MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı

Barselona pistinin yüzeyi ilk antrenman seansından itibaren giderek daha fazla kauçukla kaplandı ve dereceler sabaha göre çok daha iyiydi.

2021'in ötesinde MotoGP'de kalıp kalmayacağı belli olmayan Tech3 sürücüsü Iker Lecuona, başlangıçta 1:40.860 yapan isimdi ve Suzuki sürücüsü Joan Mir, bu turu 1:40.342'ye çekti. Ancak dereceler bu şekilde kalmadı.

Pol Espargaro, Marc Marquez ve Fabio Quartararo sırasıyla liderliğe yükseldiler. Daha sonra Franco Morbidelli 1:39.909 yaparak ilk sırayı eline geçirdi ve Brad Binder 1:39.662 yapıp liderliği alana kadar zirvede kaldı.

Morbidelli en iyi dereceyi 1:39.256'ya kadar indirse de, son sözü söyleyen isim Pramac Ducati'den Zarco oldu ve seansı 1:39.235'lik turuyla 0.021 saniye farkla ilk sırada tamamladı.

İkinci olan Morbidelli'nin 0.1 saniye ardında Fabio Quartararo yer alırken, Binder 0.427 saniye geride dördüncü ve en iyi Ducati sürücüsü olan Francesco Bagnaia 1:39.760'la 0.525 saniye geride beşinci oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüsü Maverick Vinales altıncı olurken, Ducati'den Jack Miller yedinci ve 2019 Ducati Desmosedici ile yarışan Avitntia sürücüsü Enea Bastinini sekizinci oldu.

İlk seansın en hızlı ismi olan Aleix Espargaro dokuzuncu ve Honda'dan Pol Espargaro 10. oldu.

Marc Marquez, KTM'den Miguel Oliveira'nın ardında 15. olurken, bu hafta sonu yarışan tek Suzuki olan Mir 16. oldu.

Valentino Rossi'nin zorlu sezonu Barselona'daki ikinci seansta da devam etti ve sadece Lorenzo Savadori ile sakatlıktan dönen Jorge Martin'i geçti.

FP2 results: