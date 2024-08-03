MotoGP Britanya GP Sıralama: Espargaro pole'de, Ducati 2-3!

Espargaro sıralama turlarının son dakikalarında 1:57.309'luk etkileyici bir tur atarak Bagnaia ve Bastianini'nin yaşadığı sorunlardan faydalandı ve 2023'teki Grand Prix zaferini tekrarlamak için pole pozisyonunu elde etti.

Jorge Martin, Pramac Ducati ile dördüncü sırayı alırken, Marc Marquez bir yıllık Gresini GP23 ile yedinci sırada kaldı.

Bagnaia Q2'de 1:57.517 ile bir sonraki tur rekorunu kırmadan önce ilk denemesinde 1:58 bariyerini aştı.

Bastianini 1:57.693'lük derecesiyle fabrika Ducati takımı için geçici 1-2'yi oluştururken, sıralama turlarına gelirken tüm seansların zirvesinde yer alan Martin, son sektörde zaman kaybettikten sonra GP24 ile ancak üçüncü olabildi.

Atılan ikinci turlar Ducati sürücüleri için pek de sorunsuz geçmedi. Önce Bagnaia, vizörüne yapışan bir parçanın ardından turunu bırakmak zorunda kaldı, ardından görüntüler Bastianini'nin yavaşladığını ve diğer motosikletlerin geçmesine izin verdiğini gösterdi.

Benzer bir durum Marquez için de geçerliydi. Hemen önünde giden iki VR46 GP23 tarafından geride tutulduğu için gözle görülür bir şekilde sinirlenmiş görünüyordu.

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tüm bunlar Espargaro'nun Ducatileri geride bırakmasını ve son denemesinde zamanını geliştiremeyen Bagnaia'nın 0.2 önünde sezonun ilk pole pozisyonunu elde etmesini sağladı.

Üçüncülük ve dördüncülük Bastianini ve Martin'e giderken, onlar da ilk turlarından daha iyi bir tur atamadılar.

Alex Marquez, Gresini motosikletiyle Brad Binder'ın KTM'ini ve yedinci olan ağabeyi Marc'ı geride bırakarak beşinciliğe yükselmeyi başardı.

Maverick Vinales sıralama turlarının sonlarında Farm virajında kaza yaptı ve pole pozisyonundaki takım arkadaşının 0.8 saniye gerisinde sekizinci olurken, Pedro Acosta Tech3 GasGas ile dokuzuncu sırayı elde etti.

VR46'dan Fabio di Giannantonio ve Marco Bezzecchi tempolarının gerisinde kalarak sırasıyla 10. ve 12. olurken, Cuma günkü antrenman temposunu sıralama turlarına taşıyamayan Jack Miller'ın ikinci fabrika KTM'i ile araları açıldı.

Pramac sürücüsü Franco Morbidelli ve Trackhouse Racing ikilisi Raul Fernandez ve Miguel Oliveira, sırasıyla 13, 14 ve 15. sıralarda yer aldılar.

LCR sürücüsü Johann Zarco, Fabio Quartararo'nun iki sıra önünde 16. sırada tamamladı.

Kardeş M1'de sakatlanan Alex Rins'in yerine yarışan Remy Gardner ise 22. sırada son sırayı aldı.

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