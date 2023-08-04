MotoGP Britanya 1. antrenman: Bezzecchi zirvede, Ducati 1-2-3-4

Bu hafta sonundan itibaren MotoGP yeni bir antrenman formatına geçti; artık Q2'ye direkt kalacak 10 sürücü Cuma günkü zamanların kombinasyonuyla değil, sadece 2. antrenman seansındaki sonuçlarla belirlenecek.

Amaç, iki seansın da son dakikalarının kaosa sahne olmasını ve yumuşak lastiklerin henüz Cuma gününden tüketilmesini engellemekti.

İlk antrenman seansının büyük bölümünde liderlik Marco Bezzecchi'ye aitti, ta ki bitime altı dakika kala 0.050 saniye farkla takım arkadaşı Luca Marini'ye geçilene dek.

Bunun üzerine yeniden piste dönen ve bir hızlı tur atan Bezzecchi, son dakikada attığı turla yeniden öne geçti ve seansı ilk sırada noktaladı.

Marini'nin ikinciliği, VR46 Ducati'nin ilk iki sırada yer alması anlamına geliyordu.

Üçüncü sıra Pramac sürücüsü Jorge Martin'e giderken, dördüncü sırada diğer Pramac ile Johann Zarco yer aldı, böylece Ducati ilk dördü kapatarak başladı hafta sonuna.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM sürücüsü Jack Miller beşinci olurken, Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro altıncı sıradaydı.

Yamaha'dan ayrılacağı resmen açıklanan Franco Morbidelli, Brooklands'ta kaza yapmaktan son saniye kaçındığı seansı yedinci sırada tamamladı.

Sekizinci sıra kol ameliyatından bu yana toparlanma emareleri gösteren Raul Fernandez'e giderken, ilk onu Maverick Vinales ve Fabio Quartararo tamamladı.

Fabrika Ducati sürücüleri sessiz bir seans geçirdiler, Enea Bastianini 12. olurken, şampiyona lideri Francesco Bagnaia 14. sıradaydı.

Marc Marquez en iyi Honda sürücüsüydü, ancak 1.3 saniye geride 15. olmaktan kurtulamadı. Takım arkadaşı Joan Mir ise 20. sıradaydı.

Bu hafta sonu Alex Rins'in yerini alan Iker Lecuona 21. olurken, uzun süre sonra motosiklete dönen Pol Espargaro 3.5 saniye geride sonuncuydu.

Seansın en büyük olayları ise damalı bayrak sallandıktan sonra gerçekleşti, Vinales ve Lecuona sorun yaşayıp yolda kalırlarken, Bastianini de pite dönüş turunda kaza yaptı.