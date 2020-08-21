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MotoGP / Styrian GP / Son dakika

MotoGP, Avusturya’daki 3. virajda değişiklik yaptı

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MotoGP, Avusturya’daki 3. virajda değişiklik yaptı
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Çeviren: Cem Özel, Editör

MotoGP, Red Bull Ring’de geçtiğimiz hafta Johann Zarco ve Franco Morbidelli’nin korkunç kazasının gerçekleştiği 3. virajdaki önlemleri arttırdı.

Morbidelli, Zarco'nun frenlemede hafif dışarı doğru açılmasının ardından Fransız sürücünün Avintia Ducati'sinin arkasına temas etti ve ikili ciddi bir kaza yaptı.

Neredeyse 320 km/s hızda meydana gelen kazada her iki sürücünün motosikleti de kontrolden çıktı ve piste doğru savruldu.

O sırada pistin bu bölümünde Rossi ile Maverick Vinales vardı ve ikili adeta şans eseri motosikletlere çarpmadan yola devam ettiler.

Zarco’nun motosikletinin, içi hava dolu bariyerlere çarpıp havalanması, Vinales için büyük bir şanstı.

Bunun üzerine MotoGP, korkunç kazanın bir tekrarını önlemek için 3. virajdaki bu bariyerleri, tüm virajı koruyacak şekilde uzatacak.

Bu fikir, geçtiğimiz pazar günkü yarıştan sonra bazı sürücüler tarafından ortaya atıldı. LCR sürücüsü Cal Crutchlow ise bariyeri uzatmanın risklerini vurguladı.

Crutchlow, “Eğer oraya bir bariyer daha eklerseniz, pist dışına taştığınızda ne olacak? Orası güvenli değil.”

“Ne yazık ki o virajda bir çözüm yok. Çünkü bariyeri uzattığınızda ve hata yaptığınızda, ıslak zeminde neler olacağını hayal edebilir misiniz?”

“Orada pist dışına taşarsanız veya buna benzer bir şey olursa ve antrenmanda yalnızken bunu yaşarsanız, potansiyel olarak çimden dümdüz gidersiniz.”

“Ancak oraya bir şey koyarsanız, direkt olarak ona çarparsınız. Ne yazık ki hiç kimsenin faydasına olmayan bir durumdayız.”

“Bunu görünce şok oldum, neler olduğunu görünce şok oldum. Ve ne yapabileceklerini bilmiyorum.” dedi.

 

Morbidelli ve Zarco, kazayı görüşmek için perşembe günü Red Bull Ring’de Yarış Kontrol’e çağrıldılar.

Petronas sürücüsü Morbidelli bu korkunç kazadan yara almadan kurtuldu ancak sonrasında sosyal medyada bunun sadece bir yarış olayı olduğunu reddetti ve “birinin bunun bedelini ödemesi gerektiğini” söyledi.

Rossi de salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Zarco’nun kasıtlı olarak frenleme noktasında yön değiştirmediğini belirtti ancak sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Zarco ise kazada sağ skafoid kemiğini kırdı ve Fransız sürücünün bu hafta sonu Steiermark GP’de yarışıp yarışmayacağı henüz net değil.

 

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Seri MotoGP
Etkinlik Styrian GP
Editör Lewis Duncan

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