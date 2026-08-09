MotoGP Britanya GP: Silverstone'da zaferin adı Fernandez, Toprak 15. sırada
2026 MotoGP Britanya Grand Prix'sinin kazananı Raul Fernandez oldu.
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images
Yarış öncesinde Silverstone'da hava oldukça kuruydu. Hava sıcaklığı 27°C ve pist sıcaklığı 44°C olarak ölçüldü.
Tüm sürücülerin lastik seçimleri önde sert ve arkada orta hamur şeklindeydi.
Jorge Martin, pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk virajı lider dönmeyi başaramadı ve Raul Fernandez ilk sırayı devraldı. Marc Marquez, üç sıra kazanarak üçüncülüğe yükseldi.
22. sıradan start alan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise iki sıra kazanarak 20. basamağa yerleşti.
7 ve 8. virajlarda sarı bayraklar sallanırken Joan Mir ve Alex Rins'in kaza yaptığı bilgisi ekranlara geldi. İkilinin kazası inceleme altına alındı. Bu esnada Jorge Martin, Marc Marquez'i geçerek podyumun son basamağını aldı.
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing
Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images
Birkaç tur sonra Alex Marquez de kardeşini geçti. Böylece Marc Marquez beşinciliğe geriledi. Enea Bastianini ve Iker Lecuona, kaza yaparak yarışa veda ettiler. Bu kazalarla birlikte Toprak, 15. sıraya yükselmiş oldu.
Cal Crutchlow, Ai Ogura ve Francesco Bagnaia da kaza yaptılar.
Damalı bayrak sallandığında çizgiyi ilk geçen isim Raul Fernandez olurken, ona podyumda Jorge Martin ve Marco Bezzecchi eşlik ettiler. Alex Marquez dördüncü, Pedro Acosta ise beşinci oldu.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 15. sırada noktaladı.
Yarış sonucu
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Yarış dışı
|Puan
|1
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|20
|
39'45.930
|25
|2
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|20
|
+2.538
39'48.468
|2.538
|20
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|20
|
+3.393
39'49.323
|0.855
|16
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+4.702
39'50.632
|1.309
|13
|5
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+6.256
39'52.186
|1.554
|11
|6
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+6.382
39'52.312
|0.126
|10
|7
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|20
|
+9.550
39'55.480
|3.168
|9
|8
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|20
|
+22.288
40'08.218
|12.738
|8
|9
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|20
|
+23.845
40'09.775
|1.557
|7
|10
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|20
|
+25.411
40'11.341
|1.566
|6
|11
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|20
|
+26.301
40'12.231
|0.890
|5
|12
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|20
|
+26.883
40'12.813
|0.582
|4
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|20
|
+29.458
40'15.388
|2.575
|3
|14
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|20
|
+41.310
40'27.240
|11.852
|2
|15
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|20
|
+41.492
40'27.422
|0.182
|1
|16
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|20
|
+42.379
40'28.309
|0.887
|dnf
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|8
|
+12 Tur
17'46.134
|12 Tur
|Kaza
|dnf
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|7
|
+13 Tur
14'54.268
|1 Tur
|Kaza
|dnf
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|6
|
+14 Tur
12'39.190
|1 Tur
|Kaza
|dnf
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|5
|
+15 Tur
11'26.065
|1 Tur
|Kaza
|dnf
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|4
|
+16 Tur
9'53.009
|1 Tur
|Kaza
|dnf
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|1
|
+19 Tur
5'02.757
|3 Tur
|Çarpışma
|dnf
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|0
|
+20 Tur
49.541
|1 Tur
|Çarpışma
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