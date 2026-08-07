MotoGP Britanya GP 1. antrenman: Alex Marquez erken turlardaki süresiyle zirvede, Toprak 23. sırada
2026 Britanya GP’nin 1. antrenman seansında en hızlı süreyi kaydeden sürücü Alex Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 23. sırada tamamladı.
Alex Marquez, Gresini Racing
Fotoğraf: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images
MotoGP’nin yaz arasının ardından piste döndüğü ilk seans öncesinde hava ve pist ideal sıcaklıklarda ölçüldü. Motosikletlerdeki hazırlıklar tamamlandıktan sonra 45 dakikalık seans için start sinyali verildi ve sürücüler piste çıktı.
Seansın ilk bölümünde sürücüler motosikletlerin tepkilerine ve pistin tutuş seviyesine adapte oldular. Bu süreçte Raul Fernandez kısa süreliğine liderliğe yükseldi fakat Alex Marquez, 1:58.692’lik süresiyle erken tempoyu belirleyen isim oldu.
Seansın 20 dakikası durağan geçti. Alex Marquez son kaydettiği süreyle zirvede yer alırken sürücülerin çoğu veri analizi ve ayar optimizasyonu için garaja döndü.
Piste döndükten sonra Marc Marquez, 2:02.610 süresini kaydetti fakat kardeşinden yaklaşık 4 saniye geride kaldı. Marquez’in turunu tamamlamasının ardından Pedro Acosta, 15. viraj girişinde dengesini kaybederek kaza yaptı. Sağlık durumu iyi olan Acosta garaja döndü ve kısa süreliğine sarı bayraklar dalgalandı.
Seansın son 15 dakikasına girilirken Marco Bezzecchi, orta ve son sektörlerde tempo yakalayarak 1:58.865 süresini kaydetti ve ikinci sıraya yükseldi.
Marc Marquez de temposunu artırdı ve lider kardeşinin yaklaşık yarım saniye gerisinde 5. sıraya yerleşti.
Seansın son turlarında Pedro Acosta 1:59.616 süresini kaydederek 8. sıraya yükseldi. Bir sonraki turunda temposunu biraz daha artıran Acosta, 1:58.974 süresiyle 3. sıraya yükseldi.
Seansın geri kalanında rekabetçi bir tur atılmadı ve Alex Marquez, seansın erken bölümünde tamamladığı 1:58.692’lik turuyla zirvede yer aldı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 23. sırada noktaladı.
1. antrenman seansı
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/sa
|Hız Ölçüm Noktası
|1
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|17
|
1'58.692
|178.677
|2
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|13
|
+0.173
1'58.865
|0.173
|178.417
|3
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|12
|
+0.282
1'58.974
|0.109
|178.254
|4
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|16
|
+0.310
1'59.002
|0.028
|178.212
|5
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|15
|
+0.364
1'59.056
|0.054
|178.131
|6
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|16
|
+0.488
1'59.180
|0.124
|177.945
|7
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|18
|
+0.573
1'59.265
|0.085
|177.819
|8
|J. Martin Aprilia Racing Team
|89
|Aprilia
|16
|
+0.680
1'59.372
|0.107
|177.659
|9
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|15
|
+0.876
1'59.568
|0.196
|177.368
|10
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|14
|
+0.954
1'59.646
|0.078
|177.252
|11
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|15
|
+1.016
1'59.708
|0.062
|177.161
|12
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|15
|
+1.105
1'59.797
|0.089
|177.029
|13
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|16
|
+1.231
1'59.923
|0.126
|176.843
|14
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|14
|
+1.260
1'59.952
|0.029
|176.800
|15
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|14
|
+1.306
1'59.998
|0.046
|176.732
|16
|I. Lecuona Gresini Racing
|27
|Ducati
|15
|
+1.316
2'00.008
|0.010
|176.718
|17
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|15
|
+1.529
2'00.221
|0.213
|176.405
|18
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|15
|
+1.601
2'00.293
|0.072
|176.299
|19
|D. Moreira Team LCR
|11
|Honda
|15
|
+1.603
2'00.295
|0.002
|176.296
|20
|A. Fernandez Yamaha Factory Racing
|47
|Yamaha
|16
|
+1.877
2'00.569
|0.274
|175.895
|21
|P. Espargaro Tech 3
|44
|KTM
|17
|
+2.060
2'00.752
|0.183
|175.629
|22
|C. Crutchlow Team LCR
|35
|Honda
|14
|
+2.323
2'01.015
|0.263
|175.247
|23
|T. Razgatlıoğlu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|15
|
+2.351
2'01.043
|0.028
|175.207
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Toprak’tan İstanbul Park açıklaması: "2027 zor ama 2028 mümkün”
2026 MotoGP Britanya GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Toprak: “2027’de fark yaratabileceğimi umuyorum”
Son Haberler
Szafnauer anlattı: Wolff, Force India’nın pembe tasarımına nasıl katkı sağladı?
Verstappen, kendi takımının planlarını açıkladı: "Formula 1’e girmeyeceğiz"
Canlı dereceler: MotoGP Britanya GP sprint
Domenicali doğruladı: "Almanya Grand Prix'si kesinlikle geri dönecek"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar