MotoGP Britanya GP: Silverstone'da zaferin adı Fernandez, Toprak 15. sırada

Yarış öncesinde Silverstone'da hava oldukça kuruydu. Hava sıcaklığı 27°C ve pist sıcaklığı 44°C olarak ölçüldü.

Tüm sürücülerin lastik seçimleri önde sert ve arkada orta hamur şeklindeydi.

Jorge Martin, pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk virajı lider dönmeyi başaramadı ve Raul Fernandez ilk sırayı devraldı. Marc Marquez, üç sıra kazanarak üçüncülüğe yükseldi.

22. sıradan start alan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise iki sıra kazanarak 20. basamağa yerleşti.

7 ve 8. virajlarda sarı bayraklar sallanırken Joan Mir ve Alex Rins'in kaza yaptığı bilgisi ekranlara geldi. İkilinin kazası inceleme altına alındı. Bu esnada Jorge Martin, Marc Marquez'i geçerek podyumun son basamağını aldı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Birkaç tur sonra Alex Marquez de kardeşini geçti. Böylece Marc Marquez beşinciliğe geriledi. Enea Bastianini ve Iker Lecuona, kaza yaparak yarışa veda ettiler. Bu kazalarla birlikte Toprak, 15. sıraya yükselmiş oldu.

Cal Crutchlow, Ai Ogura ve Francesco Bagnaia da kaza yaptılar.

Damalı bayrak sallandığında çizgiyi ilk geçen isim Raul Fernandez olurken, ona podyumda Jorge Martin ve Marco Bezzecchi eşlik ettiler. Alex Marquez dördüncü, Pedro Acosta ise beşinci oldu.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 15. sırada noktaladı.