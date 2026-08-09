Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Yarış raporu
MotoGP Britanya GP

MotoGP Britanya GP: Silverstone'da zaferin adı Fernandez, Toprak 15. sırada

2026 MotoGP Britanya Grand Prix'sinin kazananı Raul Fernandez oldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Düzenlendi:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Raul Fernandez, Trackhouse Racing

Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Yarış öncesinde Silverstone'da hava oldukça kuruydu. Hava sıcaklığı 27°C ve pist sıcaklığı 44°C olarak ölçüldü.

Tüm sürücülerin lastik seçimleri önde sert ve arkada orta hamur şeklindeydi. 

Jorge Martin, pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk virajı lider dönmeyi başaramadı ve Raul Fernandez ilk sırayı devraldı. Marc Marquez, üç sıra kazanarak üçüncülüğe yükseldi. 

22. sıradan start alan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise iki sıra kazanarak 20. basamağa yerleşti. 

7 ve 8. virajlarda sarı bayraklar sallanırken Joan Mir ve Alex Rins'in kaza yaptığı bilgisi ekranlara geldi. İkilinin kazası inceleme altına alındı. Bu esnada Jorge Martin, Marc Marquez'i geçerek podyumun son basamağını aldı.

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Fotoğraf: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Birkaç tur sonra Alex Marquez de kardeşini geçti. Böylece Marc Marquez beşinciliğe geriledi. Enea Bastianini ve Iker Lecuona, kaza yaparak yarışa veda ettiler. Bu kazalarla birlikte Toprak, 15. sıraya yükselmiş oldu. 

Cal Crutchlow, Ai Ogura ve Francesco Bagnaia da kaza yaptılar. 

Damalı bayrak sallandığında çizgiyi ilk geçen isim Raul Fernandez olurken, ona podyumda Jorge Martin ve Marco Bezzecchi eşlik ettiler. Alex Marquez dördüncü, Pedro Acosta ise beşinci oldu. 

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 15. sırada noktaladı. 

Yarış sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan
1 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 20

39'45.930

       25
2 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+2.538

39'48.468

 2.538     20
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+3.393

39'49.323

 0.855     16
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+4.702

39'50.632

 1.309     13
5 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+6.256

39'52.186

 1.554     11
6 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+6.382

39'52.312

 0.126     10
7 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

+9.550

39'55.480

 3.168     9
8 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+22.288

40'08.218

 12.738     8
9 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 20

+23.845

40'09.775

 1.557     7
10 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 20

+25.411

40'11.341

 1.566     6
11 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+26.301

40'12.231

 0.890     5
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+26.883

40'12.813

 0.582     4
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+29.458

40'15.388

 2.575     3
14 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 20

+41.310

40'27.240

 11.852     2
15 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 20

+41.492

40'27.422

 0.182     1
16 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 20

+42.379

40'28.309

 0.887      
dnf Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 8

+12 Tur

17'46.134

 12 Tur   Kaza  
dnf Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 7

+13 Tur

14'54.268

 1 Tur   Kaza  
dnf United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 6

+14 Tur

12'39.190

 1 Tur   Kaza  
dnf Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 5

+15 Tur

11'26.065

 1 Tur   Kaza  
dnf Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 4

+16 Tur

9'53.009

 1 Tur   Kaza  
dnf Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 1

+19 Tur

5'02.757

 3 Tur   Çarpışma  
dnf Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 0

+20 Tur

49.541

 1 Tur   Çarpışma  
Tüm sonuçları görüntüle

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak’ın takımı Pramac Yamaha, Alpine’nin fabrikasını ziyaret etti

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Newey: "'Felaket' performansımız, Honda ile ilişkilerimizi geliştirdi"

Formula 1
Formula 1
Newey: "'Felaket' performansımız, Honda ile ilişkilerimizi geliştirdi"

Serra: "Ferrari artık yenilikten korkmuyor"

Formula 1
Formula 1
Serra: "Ferrari artık yenilikten korkmuyor"

McLaren yarış direktörü: "Takımın yükselişinin sebebi, 'suçlama kültürünün' olmaması"

Formula 1
Formula 1
McLaren yarış direktörü: "Takımın yükselişinin sebebi, 'suçlama kültürünün' olmaması"

Son Haberler

Bearman, Monako'da bisiklet dükkanı ve kafe açmış

Formula 1
F1 Formula 1
Bearman, Monako'da bisiklet dükkanı ve kafe açmış

Newey: "'Felaket' performansımız, Honda ile ilişkilerimizi geliştirdi"

Formula 1
F1 Formula 1
Newey: "'Felaket' performansımız, Honda ile ilişkilerimizi geliştirdi"

Serra: "Ferrari artık yenilikten korkmuyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Serra: "Ferrari artık yenilikten korkmuyor"

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya'da tamamlandı

TÜRK SPORCULAR
TrS TÜRK SPORCULAR
Türkiye Karting Şampiyonası'nın 4. ayağı Kapadokya'da tamamlandı