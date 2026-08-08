MotoGP Britanya GP 2. antrenman: En hızlı isim Di Giannantonio oldu, Toprak 19. sırada
2026 Britanya GP’nin 2. antrenman seansında en hızlı turu kaydeden isim Fabio Di Giannantonio oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, 19. sırada yer aldı.
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Start sinyalinin verilmesiyle sürücüler piste çıktı ve yarım saatlik 2. antrenman seansı başladı.
Seansın ilk bölümünde, sürücüler ısınma turlarını atarken Jack Miller, motosikletinin kontrolünü kaybederek çakıl havuzuna sürüklendi. Kazanın ardından garaja dönen Miller, hasar alan tulumunu değiştirdi.
İlerleyen dakikalarda Marco Bezzecchi, 1:58.758 süresini kaydederek erken bölümde ilk sıraya yükseldi fakat Alex Marquez. 1:58.425 ile cevap verdi. Bezzecchi, tempo yakalayarak 1:58.069 ile tekrardan zirveye yükseldi.
İlk turunu tamamlayan Marc Marquez, 1:58.788 süresini kaydetti ve üçüncü sıraya yerleşti. Vakit kaybetmeden bir tura daha başlayan Marquez, süresini az bir farkla geliştirerek 1:59.747 elde etti.
Marquez tekrardan bir tura başladı. Yıldız isim yine ufak bir gelişim göstererek 1.58.714 süresini kaydetti.
Seansın ortalarında Luca Marini lider Bezzecchi’nin yaklaşık 1 saniye gerisinde 5. sıraya yükseldi. Francesco Bagnaia ise onun arkasında, 6. sırada yer aldı.
Son on dakikaya girilirken sürücüler garaja döndü ve son tempolar için ayarlamalar yapıldı.
Piste döndükten sonra Luca Marini, ilk sektörde iyi bir tempo yakaladı fakat orta sektörlerde yavaş kaldı. Son sektörde de ufak bir gelişim gösteren sürücü turunu 1:59.191 süresiyle bitirdi ve sıralamasını geliştiremedi.
Son onuncu dakikaya girildiğinde 11. sıradaki Ai Ogura, 1:59.192 süresini kaydetti ve 9. sıraya yükseldi. Jorge Martin, 1:58.399 süresiyle ikinci sıradaki yerini korudu. Alex Marquez de kardeşinin tur süresini geride bırakarak lider Bezzecchi’nin 0.356 saniye geirsinde 3. sıraya yerleşti.
Ai Ogura, 1:58.494 süresiyle 9. sıradan 4. sıraya yükseldi.
Seansın son beşinci dakikasına girildiğinde güçlü bir tempo yakalayan Fabio Di Giannantonio, 1:57.885 süresini kaydederek zirveye yükseldi.
Raul Fernandez, 1:58.002 süresini kaydederek 2. sıraya yükselirken Marc Marquez, 1:58.143 ile 4. sıraya yerleşti.
Seansın geri kalanında hızlı tur denemesi yapan bir isim olmadı ve son bölümde zirveyi ele geçiren Fabio Di Giannantonio en hızlı isim oldu. Temsilcimiz Toprak, seansı 19. sırada tamamladı.
Sonuçlar birazdan eklenecek...
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"
Canlı dereceler: MotoGP Britanya GP sprint
Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"
Fittipaldi: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi vermesini çok isterim"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar