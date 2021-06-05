MotoGP Barselona: Quartararo art arda 5. kez pole pozisyonunda!

Şampiyonada lider durumda bulunan ve çok iyi bir momentum yakalayan Quartararo, 1:38.853'lük derecesiyle sıralamaların en hızlı ismi oldu ve art arda 5. kez pole pozisyonunu kazandı.

Sıralamalarda Q1'e girmek zorunda kalan Ducati sürücüsü Jack Miller, ilk seansı geçmesinin ardından ikinci seansta da hızlıydı ve Quartararo'nun sadece 0.037 saniye gerisinde ikinci oldu.

Pramac Ducati'den Johann Zarco, pole derecesinin 0.196 sn gerisinde 3. oldu.

Marc Marquez'in 2014'teki dominant sezonundan bu yana hiçbir sürücü art arda 5 defa pole pozisyonunu kazanmamıştı. Quartararo bunu başardı ve aynı zamanda 2010'dan sonra bunu başaran ilk Yamaha sürücüsü oldu.

Seansın başında Aprilia'dan Aleix Espargaro, 1:39.834'lük derecesiyle en hızlı isim olurken çok geçmeden Quartararo 1:39.351 yaparak liderliğe yükseldi. O dakikalarda, bu sene 3. kez Q2'ye geçmeyi başaran Valentino Rossi 4. virajda kaza yaptı.

Rossi'nin kazası, takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin hızlı turunu etkilemedi. Morbidelli, 1:39.274 yaparak ilk sıraya yükseldi.

Ancak bu çok geçmedi ve Quartararo ikinci hızlı turunda 1:38.853 yaparak en hızlı turu attı ve en yakın rakibi ile farkı 0.4 sn'ye çıkardı.

Miller, 1:38.890'la ikinci sıraya yükselmesinin ardından yine hızlı turla geliyordu ancak 3. turda büyük bir kaza yaparak seansı noktaladı.

Quartararo'nun son turu da daha iyi olacak gibiydi ancak o da 3. sektörde kaybetti. Seansın kalan bölümünde ilk sıraları zorlayabilen olmadı ve ilk üç sıra Quartararo, Miller ve Zarco'dan oluştu.

KTM'den Miguel Oliveira 4. olurken onu Morbidelli ve Yamaha'nın diğer sürücüsü Maverick Vinales takip ettiler.

Aprilia'dan Aleix Espargaro seansı 7. sırada tamamlarken onun arkasında Brad Binder ve Francesco Bagnaia yer aldılar. İlk 10'u tamamlayan isim Suzuki'den Joan Mir oldu. Mir 3. sıraya yükselmişti ancak pist limitleri nedeniyle turu silinince 10. sıraya geriledi.

Kaza yapan Rossi 11. olurken, 2. seansa geçmeyi başaran Pol Espargaro 12. sıradan öteye gidemedi.

Marc Marquez, Q1'i geçememesinin ardından 13. sırada kalırken, onu LCR Honda'dan Takaaki Nakagami takip etti.

Yarış pazar günü 14:00'da başlayacak.