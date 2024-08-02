MotoGP Britanya GP 1. antrenman: Martin lider, Aprilia 2-3

Aprilia, geçen yıl RS-GP'nin direksiyonunda Aleix Espargaro ile kazandığı yarışın ardından Silverstone'daki 45 dakikalık seansın büyük bölümünü önde götürdü.

Maverick Vinales 2:01.436'lik derecesinin ardından zirveye yerleşirken; sonraki 2:00.319'lik turuyla yerini sağlamlaştırdı.

Takım arkadaşı Espargaro 2 dakikanın altına düşen ilk sürücü oldu ve 1:59.769 ile takım arkadaşından birinciliği kaptı.

Espargaro'nun elde ettiği tur zamanı, Martin'in Pramac Ducati ile 1:59.627'lik bir dereceyle zirveye yerleşmesine kadar rakipsizdi.

Martin son 10 dakikada avantajını artırarak önce 1:59.509'ye ulaştı, ardından 1:59.383 ile daha da hızlandı.

Vinales vatandaşını geçmek için son bir deneme yaptı ancak 1:59.473'lik turu yetersiz kaldı.

Bununla birlikte, Espargaro'nun Vinales'in 0.246 saniye gerisinde üçüncü sırada finiş görmesi Aprilia için hafta sonuna güçlü bir başlangıç oldu.

KTM'den Jack Miller seansın büyük bölümünde ön sıralarda yer aldı ve damalı bayrak çıktığında Franco Morbidelli'nin önünde dördüncü oldu.

Fabrika Ducati takımı adına yarışan Enea Bastianini, dünya şampiyonu takım arkadaşı Francesco Bagnaia'nın iki sıra önünde altıncı sırada yer aldı. VR46 ile yarışan GP23'teki Fabio di Giannantonio ise ikili arasına girerek yedinci oldu.

Fabio Quartararo fabrika Yamaha'sıyla sağlam bir efor sarf ederek Martin'in yarım saniyeden az farkla dokuzuncu sırayı aldı.

Gresini'den Marc Marquez, seansın son dakikalarında Stowe'da kaza yapmasına rağmen ilk 10'u tamamlamayı başardı. Marquez 1:59 bandında tur atan son sürücü oldu.

Tech3 GasGas'tan Pedro Acosta da antrenmanların sonlarına doğru çakıllara saplandı, ancak sonrasında 2:00.052'lik turuyla Alex Marquez'in ikinci Gresini motosikletinin ve fabrika KTM sürücüsü Brad Binder'in önünde 11. sırada yer aldı.

Britanya GP hafta sonunda toplam 23 sürücü start alırken, Remy Gardner Yamaha ile joker olarak yarıştı.

MotoGP Britanya GP - FP1 sonuçları: