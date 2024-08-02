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Antrenman raporu
MotoGP Britanya GP

MotoGP Britanya GP 1. antrenman: Martin lider, Aprilia 2-3

Pramac'tan Jorge Martin, cuma günü Britanya Grand Prix'si ilk antrenman seansında Aprilia ikilisi Maverick Vinales ve Aleix Espargaro'nın önünde seansı lider tamamladı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Jorge Martin, Pramac Racing

Aprilia, geçen yıl RS-GP'nin direksiyonunda Aleix Espargaro ile kazandığı yarışın ardından Silverstone'daki 45 dakikalık seansın büyük bölümünü önde götürdü.

Maverick Vinales 2:01.436'lik derecesinin ardından zirveye yerleşirken; sonraki 2:00.319'lik turuyla yerini sağlamlaştırdı.

Takım arkadaşı Espargaro 2 dakikanın altına düşen ilk sürücü oldu ve 1:59.769 ile takım arkadaşından birinciliği kaptı.

Espargaro'nun elde ettiği tur zamanı, Martin'in Pramac Ducati ile 1:59.627'lik bir dereceyle zirveye yerleşmesine kadar rakipsizdi. 

Martin son 10 dakikada avantajını artırarak önce 1:59.509'ye ulaştı, ardından 1:59.383 ile daha da hızlandı.

Vinales vatandaşını geçmek için son bir deneme yaptı ancak 1:59.473'lik turu yetersiz kaldı.

Bununla birlikte, Espargaro'nun Vinales'in 0.246 saniye gerisinde üçüncü sırada finiş görmesi Aprilia için hafta sonuna güçlü bir başlangıç oldu.

KTM'den Jack Miller seansın büyük bölümünde ön sıralarda yer aldı ve damalı bayrak çıktığında Franco Morbidelli'nin önünde dördüncü oldu.

Fabrika Ducati takımı adına yarışan Enea Bastianini, dünya şampiyonu takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın iki sıra önünde altıncı sırada yer aldı. VR46 ile yarışan GP23'teki Fabio di Giannantonio ise ikili arasına girerek yedinci oldu.

Fabio Quartararo fabrika Yamaha'sıyla sağlam bir efor sarf ederek Martin'in yarım saniyeden az farkla dokuzuncu sırayı aldı.

Gresini'den Marc Marquez, seansın son dakikalarında Stowe'da kaza yapmasına rağmen ilk 10'u tamamlamayı başardı. Marquez 1:59 bandında tur atan son sürücü oldu.

Tech3 GasGas'tan Pedro Acosta da antrenmanların sonlarına doğru çakıllara saplandı, ancak sonrasında 2:00.052'lik turuyla Alex Marquez'in ikinci Gresini motosikletinin ve fabrika KTM sürücüsü Brad Binder'in önünde 11. sırada yer aldı.

Britanya GP hafta sonunda toplam 23 sürücü start alırken, Remy Gardner Yamaha ile joker olarak yarıştı.

MotoGP Britanya GP - FP1 sonuçları:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 16

1'59.383

   177.643 331
2 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 15

+0.090

1'59.473

 0.090 177.509 328
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 14

+0.336

1'59.719

 0.246 177.144 333
4 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 15

+0.344

1'59.727

 0.008 177.132 332
5 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 17

+0.420

1'59.803

 0.076 177.020 327
6 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 17

+0.439

1'59.822

 0.019 176.992 331
7 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 14

+0.447

1'59.830

 0.008 176.980 328
8 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 15

+0.465

1'59.848

 0.018 176.954 330
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 14

+0.480

1'59.863

 0.015 176.931 327
10 Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 14

+0.550

1'59.933

 0.070 176.828 332
11 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 12

+0.669

2'00.052

 0.119 176.653 330
12 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

+0.735

2'00.118

 0.066 176.556 325
13 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 18

+0.797

2'00.180

 0.062 176.465 332
14 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 16

+0.869

2'00.252

 0.072 176.359 327
15 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+1.067

2'00.450

 0.198 176.069 326
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 16

+1.118

2'00.501

 0.051 175.995 327
17 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 16

+1.119

2'00.502

 0.001 175.993 328
18 Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 16

+1.312

2'00.695

 0.193 175.712 328
19 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 16

+1.316

2'00.699

 0.004 175.706 327
20 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 17

+1.328

2'00.711

 0.012 175.689 329
21 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+1.526

2'00.909

 0.198 175.401 325
22 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+1.693

2'01.076

 0.167 175.159 324
23 Australia R. Gardner Yamaha Factory Racing 87 Yamaha 17

+3.664

2'03.047

 1.971 172.353 326
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