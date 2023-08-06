MotoGP Britanya: Aprilia ve Espargaro zafere ulaştı, Bagnaia ikinci, Bezzecchi düştü!

6 haftalık yaz arasından geri dönen MotoGP, sezonun 2. yarısına Britanya'nın Silverstone Pisti'nde start verdi.

Hızlı virajları, akıcı yapısı, Hangar düzlüğü ve meşhur "Maggots ve Becketts" bölümüyle takvimdeki en zevkli ve sevilen pistlerden olan Silverstone'un ev sahipliği yaptığı Britanya GP'de Pazar günü Moto3 yarışıyla başlamıştı.

İlk 15'teki sürücülerin 1.5 saniye içerisinde tamamladığı Moto3 yarışı bize harika bir mücadele izletmişti, Moto3 sınıfının ardından sıra premier sınıfa geldi ve MotoGP sürücüleri piste çıktılar.

Cumartesi günü sıralama turlarını ve sprint yarışını etkileyen yağmur, Pazar günü pistten ayrılmıştı ve güneş kendini göstermişti. Kuru bir yarış bizi bekliyordu, en azından ilk bölümde.

İkinci yarının ilk yarışı öncesinde VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi pole pozisyonundaydı, gridde onun hemen arkasında Jack Miller ile sprint yarışın galibi Alex Marquez yer alıyordu.

İkinci çizgide ise Franceso Bagnaia, Augusto Fernandez ve Luca Marini vardı. Üçüncü çizgiyi Jorge Martin, Maverick Vinales ve Johann Zarco oluşturuyordu.

Dün kabus gibi sprint yarışlar geçiren şampiyonlardan Marc Marquez 14., Fabio Quartararo ise son sıradan kalkıyordu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turu sorunsuz bir şekilde tamamlandı ve tüm sürücüler gride yerleştiler. Kırmızı ışıkların sönmesiyle ikinci yarının ilk Grand Prix'si başladı.

Bu sezon artık her yarışta gördüğümüz gibi Jack Miller çizgiden çok iyi kalktı ve ilk virajı lider döndü. Bagnaia ise Alex Marquez'i geçerek üçüncü sıraya yükseldi ama bunu yaparken ufak bir temas yaşadı ve arkadaki kanatçıklarına hasar verdi.

Bagnaia tur bitmeden son şikanda Bezzecchi'yi de geçti ve ikinci sıraya çıktı. Böylelikle ilk turu Miller, Bagnaia, Bezzecchi, Marquez, Maverick Vinales, Aleix Espargaro ilk 6'sı ile tamamladık.

Yarış startı:

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk virajda Binder ile ufak bir temas yaşayarak dışarı uçan Jorge Martin startın kaybeden ismiydi ve 17. sıraya gerilemişti. Beşinci sıradan kalkan Augusto Fernandez de kötü bir start aldı ve ilk 15'ten çıktı. Son sıradan kalkan Fabio Quartararo ise 14. sıraya kadar yükselmişti.

İkinci tura geldiğimizde hem Bagnaia hem de Bezzecchi, Miller'ı geçtiler. Böylelikle Bagnaia, Bezzecchi, Miller, Marquez, Vinales ilk 5'i ile devam ettik.

Ön tarafta Bezzecchi, Bagnaia'ya çok yakındı. Vinales ise dördüncü sıra için Marquez'i zorluyordu ve geçişi de yaptı. Vinales, sonrasında Copse Virajı'nda Miller'a atak yaptı ama bu atak oldukça agresifti ve başarısız oldu.

Vinales bu atağıyla Miller'ı dışarı itti ve kendisi de dışarı açıldı. Bu agresif deneme nedeniyle Vinales yedinci, Miller ise 14. sıraya geriledi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Beşinci tura geldiğimizde Bezzecchi, Bagnaia'yı yakından takip etmeye devam ediyordu. Alex Marquez ise mekanik bir sorun yaşadığından yarışa veda etti, İspanyol sürücü vites değiştiremiyordu.

Böylelikle Alex Marquez, Vinales ve Miller denklemden çıkmış oldular ve ön tarafta Bagnaia, Bezzecchi, Espargaro, Binder ilk 4'ü oluştu.

Altıncı turda ise yarışın kaderini değişen bir olay yaşandı: Bezzecchi kaza yaptı!

Bagnaia'yı yakından takip eden Bezzecchi, 15. virajın girişinde ön tekeri kaybetti ve yüksek hızda bir kaza yaparak yarışa veda etti.

Neyse ki Bezzecchi'nin durumu iyiydi ama İtalyan sürücü, şampiyonluk mücadelesinde büyük bir darbe almış oldu.

Miller, Vinales, Marquez ve Bezzecchi'nin yarışa veda etmesi ya da gerilemsiyle, ön tarafta Bagnaia ile Espargaro baş başa kaldılar ve Espargaro, en hızlı tur derecelerini kaydederek geliyordu.

10. tura geldiğimizde, yarışı yarıladığımızda, ilk 6 şu şekildeydi: Bagnaia, Espargaro, Binder, Vinales, Zarco, Miguel Oliveira.

İki Aprilia da önündeki sürücüleri yakalamıştı: Espargaro, Bagnaia'ya çok yakındı. Vinales ise Binder'ın kuyruğundaydı. Vinales, Binder'ı geçerek üçüncü sıraya yükselmeyi başardı.

Ardından da takım arkadaşını yakalamaya başladı. Binder da öndeki üçlüye çok yakındı.

