MotoGP Barselona 3. antrenman: Morbidelli lider, Miller geride kaldı

Üçüncü antrenman seansının başlangıcındaki iyi şartlar, genel tur zamanının gelişmesi anlamına geliyordu.

Seansın ilk bölümünde Miguel Oliveira, Brad Binder ve Suzuki sürücüsü Joan Mir ilk sıraya çıkmayı başardılar. Daha sonra şampiyona lideri Fabio Quartararo, yeni set yumuşak lastikle bir zaman turu denemesi yaptı ve zaman tablosunun tepesine çıktı.

Quartararo ilk denemesinde 1:39.168 yapmayı başardı ve daha sonra bu zaman turunu 1:38.975'e çekerek 1:39 barajını aştı.

Damalı bayrak sallandığında Quartararo zirvede kalacak gibiydi ancak 2019 Yamaha motosikletiyle mücadele eden Franco Morbidelli, zaman tablosunda zirveye çıkarak Quartararo'yu ardında bıraktı.

Morbidelli'nin turu 1:38.929'du ve bu tur Quartararo'nun en iyi derecesinden 0.046 saniye daha iyiydi. Böylelikle doğrudan sıralama turlarının son bölümüne kalmış oldu.

KTM sürücüsü ve İtalya GP'de podyuma çıkan Oliveira, ilk üçü tamamlayan isim olurken, Ducati fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia dördüncü en iyi zamanı yaptı. Bu dört isim sadece 0.144 saniye içinde yer aldı.

İlk beşi tamamlayan isim Aleix Espargaro olurken, Brad Binder altıncı, Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales yedinci, Suzuki sürücüsü Joan Mir sekizinci ve Yamaha fabrika takımı sürücüsü Valentino Rossi dokuzuncu oldu. Rossi böylelikle bu yılki en iyi seanslarından birini geçirdi ve sıralama turlarının son bölümüne kaldı.

Bu dokuz isme ek olarak, Pramac Ducati sürücüsü Johann Zarco da sıralama turlarının son bölümüne kaldı.

Jack Miller, üçüncü antrenman seansını 10. sırada tamamladı ve son bölüme kalmayı 0.069 saniye farkla kaçırdı.

Honda sürücüleri, Barselona'da epey zorlandılar ve hiçbir Honda sürücüsü sıralama turlarında son bölüme kalamadı.

Takaaki Nakagami, LCR Honda ile seansı 11. sırada tamamlayan isim olurken, Pol Espargaro 12. ve Marc Marquez 14. oldu. Alex Marquez ise daha da geride kalarak ancak 18. en iyi zamanı yapabildi.

Avintia'dan Eneea Bastianini seans içerisinde beşinci virajda kaza yaparken, Aprilia'dan Lorenzo Savadori de dördüncü virajda kaza yaptı.

Üçüncü antrenman sonucu: