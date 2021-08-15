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MotoGP / Avusturya GP Yarış raporu

MotoGP Avusturya: Yağmurun vurduğu yarışta, Binder kuru zemin lastikleriyle kazandı!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı olan Avusturya Grand Prix'sini KTM sürücüsü Brd Binder kazandı.

MotoGP Avusturya: Yağmurun vurduğu yarışta, Binder kuru zemin lastikleriyle kazandı!

86 bin seyirci önünde gerçekleştirilen Avusturya GP yağmur tehdidi altında başladı ancak start anında herhangi bir yağmur yoktu.

Jorge Martin startla birlikte çok iyi başladı ve ilk metrelerde yerini korudu. Fakat Francesco Bagnaia tur bitmeden Pramac sürücüsünü geçerek ilk sıraya yükseldi.

Martin ilk turun ardından önce Zarco'ya sonra da Marc Marquez'e geçilerek dördüncü sıraya kadar geriledi.

Zarco daha sonra yarım tur içerisinde hem Marquez'e hem de Martin'e geçildi. Buradaki ilk yarışta galibiyete ulaşan Martin, çok geçmeden Marquez'i de geçti. Böylelikle sıralama Bagnaia, Marquez, Marquez ve Zarco sıralaması oluştu.

Ayrıca yarışa ikinci başlayan ve altıncı sıraya kadar gerileyen Fabio Quartararo da Jack Miller'ı geçerek bu dört ismi yakaladı. Fransız sürücü son 24 tura girerken Zarco'Yu geçerek dördüncülüğü aldı.

Bir tur sonra martin Marquez'i geçmeyi başardı. Sonrasında Bagnaia'ya atak yaptı ve ardından dışa açılarak epey vakit kaybetti. Martin bu olayın ardından dördüncü sıraya kadar geriledi.

Quartararo daha sonra ilk virjada hata yapan Marquez'i geçti ve ikinciliği aldı. Böylelikle son 22 tura girerken sıralama Bagnaia, Quartararo, Marquez ve Martin şeklinde oldu.

Çok iyi bir tempo yakalayan Fransız sürücü, Bagnaia'yı da geçmeyi başardı ve ikinciliği aldı. Fakat Bagnaia çok geçmeden Quartararo'yu geçerek tekrar ilk sırayı eline geçirdi.

Şampiyonada Quartararo'nun en yakın takipçisi olan Zarco, son 10 tura girerken kaza yaptı ve yarışa veda etti.

Son dokuz tura girerken Quartararo, üçüncü virajda hata yaptı ve arkasından gelen Marquez de kendisini geçerek ikniciliğe yükseldi. Marquez, ikinciliği almasının ardından Bagnaia'ya baskı yapmaya başladı.

Son yedi tura girerken Marquez güzel bir atakla liderliği alsa da, Ducati sürücüsü kendisine yanıt verdi ve ilk sırayı geri aldı

Son altı tura girerken ilk virajda Miguel Oliveira kaza yaptı ve yarışa veda etti. Bu noktada pistin çeşitli yerlerinde yağmur olduğu bilgisi vardı. Bu yüzden de yağmur bayrakları sallandı.

Son beş tura girerken Jack Miller ve Alex Rins, sürpriz şekilde yağmur lastiklerine geçmek için pite girdiler.

Son dört tura girilirken Marquez, ilk virajda Bagnaia'yı geçti ve liderliği aldı.

Son üç tura girilirken yağmur şiddetini iyice artırmıştı ve Marquez, Martin, Mir, Quartararo ve Bagnaia'dan oluşan beşli isim yağmur lastikleriyle devam ettiler.

Brad Binder, Aleix Espargaro, Valentino Rossi ve Luca Marini kaybedecekleri bir şey olmadığı için yarışa kuru zemin lastikleriyle devam etmeyi seçtiler. Bu, başlangıçta işe yarayacak gibiydi ancak yağmurun şiddetini artırmasıyla büyük bir süratle ön bölümü yakalamaya başladılar.

