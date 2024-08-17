MotoGP Avusturya: Sprint yarışında zafer Bagnaia'nın, Marquez yarış dışı kaldı!
Red Bull Ring'de gerçekleştirilen MotoGP sprint yarışında zafer Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın oldu.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışına ilk sıradan başlasa da, startın ardından liderlik şampiyonadaki ana rakibi Francesco Bagnaia'ya geçti.
İkili ilk turlarda yakın mücadeleler verdiler fakat Martin bir noktada frenajı kaçırarak dışarı taştı ve piste olması gereken yerden dönmediği için uzun tur cezası aldı.
Martin, uzun tur cezasının ardından Bagnaia ve Marc Marquez'in gerisinde üçüncü sıraya geriledi.
Jorge Martin, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Yarış bu şekilde bitecek gibi duruyordu fakat Marquez motosikletinin kontrolünü kaybederek kendisini yerde buldu ve yarışa veda etti.
Bagnaia, son bölümde hata yapmamasının ardından zafere ulaşırken, Martin uzun tur cezası sonrası ikinci oldu.
Üçüncülük ise iyi bir yarış çıkaran Aprilia sürücüsü Aleix Espagaro'nun oldu.
İyi bir yükseliş gerçekleştiren Enea Bastianini dördüncü, Jack Miller beşinci ve Franco Morbidelli altıncı oldu.
İlk onu Brad Binder, Marco Bezzecchi, Pol Espargaro ve Pedro Acosta tamamladı.
Maverick Vinales ancak 11. olurken, Fabio Quartararo en iyi Yamaha sürücüsü olarak 12. oldu. Honda sürücüleri arasında en iyisi 15. olan Johann Zarco oldu.
Yarış sonucu:
|
1-
2
|Sıra
|Sürücü
|#
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Ara
|km/s
|Yarış dışı
|Puan
|1
|F. Bagnaia Ducati Team
|1
|Ducati
|14
|
-
|12
|2
|J. Martin Pramac Racing
|89
|Ducati
|14
|
+4.673
4.673
|4.673
|9
|3
|A. Espargaro Aprilia Racing Team
|41
|Aprilia
|14
|
+7.584
7.584
|2.911
|7
|4
|E. Bastianini Ducati Team
|23
|Ducati
|14
|
+9.685
9.685
|2.101
|6
|5
|J. Miller Red Bull KTM Factory Racing
|43
|KTM
|14
|
+10.421
10.421
|0.736
|5
|6
|F. Morbidelli Pramac Racing
|21
|Ducati
|14
|
+10.523
10.523
|0.102
|4
|7
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|14
|
+10.941
10.941
|0.418
|3
|8
|M. Bezzecchi Team VR46
|72
|Ducati
|14
|
+11.932
11.932
|0.991
|2
|9
|P. Espargaro Red Bull KTM Factory Racing
|44
|KTM
|14
|
+15.101
15.101
|3.169
|1
|10
|P. Acosta Tech 3
|31
|KTM
|14
|
+16.611
16.611
|1.510
|11
|M. Viñales Aprilia Racing Team
|12
|Aprilia
|14
|
+16.759
16.759
|0.148
|12
|F. Quartararo Yamaha Factory Racing
|20
|Yamaha
|14
|
+17.943
17.943
|1.184
|13
|M. Oliveira Trackhouse Racing Team
|88
|Aprilia
|14
|
+18.304
18.304
|0.361
|14
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|14
|
+19.185
19.185
|0.881
|15
|J. Zarco Team LCR
|5
|Honda
|14
|
+21.330
21.330
|2.145
|16
|T. Nakagami Team LCR
|30
|Honda
|14
|
+22.940
22.940
|1.610
|17
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|14
|
+25.830
25.830
|2.890
|18
|L. Savadori Aprilia Racing Team
|32
|Aprilia
|14
|
+26.622
26.622
|0.792
|19
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|14
|
+27.458
27.458
|0.836
|20
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|14
|
+37.870
37.870
|10.412
|dnf
|A. Fernandez Tech 3
|37
|KTM
|11
|
3 laps
|Yarış dışı
|dnf
|A. Rins Yamaha Factory Racing
|42
|Yamaha
|10
|
4 laps
|Yarış dışı
|dnf
|M. Marquez Gresini Racing
|93
|Ducati
|10
|
4 laps
|Yarış dışı
|dnf
|S. Bradl HRC Test Team
|6
|Honda
|5
|
9 laps
|Yarış dışı
|Tüm sonuçları görüntüle
Marc Marquez, Gresini Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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