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Antrenman raporu
MotoGP Britanya GP

MotoGP Britanya GP 1. antrenman: Alex Marquez erken turlardaki süresiyle zirvede, Toprak 23. sırada

2026 Britanya GP’nin 1. antrenman seansında en hızlı süreyi kaydeden sürücü Alex Marquez oldu. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, seansı 23. sırada tamamladı.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

MotoGP’nin yaz arasının ardından piste döndüğü ilk seans öncesinde hava ve pist ideal sıcaklıklarda ölçüldü. Motosikletlerdeki hazırlıklar tamamlandıktan sonra 45 dakikalık seans için start sinyali verildi ve sürücüler piste çıktı.

Seansın ilk bölümünde sürücüler motosikletlerin tepkilerine ve pistin tutuş seviyesine adapte oldular. Bu süreçte Raul Fernandez kısa süreliğine liderliğe yükseldi fakat Alex Marquez, 1:58.692’lik süresiyle erken tempoyu belirleyen isim oldu.

Seansın 20 dakikası durağan geçti. Alex Marquez son kaydettiği süreyle zirvede yer alırken sürücülerin çoğu veri analizi ve ayar optimizasyonu için garaja döndü.

Piste döndükten sonra Marc Marquez, 2:02.610 süresini kaydetti fakat kardeşinden yaklaşık 4 saniye geride kaldı. Marquez’in turunu tamamlamasının ardından Pedro Acosta, 15. viraj girişinde dengesini kaybederek kaza yaptı. Sağlık durumu iyi olan Acosta garaja döndü ve kısa süreliğine sarı bayraklar dalgalandı.

Seansın son 15 dakikasına girilirken Marco Bezzecchi, orta ve son sektörlerde tempo yakalayarak 1:58.865 süresini kaydetti ve ikinci sıraya yükseldi.

Marc Marquez de temposunu artırdı ve lider kardeşinin yaklaşık yarım saniye gerisinde 5. sıraya yerleşti.

Seansın son turlarında Pedro Acosta 1:59.616 süresini kaydederek 8. sıraya yükseldi. Bir sonraki turunda temposunu biraz daha artıran Acosta, 1:58.974 süresiyle 3. sıraya yükseldi.

Seansın geri kalanında rekabetçi bir tur atılmadı ve Alex Marquez, seansın erken bölümünde tamamladığı 1:58.692’lik turuyla zirvede yer aldı. Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu seansı 23. sırada noktaladı.

1. antrenman seansı

Tüm istatistikler
 
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Hız Ölçüm Noktası
1 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 17

1'58.692

   178.677  
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 13

+0.173

1'58.865

 0.173 178.417  
3 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 12

+0.282

1'58.974

 0.109 178.254  
4 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 16

+0.310

1'59.002

 0.028 178.212  
5 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 15

+0.364

1'59.056

 0.054 178.131  
6 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 16

+0.488

1'59.180

 0.124 177.945  
7 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 18

+0.573

1'59.265

 0.085 177.819  
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 16

+0.680

1'59.372

 0.107 177.659  
9 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 15

+0.876

1'59.568

 0.196 177.368  
10 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 14

+0.954

1'59.646

 0.078 177.252  
11 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 15

+1.016

1'59.708

 0.062 177.161  
12 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 15

+1.105

1'59.797

 0.089 177.029  
13 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 16

+1.231

1'59.923

 0.126 176.843  
14 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 14

+1.260

1'59.952

 0.029 176.800  
15 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 14

+1.306

1'59.998

 0.046 176.732  
16 Spain I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 15

+1.316

2'00.008

 0.010 176.718  
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 15

+1.529

2'00.221

 0.213 176.405  
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 15

+1.601

2'00.293

 0.072 176.299  
19 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 15

+1.603

2'00.295

 0.002 176.296  
20 Spain A. Fernandez Yamaha Factory Racing 47 Yamaha 16

+1.877

2'00.569

 0.274 175.895  
21 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 17

+2.060

2'00.752

 0.183 175.629  
22 United Kingdom C. Crutchlow Team LCR 35 Honda 14

+2.323

2'01.015

 0.263 175.247  
23 Turkey T. Razgatlıoğlu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+2.351

2'01.043

 0.028 175.207  
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