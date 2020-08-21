MotoGP, Avusturya’daki 3. virajda değişiklik yaptı

Morbidelli, Zarco'nun frenlemede hafif dışarı doğru açılmasının ardından Fransız sürücünün Avintia Ducati'sinin arkasına temas etti ve ikili ciddi bir kaza yaptı.

Neredeyse 320 km/s hızda meydana gelen kazada her iki sürücünün motosikleti de kontrolden çıktı ve piste doğru savruldu.

O sırada pistin bu bölümünde Rossi ile Maverick Vinales vardı ve ikili adeta şans eseri motosikletlere çarpmadan yola devam ettiler.

Zarco’nun motosikletinin, içi hava dolu bariyerlere çarpıp havalanması, Vinales için büyük bir şanstı.

Bunun üzerine MotoGP, korkunç kazanın bir tekrarını önlemek için 3. virajdaki bu bariyerleri, tüm virajı koruyacak şekilde uzatacak.

Bu fikir, geçtiğimiz pazar günkü yarıştan sonra bazı sürücüler tarafından ortaya atıldı. LCR sürücüsü Cal Crutchlow ise bariyeri uzatmanın risklerini vurguladı.

Crutchlow, “Eğer oraya bir bariyer daha eklerseniz, pist dışına taştığınızda ne olacak? Orası güvenli değil.”

“Ne yazık ki o virajda bir çözüm yok. Çünkü bariyeri uzattığınızda ve hata yaptığınızda, ıslak zeminde neler olacağını hayal edebilir misiniz?”

“Orada pist dışına taşarsanız veya buna benzer bir şey olursa ve antrenmanda yalnızken bunu yaşarsanız, potansiyel olarak çimden dümdüz gidersiniz.”

“Ancak oraya bir şey koyarsanız, direkt olarak ona çarparsınız. Ne yazık ki hiç kimsenin faydasına olmayan bir durumdayız.”

“Bunu görünce şok oldum, neler olduğunu görünce şok oldum. Ve ne yapabileceklerini bilmiyorum.” dedi.