama turlarının Q1 seansı başladı. 

İlk dakikaların ardından Franco Morbidelli, 1:57.421 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Onu ikinci sıradaki Diego Moreria, 0.344 gerideki turuyla takip etti. 

Bu esnada temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 1.169 geride 11. sırada yer alıyordu.

İlk denemelerini tamamlayan sürücüler pite geri döndüler ve Q1'in bitimine 7 dakika kala yeniden piste çıktılar. 

Damalı bayrak sallandığında Q1'i ilk iki sırada tamamlayarak Q2'ye geçmeye hak kazanan isimler Franco Morbidelli ve Iker Lecuona oldu. Toprak 12. sıraya yerleşti. 

Q1

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

1'57.173

   180.993 336
2 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 6

+0.210

1'57.383

 0.210 180.670 332
3 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 7

+0.260

1'57.433

 0.050 180.593 327
4 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 7

+0.423

1'57.596

 0.163 180.342 334
5 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 7

+0.704

1'57.877

 0.281 179.912 335
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+0.718

1'57.891

 0.014 179.891 332
7 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 7

+0.767

1'57.940

 0.049 179.816 330
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 6

+0.908

1'58.081

 0.141 179.602 337
9 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 7

+0.947

1'58.120

 0.039 179.542 334
10 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 7

+0.967

1'58.140

 0.020 179.512 333
11 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 7

+1.241

1'58.414

 0.274 179.097 336
12 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 7

+1.417

1'58.590

 0.176 178.831 331
13 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 7

+1.669

1'58.842

 0.252 178.452 329
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Q2 başladığında zirveye yerleşen ilk isim Marco Bezzecchi oldu. Ancak Marc Marquez, 1:56.527 ile ilk sırayı devraldı. İkinci sıraya kardeşi Alex Marquez yerleşti. 

Son dakikalarda Raul Fernandez derece geliştirerek 1:56.181 elde etti. Ai Ogura ikinciliği aldı.

Seans sona erdiğinde pole pozisyonu 1:56.160 ile Jorge Martin'in oldu. Raul Fernandez ikinci sıraya yerleşirken, Ai Ogura üçüncülüğü aldı. Fabio Di Giannantonio dördüncü, Marco Bezzecchi ise beşinci oldu.

Q2

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 7

1'56.160

   182.572 335
2 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 6

+0.021

1'56.181

 0.021 182.539 333
3 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 7

+0.189

1'56.349

 0.168 182.275 337
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 7

+0.255

1'56.415

 0.066 182.172 333
5 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 7

+0.296

1'56.456

 0.041 182.108 337
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 7

+0.367

1'56.527

 0.071 181.997 336
7 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 7

+0.379

1'56.539

 0.012 181.978 336
8 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 6

+0.729

1'56.889

 0.350 181.433 332
9 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 7

+0.772

1'56.932

 0.043 181.366 336
10 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+1.162

1'57.322

 0.390 180.764 331
11 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 6

+1.334

1'57.494

 0.172 180.499 331
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 6

+1.883

1'58.043

 0.549 179.659 333
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