Son 8 tura girilirken galibiyet mücadelesi öndeki dörtlü arasında geçecek gibi duruyordu: Bagnaia, Espargaro, Vinales ve Binder.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Tam da bu noktada beyaz ve kırmızı çarpılı beyaz bayraklar sallanmaya başlandı, yani yağmur yağmaya başlamıştı! Dileyen sürücüler pite gelerek motosiklet değiştirebilirdi ama elbette henüz bu seviyede bir yağmur yoktu.

Bitime 6 tur kala Aprilia'lar mücadele etmeye başladılar. Vinales, 3. virajda takım arkadaşına atak yaptı ama Espargaro ilk etapta önde kalmayı başardı. Kamera lenslerinde yağmur damlaları görmeye başlarken, Aprilia'lar mücadeleye devam ettiler ve pozisyon değiştirdiler, Vinales ikinci sıraya yükseldi.

Vinales'in atağı:

Bagnaia, arkasındakilerin bu mücadelesini fırsata çevirdi ve hemen yarım saniye kadar fark açtı ama çok da kopamadı.

Bu pisti çok seven Vinales, ikinci sıraya çıkmıştı ama orada çok kalamadı çünkü Binder ile Espargaro da mücadeleyi kolay kolay bırakmadılar.

Bu esnada kazalar artmaya başladı: Marquez ile Bastianini çarpışarak düştü! Morbidelli, Takaaki Nakagami ve Iker Lecuona ise motosiklet değiştirdiler.

Motosiklet değiştirmeye gelen sürücüler:

Ön tarafta ise Binder, Espargaro ve Vinales mücadele ediyorlardı. Bagnaia ise bunu fırsata çevirerek 1 saniye kadar fark açmıştı.

Bu noktada slick lastiklerle ilerlemek daha mantıklı gibi duruyordu zira bitime artık sadece 3 tur vardı.

Ön tarafta Bagnaia liderdi, onun arkasında Espargaro vardı. Onların arkasında ise Oliveira öndeki grubu yakalamıştı ve bir anda kadraja girerek 3. sıraya yükseldi!

Gerçekten muazzam bir mücadele izliyorduk. Son 3 tura giriyorduk ve Bagnaia, Espargaro, Oliveira, Vinales, Binder ilk 5'İ vardı.

Ayrıca Oliveira, lider Bagnaia'dan yarım saniye kadar hızlı turluyordu. Bu noktada Quartararo, Luca Marini ile temas yaşayarak motosikletine büyük hasar verdi. Fransız sürücü sonrasında pite gelerek motosikletini değiştirdi ve yarışa devam etti.

Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 2 tura girdiğimizde artık Espargaro, elini uzatsa Bagnaia'ya değecek kadar yakındı. Oliveira da öndeki ikiliyi yakalamıştı.

Bu arada pistin ikinci yarısı artık giderek daha da ıslanıyordu, ilk bölüm ise nispeten daha kuruydu. Slick lastiklerle ilerleyen öndeki 5'linin dikkatli olması gerekiyordu.

Son tura Bagnaia lider girdi, Espargaro ikinciydi, Binder ise Oliveira'yı geçmişti ve üçüncüydü. Vinales ise öndeki dörtlüden kopmuştu.

Espargaro, son turda Maggots ve Becketts bölümünde Bagnaia'ya cesur bir atak yaparak liderliği eline geçirdi ve turun geri kalanında da önde kalarak yarış zaferine uzandı!

Yarışa 11. sıradan başlayan Espargaro, yağmurun da gelmesiyle oldukça çetrefilli hâle gelen koşullarda yarışını çok iyi yönetti ve geçişini son turda yaparak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Böylelikle Aprilia ve Espargaro bu yıl ilk kez podyumun en üst basamağına çıktılar.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Neredeyse tüm yarışı lider götüren Bagnaia, son turda geçilmesinin ardından ikinci olsa da geniş resme bakacak olursak, kesinlikle iyi bir yarışı geride bıraktı.

Bezzecchi'nin düşmesiyle şampiyonadaki en yakın rakibinden 20 puan alan Bagnaia, ilk sıradaki avantajını daha da artırmış oldu. KTM'de Brad Binder podyumu tamamladı.

Son turlarda yağmurun düşmesiyle rakiplerine kıyasla hızlanan Oliveira dördüncü sırayı alırken, Vinales ilk 5'i tamamladı. Böylelikle ilk 5'te tam 3 tane Aprilia gördük! Eminiz ki bunu birkaç sene önce söyleseydik, birçok kişi şaka yaptığımızı düşünürdü.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk virajda Binder ile temas yaşayarak sıralar kaybeden Martin, yarışın geri kalanında iyi yükseldi ve altıncı sırayı aldı. VR46'da yarışı tamamlayan tek motosiklette Luca Marini yedinciydi.

Jack Miller, Zarco ve Raul Fernandez ise ilk 10'u tamamladılar. Yarışa 5. sıradan başlayan Augusto Fernandez çizgiyi sadece 11. sırada geçebildi, Portekiz'deki büyük kazasının ardından ilk yarışına çıkan Pol Espargaro ise 12. olarak geri dönüş yarışında puan aldı.

Günün son puanları ise Fabio di Giannantonio, Morbidelli ve yağmur motosikletiyle yarışı tamamlayan Quartararo'ya gitti.

MotoGP sezonu, 20 Ağustos'taki Avusturya GP ile devam edecek.

Yarış sonucu: