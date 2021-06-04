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Önceki / MotoGP Barselona 1. antrenman: Espargaro, Morbidelli'nin 0.024 sn önünde en hızlısı
MotoGP / Katalan GP Antrenman raporu

MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pramac sürücüsü Johann Zarco, Barselona'da gerçekleştirilecek Katalonya GP öncesinde 2. antrenman seansını zirvede tamamladı.

MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı

Barselona pistinin yüzeyi ilk antrenman seansından itibaren giderek daha fazla kauçukla kaplandı ve dereceler sabaha göre çok daha iyiydi.

2021'in ötesinde MotoGP'de kalıp kalmayacağı belli olmayan Tech3 sürücüsü Iker Lecuona, başlangıçta 1:40.860 yapan isimdi ve Suzuki sürücüsü Joan Mir, bu turu 1:40.342'ye çekti. Ancak dereceler bu şekilde kalmadı.

Pol Espargaro, Marc Marquez ve Fabio Quartararo sırasıyla liderliğe yükseldiler. Daha sonra Franco Morbidelli 1:39.909 yaparak ilk sırayı eline geçirdi ve Brad Binder 1:39.662 yapıp liderliği alana kadar zirvede kaldı.

Morbidelli en iyi dereceyi 1:39.256'ya kadar indirse de, son sözü söyleyen isim Pramac Ducati'den Zarco oldu ve seansı 1:39.235'lik turuyla 0.021 saniye farkla ilk sırada tamamladı.

İkinci olan Morbidelli'nin 0.1 saniye ardında Fabio Quartararo yer alırken, Binder 0.427 saniye geride dördüncü ve en iyi Ducati sürücüsü olan Francesco Bagnaia 1:39.760'la 0.525 saniye geride beşinci oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales altıncı olurken, Ducati'den Jack Miller yedinci ve 2019 Ducati Desmosedici ile yarışan Avitntia sürücüsü Enea Bastinini sekizinci oldu.

İlk seansın en hızlı ismi olan Aleix Espargaro dokuzuncu ve Honda'dan Pol Espargaro 10. oldu.

Marc Marquez, KTM'den Miguel Oliveira'nın ardında 15. olurken, bu hafta sonu yarışan tek Suzuki olan Mir 16. oldu.

Valentino Rossi'nin zorlu sezonu Barselona'daki ikinci seansta da devam etti ve sadece Lorenzo Savadori ile sakatlıktan dönen Jorge Martin'i geçti.

FP2 results:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 5 France Johann Zarco Ducati 1'39.235  
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'39.256 0.021
3 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'39.401 0.166
4 33 South Africa Brad Binder KTM 1'39.662 0.427
5 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'39.760 0.525
6 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'39.821 0.586
7 43 Australia Jack Miller Ducati 1'39.914 0.679
8 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'39.977 0.742
9 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'39.983 0.748
10 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'39.983 0.748
11 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'40.032 0.797
12 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'40.060 0.825
13 10 Italy Luca Marini Ducati 1'40.094 0.859
14 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'40.096 0.861
15 93 Spain Marc Marquez Honda 1'40.120 0.885
16 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'40.150 0.915
17 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'40.251 1.016
18 73 Spain Alex Marquez Honda 1'40.690 1.455
19 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'40.836 1.601
20 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'40.981 1.746
21 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'41.243 2.008
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MotoGP Barselona 1. antrenman: Espargaro, Morbidelli'nin 0.024 sn önünde en hızlısı

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MotoGP Barselona 1. antrenman: Espargaro, Morbidelli'nin 0.024 sn önünde en hızlısı
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Alt-etkinlik FP2
Pilotlar Johann Zarco
Editör Lewis Duncan

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