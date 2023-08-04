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MotoGP Britanya 1. antrenman: Bezzecchi zirvede, Ducati 1-2-3-4

MotoGP heyecanı Silverstone'daki ilk antrenman seansıyla başladı, Marco Bezzecchi son dakikalarda liderliği kaparken Ducati ilk dört sırayı kapattı.

Altay Gök
Ekleyen:
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Bu hafta sonundan itibaren MotoGP yeni bir antrenman formatına geçti; artık Q2'ye direkt kalacak 10 sürücü Cuma günkü zamanların kombinasyonuyla değil, sadece 2. antrenman seansındaki sonuçlarla belirlenecek.

Amaç, iki seansın da son dakikalarının kaosa sahne olmasını ve yumuşak lastiklerin henüz Cuma gününden tüketilmesini engellemekti.

İlk antrenman seansının büyük bölümünde liderlik Marco Bezzecchi'ye aitti, ta ki bitime altı dakika kala 0.050 saniye farkla takım arkadaşı Luca Marini'ye geçilene dek.

Bunun üzerine yeniden piste dönen ve bir hızlı tur atan Bezzecchi, son dakikada attığı turla yeniden öne geçti ve seansı ilk sırada noktaladı.

Marini'nin ikinciliği, VR46 Ducati'nin ilk iki sırada yer alması anlamına geliyordu.

Üçüncü sıra Pramac sürücüsü Jorge Martin'e giderken, dördüncü sırada diğer Pramac ile Johann Zarco yer aldı, böylece Ducati ilk dördü kapatarak başladı hafta sonuna.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM sürücüsü Jack Miller beşinci olurken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro altıncı sıradaydı.

Yamaha'dan ayrılacağı resmen açıklanan Franco Morbidelli, Brooklands'ta kaza yapmaktan son saniye kaçındığı seansı yedinci sırada tamamladı.

Sekizinci sıra kol ameliyatından bu yana toparlanma emareleri gösteren Raul Fernandez'e giderken, ilk onu Maverick Vinales ve Fabio Quartararo tamamladı.

Fabrika Ducati sürücüleri sessiz bir seans geçirdiler, Enea Bastianini 12. olurken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia 14. sıradaydı.

Marc Marquez en iyi Honda sürücüsüydü, ancak 1.3 saniye geride 15. olmaktan kurtulamadı. Takım arkadaşı Joan Mir ise 20. sıradaydı.

Bu hafta sonu Alex Rins'in yerini alan Iker Lecuona 21. olurken, uzun süre sonra motosiklete dönen Pol Espargaro 3.5 saniye geride sonuncuydu.

Seansın en büyük olayları ise damalı bayrak sallandıktan sonra gerçekleşti, Vinales ve Lecuona sorun yaşayıp yolda kalırlarken, Bastianini de pite dönüş turunda kaza yaptı.

 

 
 
         
Sürücü bilgisi
 
 
 
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Hız Ölçüm Noktası
1 Italy M. Bezzecchi Marco Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 16 2'00.295   176.565  
2 Italy L. Marini Luca Marini Team VR46 10 Ducati 17 +0.036 0.036 176.513  
3 Spain J. Martin Jorge Martin Pramac Racing 89 Ducati 16 +0.075 0.039 176.455  
4 France J. Zarco Johann Zarco Pramac Racing 5 Ducati 17 +0.172 0.097 176.313  
5 Australia J. Miller Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 16 +0.370 0.198 176.024  
6 Spain A. Espargaro Aleix Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 15 +0.382 0.012 176.007  
7 Italy F. Morbidelli Franco Morbidelli Yamaha Factory Racing 21 Yamaha 14 +0.561 0.179 175.746  
8 Spain R. Fernandez Raul Fernandez RNF Racing 25 Aprilia 16 +0.641 0.080 175.630  
9 Spain M. Viñales Maverick Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 18 +0.803 0.162 175.395  
10 France F. Quartararo Fabio Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 17 +0.946 0.143 175.188  
11 Spain A. Marquez Alex Marquez Gresini Racing 73 Ducati 16 +0.964 0.018 175.162  
12 Italy E. Bastianini Enea Bastianini Ducati Team 23 Ducati 17 +1.122 0.158 174.934  
13 South Africa B. Binder Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 19 +1.156 0.034 174.885  
14 Italy F. Bagnaia Francesco Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 15 +1.225 0.069 174.786  
15 Spain M. Marquez Marc Marquez Repsol Honda Team 93 Honda 16 +1.291 0.066 174.691  
16 Italy F. Di Giannantonio Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 49 Ducati 17 +1.619 0.328 174.221  
17 Portugal M. Oliveira Miguel Oliveira RNF Racing 88 Aprilia 16 +1.879 0.260 173.850  
18 Japan T. Nakagami Takaaki Nakagami Team LCR 30 Honda 14 +2.258 0.379 173.312  
19 Spain A. Fernandez Augusto Fernandez Tech 3 37 KTM 17 +2.265 0.007 173.302  
20 Spain J. Mir Joan Mir Repsol Honda Team 36 Honda 17 +2.453 0.188 173.037  
21 Spain I. Lecuona Iker Lecuona Repsol Honda Team 27 Honda 17 +2.581 0.128 172.857  
22 Spain P. Espargaro Pol Espargaro Tech 3 44 KTM 16 +3.502 0.921 171.571  
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MotoGP sürücüleri, yeni lastik basıncı kurallarından memnun değil

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