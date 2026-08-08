MotoGP Britanya GP sıralama: Martin tur rekoruyla pole pozisyonunda, Toprak 22. sırada

Yeşil bayrakların sallanmasıyla Silverstone'da MotoGP sıralama turlarının Q1 seansı başladı.

İlk dakikaların ardından Franco Morbidelli, 1:57.421 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Onu ikinci sıradaki Diego Moreria, 0.344 gerideki turuyla takip etti.

Bu esnada temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise 1.169 geride 11. sırada yer alıyordu.

İlk denemelerini tamamlayan sürücüler pite geri döndüler ve Q1'in bitimine 7 dakika kala yeniden piste çıktılar.

Damalı bayrak sallandığında Q1'i ilk iki sırada tamamlayarak Q2'ye geçmeye hak kazanan isimler Franco Morbidelli ve Iker Lecuona oldu. Toprak 12. sıraya yerleşti.

Q2 başladığında zirveye yerleşen ilk isim Marco Bezzecchi oldu. Ancak Marc Marquez, 1:56.527 ile ilk sırayı devraldı. İkinci sıraya kardeşi Alex Marquez yerleşti.

Son dakikalarda Raul Fernandez derece geliştirerek 1:56.181 elde etti. Ai Ogura ikinciliği aldı.

Seans sona erdiğinde pole pozisyonu 1:56.160 ile Jorge Martin'in oldu. Raul Fernandez ikinci sıraya yerleşirken, Ai Ogura üçüncülüğü aldı. Fabio Di Giannantonio dördüncü, Marco Bezzecchi ise beşinci oldu.