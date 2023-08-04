MotoGP Britanya GP 2. antrenman: Aleix Espargaro zirvede, Marquez ve Quartararo geride kaldı

2023 sezonunun geri kalanı için yapılan format değişikliği kapsamında Cuma günkü ikinci antrenman seansı, Cumartesi günkü sıralama turları için geçerli olan tek seanstı.

Seansın sonunda ilk 10'a giren sürücüler doğrudan Q2'ye kalırken, geri kalanlar Q1'de piste çıkmak zorunda kalacaklar.

Aprilia'dan Espargaro son turunda 1:58.183'lik bir derece yaparak ikinci antrenmanı en hızlı tamamlayan isim olurken, Pramac Ducati'den Jorge Martin ikinci en iyi zamanı yaptı.

Brad Binder KTM adına ilk üçü tamamlarken, Maverick Vinales dördüncü oldu ve Aprilia'nın bu hafta sonu güçlü olacağını göstermiş oldu.

Şampiyona lideri Francesco Bagnaia, Pramac Ducati'den Johann Zarco'nun önünde altıncı olarak Q2'ye kalmayı başardı.

Japon üreticilerin yaşadığı zorluk Britanya'da da devam etti. Hem 2021 Britanya GP galibi Fabio Quartararo (Yamaha) hem de sekiz kez dünya şampiyonu Marc Marquez (Honda) Cumartesi günü sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele etmek zorunda kalacak.

Seansın son bölümünde kötü bir kaza yapan Marco Bezzecchi yedinci olurken onu Jack Miller, Luca Marini (seans içerisinde bir kaza geçirdi) sekizinci ve Gresini Ducati'den Alex Marquez takip etti. Bu isimlerin hepsi sıralama turlarında Q2'ye kalmış oldu.

Yamaha sürücüsü Quartararo 11. oldu ve ikinci bölüme kalmayı sadece 0.127 saniye ile kaçırdı.

12. sırada yer alan Yamaha sürücü Franco Morbidelli'nin sadece 0.010 saniye ardında Marquez yer alırken, Miguel Oliveira ve Enea Bastianini ilk 15'i tamamladılar.

Pistlere dönen Joan Mir ancak 18. olabilirken, Pol Espargaro da 21. sırada yer alabildi.