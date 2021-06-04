MotoGP Barselona 1. antrenman: Espargaro, Morbidelli'nin 0.024 sn önünde en hızlısı

1. antreman turları, MotoGP sürücülerinin Barselona pistinde bu sene yeniden tasarlanan 10. virajı denemeleri için iyi bir fırsat oldu.

Pistte genel olarak yol tutuşu düşüktü ve ilk 10 dakika boyunca liderlik çokça kez el değiştirdi.

Seansın ilk dakikalarında Espargaro, 1:42.318 saniyelik derecesi ile zirveye yerleşirken; Pole Espargaro, kardeşini 1:41.724 saniyelik derecesiyle geride bıraktı.

Gelecek dakikalarda ise liderlik Joan Mir, Morbidelli, Fabio Quartararo ve Marc Marquez arasında el değiştirdi.

Marquez'in en hızlı turunu takım arkadaşı Espargaro geçerken, Espargaro'yu da Morbidelli 1:40.402 saniyelik derecesiyle arkasında bıraktı.

Morbidelli, seansın son dakikalarında lider kaldı. Sürücülerin çoğu, seansın sonuna doğru yeni lastiklerle bu zamanı geçmeyi denese de başaramadı. Pistteki düşük yol tutuşu seviyesinden dolayı hiçbir sürücü gerçek bir zaman turu denemesi atamadı.

Morbidelli'yi geçebilen tek sürücü 1:40.378 saniyelik derecesiyle birlikte Espargaro oldu.

Espargaro ve Morbidelli'nin arkasında ise Yamaha sürücüsü Maverick Vinales yer aldı.

Katar Grand Prix'sini kazanmasının ardından form düşüklüğü yaşayan Vinales, Yamah'nın kararı ile birlikte ekip şefini değiştirmişti. Vinales, artık eskiden Valentino Rossi ile de çalışan Silvano Galbusera ile çalışıyor.

2022 için Pramac ile yeni sözleşme imzalayan Johann Zarco ise seansı 5. sırada tamamladı.

Şampiyona lideri Quartararo seansı 6. sırada tamamlarken, Miguel Olivera yedinci oldu. İlk 10'u tamamlayan diğer pilotlar Mir, Jack Miller ve Francesco Bagnaia'ydı.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, on birinci oldu. Portekiz'deki kazasının ardından geri dönen Jorge Martin, döner dönmez rahat gözüktü ve seansı 12. sırada tamamladı.

Honda sürücüsü Marc Marquez ise 13. oldu.

Birinci antrenman turlarında gerçek zaman turları görmezken, bütün sürücüler 1.3 saniye içinde yer aldı.

Seans sonucu: