MotoGP Britanya GP sıralama: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Toprak 22. sırada
2026 MotoGP Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden sürücü Jorge Martin oldu.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images
Yeşil bayrakların sallanmasıyla Silverstone'da MotoGP sıralama turlarının Q1 seansı başladı.
İlk dakikaların ardından Franco Morbidelli, 1:57.421 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Onu ikinci sıradaki Diego Moreria, 0.344 gerideki turuyla takip etti.
Bu esnada temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 1.169 geride 11. sırada yer alıyordu.
İlk denemelerini tamamlayan sürücüler pite geri döndüler ve Q1'in bitimine 7 dakika kala yeniden piste çıktılar.
Damalı bayrak sallandığında Q1'i ilk iki sırada tamamlayarak Q2'ye geçmeye hak kazanan isimler Franco Morbidelli ve Iker Lecuona oldu. Toprak 12. sıraya yerleşti.
Q1
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
1'57.173
|180.993
|336
|2
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|6
|
+0.210
1'57.383
|0.210
|180.670
|332
|3
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|7
|
+0.260
1'57.433
|0.050
|180.593
|327
|4
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|7
|
+0.423
1'57.596
|0.163
|180.342
|334
|5
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|7
|
+0.704
1'57.877
|0.281
|179.912
|335
|6
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+0.718
1'57.891
|0.014
|179.891
|332
|7
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|7
|
+0.767
1'57.940
|0.049
|179.816
|330
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|6
|
+0.908
1'58.081
|0.141
|179.602
|337
|9
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|7
|
+0.947
1'58.120
|0.039
|179.542
|334
|10
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|7
|
+0.967
1'58.140
|0.020
|179.512
|333
|11
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|7
|
+1.241
1'58.414
|0.274
|179.097
|336
|12
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|7
|
+1.417
1'58.590
|0.176
|178.831
|331
|13
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|7
|
+1.669
1'58.842
|0.252
|178.452
|329
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Q2 başladığında zirveye yerleşen ilk isim Marco Bezzecchi oldu. Ancak Marc Marquez, 1:56.527 ile ilk sırayı devraldı. İkinci sıraya kardeşi Alex Marquez yerleşti.
Son dakikalarda Raul Fernandez derece geliştirerek 1:56.181 elde etti. Ai Ogura ikinciliği aldı.
Seans sona erdiğinde pole pozisyonu 1:56.160 ile Jorge Martin'in oldu. Raul Fernandez ikinci sıraya yerleşirken, Ai Ogura üçüncülüğü aldı. Fabio Di Giannantonio dördüncü, Marco Bezzecchi ise beşinci oldu.
Q2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|7
|
1'56.160
|182.572
|335
|2
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|6
|
+0.021
1'56.181
|0.021
|182.539
|333
|3
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|7
|
+0.189
1'56.349
|0.168
|182.275
|337
|4
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|7
|
+0.255
1'56.415
|0.066
|182.172
|333
|5
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|7
|
+0.296
1'56.456
|0.041
|182.108
|337
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|7
|
+0.367
1'56.527
|0.071
|181.997
|336
|7
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|7
|
+0.379
1'56.539
|0.012
|181.978
|336
|8
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|6
|
+0.729
1'56.889
|0.350
|181.433
|332
|9
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|7
|
+0.772
1'56.932
|0.043
|181.366
|336
|10
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|5
|
+1.162
1'57.322
|0.390
|180.764
|331
|11
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|6
|
+1.334
1'57.494
|0.172
|180.499
|331
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|6
|
+1.883
1'58.043
|0.549
|179.659
|333
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