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Yarış raporu
MotoGP Avusturya GP

MotoGP Avusturya: Sprint yarışında zafer Bagnaia'nın, Marquez yarış dışı kaldı!

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen MotoGP sprint yarışında zafer Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın oldu.

Ezel Tan
Güncel:
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışına ilk sıradan başlasa da, startın ardından liderlik şampiyonadaki ana rakibi Francesco Bagnaia'ya geçti.

İkili ilk turlarda yakın mücadeleler verdiler fakat Martin bir noktada frenajı kaçırarak dışarı taştı ve piste olması gereken yerden dönmediği için uzun tur cezası aldı.

Martin, uzun tur cezasının ardından Bagnaia ve Marc Marquez'in gerisinde üçüncü sıraya geriledi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış bu şekilde bitecek gibi duruyordu fakat Marquez motosikletinin kontrolünü kaybederek kendisini yerde buldu ve yarışa veda etti.

Bagnaia, son bölümde hata yapmamasının ardından zafere ulaşırken, Martin uzun tur cezası sonrası ikinci oldu.

Üçüncülük ise iyi bir yarış çıkaran Aprilia sürücüsü Aleix Espagaro'nun oldu.

İyi bir yükseliş gerçekleştiren Enea Bastianini dördüncü, Jack Miller beşinci ve Franco Morbidelli altıncı oldu.

İlk onu Brad Binder, Marco Bezzecchi, Pol Espargaro ve Pedro Acosta tamamladı.

Maverick Vinales ancak 11. olurken, Fabio Quartararo en iyi Yamaha sürücüsü olarak 12. oldu. Honda sürücüleri arasında en iyisi 15. olan Johann Zarco oldu.

Yarış sonucu:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/s Yarış dışı Puan
1 Italy F. Bagnaia Ducati Team 1 Ducati 14

-

       12
2 Spain J. Martin Pramac Racing 89 Ducati 14

+4.673

4.673

 4.673     9
3 Spain A. Espargaro Aprilia Racing Team 41 Aprilia 14

+7.584

7.584

 2.911     7
4 Italy E. Bastianini Ducati Team 23 Ducati 14

+9.685

9.685

 2.101     6
5 Australia J. Miller Red Bull KTM Factory Racing 43 KTM 14

+10.421

10.421

 0.736     5
6 Italy F. Morbidelli Pramac Racing 21 Ducati 14

+10.523

10.523

 0.102     4
7 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 14

+10.941

10.941

 0.418     3
8 Italy M. Bezzecchi Team VR46 72 Ducati 14

+11.932

11.932

 0.991     2
9 Spain P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing 44 KTM 14

+15.101

15.101

 3.169     1
10 Spain P. Acosta Tech 3 31 KTM 14

+16.611

16.611

 1.510      
11 Spain M. Viñales Aprilia Racing Team 12 Aprilia 14

+16.759

16.759

 0.148      
12 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 14

+17.943

17.943

 1.184      
13 Portugal M. Oliveira Trackhouse Racing Team 88 Aprilia 14

+18.304

18.304

 0.361      
14 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 14

+19.185

19.185

 0.881      
15 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 14

+21.330

21.330

 2.145      
16 Japan T. Nakagami Team LCR 30 Honda 14

+22.940

22.940

 1.610      
17 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 14

+25.830

25.830

 2.890      
18 Italy L. Savadori Aprilia Racing Team 32 Aprilia 14

+26.622

26.622

 0.792      
19 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 14

+27.458

27.458

 0.836      
20 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 14

+37.870

37.870

 10.412      
dnf Spain A. Fernandez Tech 3 37 KTM 11

3 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 10

4 laps

     Yarış dışı  
dnf Spain M. Marquez Gresini Racing 93 Ducati 10

4 laps

     Yarış dışı  
dnf Germany S. Bradl HRC Test Team 6 Honda 5

9 laps

     Yarış dışı  
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Marc Marquez, Gresini Racing Team

Marc Marquez, Gresini Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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