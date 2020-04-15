MotoGP bir hafta sonunda iki yarış yapmayacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sezonun ilk sekiz yarış ya iptal edildi ya da ertelendi. Bunlar nedeniyle sezonun Haziran ayındaki Almanya GP'ye kadar başlaması beklenmiyor.

Mart ayında Katar GP'nin iptal edilmesinden bu yana hem Dorna hem de FIM, bir hafta sonunda iki yarış yapmayı gözden geçirdiklerini doğrulamışlardı.

Ancak Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta şimdi bu fikri tamamen reddetti ve İspanyol Teledeporte'ye, "Bu olasılık bizim için çalışmıyor."

“Organizatörler zaten oldukça baskı altında ve iki yarışa sahip olmak için para ödemek istemiyorlar." dedi.

Dorna’nın yöneticisi Manel Arroyo, Catalunya Radio ile yaptığı röportajda, “teknik anlamda” MotoGP'nin bir hafta sonu iki yarış yapmasının mümkün olmadığını söyledi.

“Bunu düşünmüyoruz. Bu, çıkan haberlerden birisi, bir spekülasyon. Yani aynı hafta sonu iki yarış yapmayacağız."

“Ayrıca, şampiyonanın, takımların ve motosikletin mevcut yapısı, pazar günü 45 dakikalık bir yarışta mücadele etmek için tasarlandı."

“Bunu değiştirmek teknik anlamda kolay değil. Açıkçası imkansız değil, ama bize hiçbir şey getirmez."

Mayıs ayındaki İspanya GP'nin ertelenmesinden bu yana Dorna ve FIM, mevcut koronavirüsün gelişmekte olması nedeniyle yeni takvimler yayınlamayı reddetti.

Arroyo, geçici bir takvim konusunda henüz hiçbir şey planlanmadığını kabul ediyor ve sadece başlangıç tarihini bilmeleri halinde kaç yarış olabileceğini tahmin edebileceklerini söylüyor.

“Hangi gün yarış yapabileceğimizi öğrendiğimizde, Noel'e kadar yarış yapmanın mümkün olduğunu öğreneceğiz."

“Açıkça lojistik anlamda sahip olduğumuz ihtiyaçları göz önünde bulundurursak, yıl sonuna kadar her hafta sonu bir yarış yapıyormuş gibi davranamayız. Bu açık bir şey."

“Ama başlayabileceğimiz günü öğrendiğimizde, 8, 10 veya 16 yarış olup olmayacağını bileceğiz. Bu, şimdi söylemesi çok riskli bir şey."

Son zamanlarda Ezpeleta, 10 yarışlık bir sezonun kendisini memnun edeceğini söyledi, ancak Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti Motorsport.com'a verdiği demeçte, 10 ülkenin yarışa ev sahipliği yapmasının pek de mümkün olmadığını belirtti.

MotoGP'nin FIM'le yaptığı anlaşma gereği dünya şampiyonası olabilmesi için en az 13 yarış düzenlemesi gerekiyor.