Son iki tura girerken Marquez ön bölümü yaklaşmaya çalışırken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve ilk virajda kaza yaparak muhtemel bir galibiyeti kaçırmış oldu.

Son anlarda pist gerçekten çok ıslaktı ve kuru zemin lastikleriyle devam eden sürücüler adeta sürünerek devam ettiler. 

Islak zemin lastiğine geçen Bagnaia ve Martin, pistin iyice ıslanmasıyla öndeki isimleri birer birer geçseler de, kuru zemin lastikleriyle adeta sürünerek giden Binder'i geçmeleri için yeterli süre kalmamıştı.

Binder, damalı bayrağı çok düşük bir süratle de olsa ilk sırada gördü ve kuru zemin lastiği kumarıyla galibiyete ulaştı.

Bu Binder'in kariyerinin ikinci zaferi olurken, Red Bull KTM Factory Racing, bu yılki ikinci galibiyetini aldı.

Bagnaia, pit stoptan önce galibiyet için çekişse de pit stopun ardından yarışı Binder'in yaklaşık 10 saniye gerisinde gerisinde ikinci sırada bitirdi ve altı yarış aradan sonra podyuma çıktı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan ve yağmurdan önce galibiyet mücadelesine katılan Martin, yarışı Bagnaia'nın 1.5 saniye gerisinde üçüncü bitirdi ve bu yılki üçüncü podyumunu almış oldu.

Suzuki sürücüsü Mir de yağmur lastiklerine geçmesinin ardından son bölümde yükselişe geçti ve dördüncü oldu.

Kuru zemin lastikleriyle finiş gören Luca Marini, podyuma çok yaklaşsa da, son anlarda pistte kalmaya odaklandı ve arkadan gelen isimlere karşı yerini savunamadı. Buna rağmen beşinci olarak en iyi MotoGP sonucunu elde etti.

Iker Lecuona da yine kuru zemin lastikleriyle devam etti ve yarışı altıncı sırada bitirdi.

Şampiyona lideri Quartararo, ıslak zemin lastikleriyle yarışa döndükten sonra ilk virajda hata yaptı ve geriye düştü. Sonuç olarak da yarışı yedinci sırada bitirdi.

Bir noktada üçüncü sıraya çıkan Valentino Rossi, kuru zemin lastikleriyle devam eden isimlerdendi ve yarışı sekizinci sırada tamamlayarak bu yılki en iyi sonucunu elde eden bir başka isim oldu.

Detaylar geliyor...

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 South Africa Brad Binder KTM 28 -    
2 Italy Francesco Bagnaia Ducati 28 9.991 9.991 9.991
3 Spain Jorge Martin Ducati 28 11.570 11.570 1.579
4 Spain Joan Mir Suzuki 28 12.623 12.623 1.053
5 Italy Luca Marini Ducati 28 14.831 14.831 2.208
6 Spain Iker Lecuona KTM 28 14.952 14.952 0.121
7 France Fabio Quartararo Yamaha 28 16.650 16.650 1.698
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 28 17.150 17.150 0.500
9 Spain Alex Marquez Honda 28 17.692 17.692 0.542
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 28 18.270 18.270 0.578
11 Australia Jack Miller Ducati 28 25.144 25.144 6.874
12 Italy Danilo Petrucci KTM 28 25.193 25.193 0.049
13 Japan Takaaki Nakagami Honda 28 25.603 25.603 0.410
14 Spain Alex Rins Suzuki 28 30.642 30.642 5.039
15 Spain Marc Marquez Honda 28 35.459 35.459 4.817
16 Spain Pol Espargaro Honda 28 40.384 40.384 4.925
17 United Kingdom Cal Crutchlow Yamaha 28 52.950 52.950 12.566
  Portugal Miguel Oliveira KTM 22      
  France Johann Zarco Ducati 18      
  Italy Enea Bastianini Ducati 6      
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