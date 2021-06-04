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MotoGP / Katalan GP Antrenman raporu

MotoGP Barselona 1. antrenman: Espargaro, Morbidelli'nin 0.024 sn önünde en hızlısı

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

Aprilia sürcüsü Aleix Espargaro, Katalonya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını Petronas SRT sürcüsü Franco Morbidelli'nin 0.024 sn önünde zirvede tamamladı.

MotoGP Barselona 1. antrenman: Espargaro, Morbidelli'nin 0.024 sn önünde en hızlısı

1. antreman turları, MotoGP sürücülerinin Barselona pistinde bu sene yeniden tasarlanan 10. virajı denemeleri için iyi bir fırsat oldu.

Pistte genel olarak yol tutuşu düşüktü ve ilk 10 dakika boyunca liderlik çokça kez el değiştirdi.

Seansın ilk dakikalarında Espargaro, 1:42.318 saniyelik derecesi ile zirveye yerleşirken; Pole Espargaro, kardeşini 1:41.724 saniyelik derecesiyle geride bıraktı.

Gelecek dakikalarda ise liderlik Joan Mir, Morbidelli, Fabio Quartararo ve Marc Marquez arasında el değiştirdi.

Marquez'in en hızlı turunu takım arkadaşı Espargaro geçerken, Espargaro'yu da Morbidelli 1:40.402 saniyelik derecesiyle arkasında bıraktı.

Morbidelli, seansın son dakikalarında lider kaldı. Sürücülerin çoğu, seansın sonuna doğru yeni lastiklerle bu zamanı geçmeyi denese de başaramadı. Pistteki düşük yol tutuşu seviyesinden dolayı hiçbir sürücü gerçek bir zaman turu denemesi atamadı.

Morbidelli'yi geçebilen tek sürücü 1:40.378 saniyelik derecesiyle birlikte Espargaro oldu.

Espargaro ve Morbidelli'nin arkasında ise Yamaha sürücüsü Maverick Vinales yer aldı.

Katar Grand Prix'sini kazanmasının ardından form düşüklüğü yaşayan Vinales, Yamah'nın kararı ile birlikte ekip şefini değiştirmişti. Vinales, artık eskiden Valentino Rossi ile de çalışan Silvano Galbusera ile çalışıyor.

2022 için Pramac ile yeni sözleşme imzalayan Johann Zarco ise seansı 5. sırada tamamladı.

Şampiyona lideri Quartararo seansı 6. sırada tamamlarken, Miguel Olivera yedinci oldu. İlk 10'u tamamlayan diğer pilotlar Mir, Jack Miller ve Francesco Bagnaia'ydı.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, on birinci oldu. Portekiz'deki kazasının ardından geri dönen Jorge Martin, döner dönmez rahat gözüktü ve seansı 12. sırada tamamladı.

Honda sürücüsü Marc Marquez ise 13. oldu.

Birinci antrenman turlarında gerçek zaman turları görmezken, bütün sürücüler 1.3 saniye içinde yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra # Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'40.378  
2 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'40.402 0.024
3 44 Spain Pol Espargaro Honda 1'40.751 0.373
4 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'40.753 0.375
5 5 France Johann Zarco Ducati 1'40.767 0.389
6 20 France Fabio Quartararo Yamaha 1'40.853 0.475
7 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'40.927 0.549
8 36 Spain Joan Mir Suzuki 1'40.960 0.582
9 43 Australia Jack Miller Ducati 1'40.991 0.613
10 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'41.085 0.707
11 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'41.134 0.756
12 89 Spain Jorge Martin Ducati 1'41.185 0.807
13 93 Spain Marc Marquez Honda 1'41.208 0.830
14 9 Italy Danilo Petrucci KTM 1'41.254 0.876
15 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'41.267 0.889
16 27 Spain Iker Lecuona KTM 1'41.357 0.979
17 23 Italy Enea Bastianini Ducati 1'41.363 0.985
18 73 Spain Alex Marquez Honda 1'41.437 1.059
19 10 Italy Luca Marini Ducati 1'41.464 1.086
20 33 South Africa Brad Binder KTM 1'41.512 1.134
21 32 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 1'41.744 1.366
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Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Lewis Duncan

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