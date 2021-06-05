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MotoGP / Katalan GP Antrenman raporu

MotoGP Barselona 3. antrenman: Morbidelli lider, Miller geride kaldı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Barselona'da gerçekleştirilen MotoGP 3. antrenman seansını Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli ilk sırada tamamladı.

MotoGP Barselona 3. antrenman: Morbidelli lider, Miller geride kaldı

Üçüncü antrenman seansının başlangıcındaki iyi şartlar, genel tur zamanının gelişmesi anlamına geliyordu.

Seansın ilk bölümünde Miguel Oliveira, Brad Binder ve Suzuki sürücüsü Joan Mir ilk sıraya çıkmayı başardılar. Daha sonra şampiyona lideri Fabio Quartararo, yeni set yumuşak lastikle bir zaman turu denemesi yaptı ve zaman tablosunun tepesine çıktı.

Quartararo ilk denemesinde 1:39.168 yapmayı başardı ve daha sonra bu zaman turunu 1:38.975'e çekerek 1:39 barajını aştı.

Damalı bayrak sallandığında Quartararo zirvede kalacak gibiydi ancak 2019 Yamaha motosikletiyle mücadele eden Franco Morbidelli, zaman tablosunda zirveye çıkarak Quartararo'yu ardında bıraktı.

Morbidelli'nin turu 1:38.929'du ve bu tur Quartararo'nun en iyi derecesinden 0.046 saniye daha iyiydi. Böylelikle doğrudan sıralama turlarının son bölümüne kalmış oldu.

KTM sürücüsü ve İtalya GP'de podyuma çıkan Oliveira, ilk üçü tamamlayan isim olurken, Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia dördüncü en iyi zamanı yaptı. Bu dört isim sadece 0.144 saniye içinde yer aldı.

İlk beşi tamamlayan isim Aleix Espargaro olurken, Brad Binder altıncı, Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales yedinci, Suzuki sürücüsü Joan Mir sekizinci ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi dokuzuncu oldu. Rossi böylelikle bu yılki en iyi seanslarından birini geçirdi ve sıralama turlarının son bölümüne kaldı.

Bu dokuz isme ek olarak, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco da sıralama turlarının son bölümüne kaldı.

Jack Miller, üçüncü antrenman seansını 10. sırada tamamladı ve son bölüme kalmayı 0.069 saniye farkla kaçırdı.

Honda sürücüleri, Barselona'da epey zorlandılar ve hiçbir Honda sürücüsü sıralama turlarında son bölüme kalamadı.

Takaaki Nakagami, LCR Honda ile seansı 11. sırada tamamlayan isim olurken, Pol Espargaro 12. ve Marc Marquez 14. oldu. Alex Marquez ise daha da geride kalarak ancak 18. en iyi zamanı yapabildi.

Avintia'dan Eneea Bastianini seans içerisinde beşinci virajda kaza yaparken, Aprilia'dan Lorenzo Savadori de dördüncü virajda kaza yaptı.

Üçüncü antrenman sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'38.929  
2 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'38.975 0.046
3 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'39.051 0.122
4 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'39.073 0.144
5 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'39.079 0.150
6 33 South Africa Brad Binder KTM 1'39.166 0.237
7 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'39.282 0.353
8 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'39.324 0.395
9 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'39.426 0.497
10 43 Australia Jack Miller Ducati 1'39.495 0.566
11 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'39.498 0.569
12 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'39.519 0.590
13 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'39.689 0.760
14 93 Spain Marc Marquez Honda 1'39.701 0.772
15 5 France Johann Zarco Ducati 1'39.760 0.831
16 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'39.816 0.887
17 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'39.918 0.989
18 73 Spain Alex Marquez Honda 1'39.928 0.999
19 10 Italy Luca Marini Ducati 1'40.075 1.146
20 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'40.743 1.814
21 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'41.180 2.251
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Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Franco Morbidelli
Editör Lewis Duncan

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