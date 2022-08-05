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MotoGP / Britanya GP Antrenman raporu

MotoGP Britanya 2. antrenman: Quartararo, Mir'in önünde en hızlısı

Fabio Quartararo, ikinci antrenman seansını son dakikada attığı turla zirvede tamamladı.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
MotoGP Britanya 2. antrenman: Quartararo, Mir'in önünde en hızlısı
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Yamaha sürücüsü, 45 dakikalık seansta zaman zaman uzun tur çizgisinden gitmeyi tercih etti -nitekim bu hafta sonu geçen yarıştan kalan bir uzun tur cezasına sahip. 

İlk denemesinde 2.00.794 yapan Quartararo, bu turuyla Aprilia sürücüleri Maverick Vinales ve Aleix Espargaro'nun arkasında üçüncülüğe yükseldi, ancak zaman içinde turlar gelişti ve Quartararo geriledi.

Ancak beşinci turunda 1.59.933 ile yeniden ilk üçe yükselen Quartararo, son dakikada attığı 1.58.946'lık tur ile de liderliğe yükseldi -ayrıca 1.59'un altına inebilen tek sürücü de kendisi.

Suzuki sürücüsü Mir sadece 0.1 saniye geride ikinci, Vinales ise üçüncü sırada yer aldı. İlk beşi ise ilk antrenmandaki temposunu koruyan Johann Zarco ve Aleix Espargaro tamamladı.

İlk turlarda liderliğe yükselen isim, 2.00.863'lük derecesiyle KTM sürücüsü Miguel Oliveira oldu, hemen arkasında ise 2.01.219'luk derecesiyle Zarco yer alıyordu.

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bir süre sonra RNF Yamaha sürücüsü Darryn Binder'ın motosikletin arkasını kaybetmesi ve 6. virajda dışarı taşması sebebiyle sarı bayraklar sallandı.

Sarı bayrakların ardından 2.00.873 ile Jorge Martin ikinciliğe yükseldi. Sonrasında ise Aprilia sürücülerinin zirveye çıktığını gördük; Vinales 2.00.484 ile liderliğe yükselirken, Espargaro ikinci sıradaydı, hemen arkalarına ise Quartararo yerleşti.

Bir süre sonra 2.00.204'lük derecesiyle Oliveira zirveye dönse de bu kısa sürdü, nitekim Assen'de kariyerinin ilk podyumunu elde eden VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi iyi bir turla liderliğe yükselmişti. 

Son 10 dakikaya girilirken pist iyice hareketlendi. İlk olarak Suzuki sürücüsü Alex Rins zirveye yükseldi, kısa süre sonra Aprilia sürücüleri zirveye geri döndüler, hemen ardından da Ducati sürücüsü Jack Miller üçüncülüğe çıktı.

Ancak sonrasında Stowe'da motosikletin kontrolünü kaybeden Miller kendini çakıl havuzunda buldu ve sarı bayraklara sebebiyet verdi.

Rins sonrasında derecelerini geliştirdi ve Espargaro ile farkı 0.4 saniyeye kadar çıkarttı. Ancak dereceler gelişmeye devam ediyordu, önce Mir kendisini, sonra da Espargaro Mir'i geçti.

Ancak Suzuki sürücüsü derecesini geliştirerek yerini geri aldı ve son dakikalarda liderliğe yükseldi -ta ki Quartararo'ya geçilene kadar.

Zarco dört, Espargaro beş, Oliveira altıncı sıralarda yer aldılar. Enea Bastianini yedinci, yeni ve oldukça radikal bir aero paketini test eden Martin sekizinci, Miller dokuzuncu, Bezzechi ise 10. sırada yer aldı.

 

MotoGP Britanya GP - 2.Antrenman sonuç tablosu

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 France Fabio Quartararo Yamaha 15 1'58.946    
2 Spain Joan Mir Suzuki 16 1'59.100 0.154 0.154
3 Spain Maverick Viñales Aprilia 15 1'59.123 0.177 0.023
4 France Johann Zarco Ducati 15 1'59.134 0.188 0.011
5 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1'59.153 0.207 0.019
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 15 1'59.163 0.217 0.010
7 Spain Alex Rins Suzuki 18 1'59.246 0.300 0.083
8 Italy Enea Bastianini Ducati 16 1'59.358 0.412 0.112
9 Australia Jack Miller Ducati 14 1'59.364 0.418 0.006
10 Italy Marco Bezzecchi Ducati 17 1'59.378 0.432 0.014
11 Italy Francesco Bagnaia Ducati 15 1'59.385 0.439 0.007
12 Italy Luca Marini Ducati 16 1'59.396 0.450 0.011
13 Spain Jorge Martin Ducati 16 1'59.657 0.711 0.261
14 Spain Alex Marquez Honda 16 1'59.789 0.843 0.132
15 Germany Stefan Bradl Honda 16 1'59.801 0.855 0.012
16 Spain Pol Espargaro Honda 14 1'59.852 0.906 0.051
17 Italy Fabio Di Giannantonio Ducati 16 1'59.986 1.040 0.134
18 Japan Takaaki Nakagami Honda 16 2'00.003 1.057 0.017
19 Italy Andrea Dovizioso Yamaha 16 2'00.043 1.097 0.040
20 Italy Franco Morbidelli Yamaha 17 2'00.138 1.192 0.095
21 South Africa Brad Binder KTM 10 2'00.144 1.198 0.006
22 Australia Remy Gardner KTM 15 2'00.154 1.208 0.010
23 South Africa Darryn Binder Yamaha 10 2'01.528 2.582 1.374
24 Spain Raul Fernandez KTM 11 2'02.062 3.116 0.534
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