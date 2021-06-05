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MotoGP / Katalan GP Sıralama turları raporu

MotoGP Barselona: Quartararo art arda 5. kez pole pozisyonunda!

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, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası'nın İspanya'da Barselona-Katalonya pistinde gerçekleştirilecek 7. yarışı öncesinde pole pozisyonu Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun oldu.

MotoGP Barselona: Quartararo art arda 5. kez pole pozisyonunda!

Şampiyonada lider durumda bulunan ve çok iyi bir momentum yakalayan Quartararo, 1:38.853'lük derecesiyle sıralamaların en hızlı ismi oldu ve art arda 5. kez pole pozisyonunu kazandı.

Sıralamalarda Q1'e girmek zorunda kalan Ducati sürücüsü Jack Miller, ilk seansı geçmesinin ardından ikinci seansta da hızlıydı ve Quartararo'nun sadece 0.037 saniye gerisinde ikinci oldu.

Pramac Ducati'den Johann Zarco, pole derecesinin 0.196 sn gerisinde 3. oldu.

Marc Marquez'in 2014'teki dominant sezonundan bu yana hiçbir sürücü art arda 5 defa pole pozisyonunu kazanmamıştı. Quartararo bunu başardı ve aynı zamanda 2010'dan sonra bunu başaran ilk Yamaha sürücüsü oldu.

Seansın başında Aprilia'dan Aleix Espargaro, 1:39.834'lük derecesiyle en hızlı isim olurken çok geçmeden Quartararo 1:39.351 yaparak liderliğe yükseldi. O dakikalarda, bu sene 3. kez Q2'ye geçmeyi başaran Valentino Rossi 4. virajda kaza yaptı.

Rossi'nin kazası, takım arkadaşı Franco Morbidelli'nin hızlı turunu etkilemedi. Morbidelli, 1:39.274 yaparak ilk sıraya yükseldi.

Ancak bu çok geçmedi ve Quartararo ikinci hızlı turunda 1:38.853 yaparak en hızlı turu attı ve en yakın rakibi ile farkı 0.4 sn'ye çıkardı.

Miller, 1:38.890'la ikinci sıraya yükselmesinin ardından yine hızlı turla geliyordu ancak 3. turda büyük bir kaza yaparak seansı noktaladı.

Quartararo'nun  son turu da daha iyi olacak gibiydi ancak o da 3. sektörde kaybetti. Seansın kalan bölümünde ilk sıraları zorlayabilen olmadı ve ilk üç sıra Quartararo, Miller ve Zarco'dan oluştu.

KTM'den Miguel Oliveira 4. olurken onu Morbidelli ve Yamaha'nın diğer sürücüsü Maverick Vinales takip ettiler. 

Aprilia'dan Aleix Espargaro seansı 7. sırada tamamlarken onun arkasında Brad Binder ve Francesco Bagnaia yer aldılar. İlk 10'u tamamlayan isim Suzuki'den Joan Mir oldu. Mir 3. sıraya yükselmişti ancak pist limitleri nedeniyle turu silinince 10. sıraya geriledi.

Kaza yapan Rossi 11. olurken, 2. seansa geçmeyi başaran Pol Espargaro 12. sıradan öteye gidemedi. 

Marc Marquez, Q1'i geçememesinin ardından 13. sırada kalırken, onu LCR Honda'dan Takaaki Nakagami takip etti.

Yarış pazar günü 14:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 France Fabio Quartararo 7 1'38.853     172.146
2 Australia Jack Miller 5 1'38.890 0.037 0.037 172.082
3 France Johann Zarco 8 1'39.049 0.196 0.159 171.805
4 Portugal Miguel Oliveira 8 1'39.099 0.246 0.050 171.719
5 Italy Franco Morbidelli 8 1'39.109 0.256 0.010 171.701
6 Spain Maverick Viñales 8 1'39.157 0.304 0.048 171.618
7 Spain Aleix Espargaro 8 1'39.218 0.365 0.061 171.513
8 South Africa Brad Binder 8 1'39.343 0.490 0.125 171.297
9 Italy Francesco Bagnaia 8 1'39.359 0.506 0.016 171.269
10 Spain Joan Mir 8 1'39.431 0.578 0.072 171.145
11 Italy Valentino Rossi 6 1'39.605 0.752 0.174 170.846
12 Spain Pol Espargaro 2 1'41.791 2.938 2.186 167.177
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Yamaha ve SRT, Rossi'nin yerine isim bakmaya başladı

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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Editör Abdullah Çelik

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