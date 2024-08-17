MotoGP Avusturya: Sprint yarışında zafer Bagnaia'nın, Marquez yarış dışı kaldı!

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışına ilk sıradan başlasa da, startın ardından liderlik şampiyonadaki ana rakibi Francesco Bagnaia'ya geçti.

İkili ilk turlarda yakın mücadeleler verdiler fakat Martin bir noktada frenajı kaçırarak dışarı taştı ve piste olması gereken yerden dönmediği için uzun tur cezası aldı.

Martin, uzun tur cezasının ardından Bagnaia ve Marc Marquez'in gerisinde üçüncü sıraya geriledi.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış bu şekilde bitecek gibi duruyordu fakat Marquez motosikletinin kontrolünü kaybederek kendisini yerde buldu ve yarışa veda etti.

Bagnaia, son bölümde hata yapmamasının ardından zafere ulaşırken, Martin uzun tur cezası sonrası ikinci oldu.

Üçüncülük ise iyi bir yarış çıkaran Aprilia sürücüsü Aleix Espagaro'nun oldu.

İyi bir yükseliş gerçekleştiren Enea Bastianini dördüncü, Jack Miller beşinci ve Franco Morbidelli altıncı oldu.

İlk onu Brad Binder, Marco Bezzecchi, Pol Espargaro ve Pedro Acosta tamamladı.

Maverick Vinales ancak 11. olurken, Fabio Quartararo en iyi Yamaha sürücüsü olarak 12. oldu. Honda sürücüleri arasında en iyisi 15. olan Johann Zarco oldu.

Yarış sonucu: