MotoGP Avusturya Sprint: Bagnaia rahat kazandı, ilk virajda 7 sürücünün karıştığı kaza yaşandı!

İki hafta önce Britanya'da gerçekleştirilen yarışlarla yaz arasından geri dönen MotoGP padoğu, sezonun 10. yarışı için Avusturya'nın çetin tepelerine geldi.

Heyecan verici pist yapısı sayesinde bize geçmişte muazzam yarışlar izleten Red Bull Ring'in ev sahipliği yaptığı Avusturya GP'de 14 turluk sprint yarışı bugün gerçekleştirildi.

Sprint yarışından birkaç saat önce yapılan sıralama turlarında pole pozisyonu Francesco Bagnaia'ya gitmişti, İtalyan sürücü böylelikle yarışa ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.

Gridde onun arkasında Aprilia'dan Maverick Vinales ve kendi evinde yarışan KTM'den Brad Binder vardı. İkinci çizgide Jack Miller, Alex Marquez ve Luca Marini yer alıyordu.

Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira ve Fabio Quartararo ise üçüncü çizgiyi oluşturuyordu.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış raporu

Formasyon turunun sorunsuz bir şekilde 23 sürücü de gride yerleşti. Evet, bu hafta sonu gridde 23 sürücü var çünkü Aprilia'nın test sürücüsü Lorenzo Savadori de özel davetle yarışıyor.

Herkesin gride yerleşmesiyle kırmızı ışıklar yandı ve sönmeleriyle birlikte 14 turluk yarış başladı. Işıklar hızlı bir şekilde söndü ve ikinci cepteki Vinales buna hiç iyi reaksiyon gösteremedi.

Miller bu sezon alıştığımız gibi çizgiden çok iyi kalktı ama pole pozisyonundaki Bagnaia, ışıklara iyi reaksiyon göstererek önde kalmayı başardı. İlk virajı Bagnaia lider döndü, Miller ikinciydi.

Onların arkasında ise kaos yaşandı ve tam 7 sürücünün karıştığı bir kaza gördük. Olayların başlamasına neden olan kişi Jorge Martin'di. İlk viraja gelinirken Martin, kendini içeri doğru attı ve Quartararo'ya çarptı. Quartararo da sonrasında yanında yer alan isimlere doğru uçtu ve ilk virajda tam 6 kişi birbirine çarparak dışarı taştı.

Bezzecchi, Oliveira ve Zarco, bu temasın şanssız isimleriydi ve ciddi darbeler alarak motosiklet üzerinde kalamayarak düştüler. Bu 3 isim yarışa veda etti.

Quartararo, birkaç kez temas yaşamasına rağmen inanılmaz bir şekilde motosikletinin üzerinde kaldı. Bastianini ve Vinales de motosikletlerinin üzerinde kalmayı başardılar ama elbette gerilediler.

Yarış startı ve ilk virajdaki kaos:

Bastianini, Vinales ve Quartararo ilk 15'in dışına düşmüşlerdi ve motosikletlerinde de muhtemelen hasar vardı.

Bezzecchi ise tüm bu olayların başlamasına neden olan Martin'e fazlasıyla kızgındı. FIM, olayın yarışın ardından inceleneceği açıkladı. Martin'i yüksek ihtimalle ağır bir ceza bekliyor.

İlk virajdaki kaosun başka bir açısı:

Böylelikle ilk turu Bagnaia, Binder ve Miller ilk 3'ü tamamladık. Sonraki turlarda Miller geriledi ve 5. tura geldiğimizde Bagnaia, Binder, Marini, Martin ve Miller ilk 5'i vardı.

Binder, lider Bagnaia'yı yakından takip ediyordu ve ikili arasındaki farkı yarım saniye kadardı. Yedinci tura geldiğimizde Martin ile Marini arasında üçüncülük mücadelesi vardı.

Enteresan bir şekilde, Martin yine temas yaşadı ve Marini bu temas sonucu düştü! Böylelikle iki VR46 sürücüsü de yarışa veda etmiş oldu.

Yarışı yerinden takip eden VR46 takımının kurucusu Valentino Rossi pek mutlu değildi. FIM ise bu olayda kimseye ceza vermedi.

Martin-Marini teması ve Rossi'nin tepkisi:

Yarışına 15. sırada devam eden Fabio Quartararo ise arkalarda Savadori ile temas yaşadı ve bu temasta hatalı taraf olarak görüldüğü için uzun tur cezası aldı. Fransız sürücünün yarışı böylelikle daha da kötüye gitmiş oldu.

Quartararo uzun tur cezası aldı:

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son 3 tura girdiğimizde Bagnaia ön tarafta her şeyi kontrol altında götürüyordu ve 1.8 saniye kadar öndeydi. Binder ikinci, Martin üçüncüydü. Alex Marquez ile Jack Miller ise ilk 5'i tamamlıyordu.

Bagnaia, yarışın geri kalan bölümünde de hata yapmadı ve pole pozisyonundan başladığı bu yarışın 14 turunu da lider götürerek zafere uzandı.

İtalyan sürücü, şampiyonadaki rakibi Bezzecchi'nin tamamlayamadığı bu yarışı kazanarak avantajını daha da artırmış oldu.

Bugün KTM ile kontratını 2 yıl daha uzattığı açıklanan Binder, ikinci oldu ve yeni kontratını podyumla kutlamış oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin çizgiyi üçüncü sırada geçti ama ilk virajdaki olay nedeniyle kendisi muhtemelen ceza alacaktır, dolayısıyla İspanyol sürücü bu sırayı koruyamayabilir.

Alex Marquez dördüncü sırayı alırken, Jack Miller ilk 5'i tamamladı. GasGas sürücüsü Pol Espargaro harika bir performans göstererek damalı bayrağı 6. sırada gördü.

Pol'un arkasında abisi Aleix Espargaro yer aldı. Günün son puanları ise Vinales ile Morbidelli'ye gitti.

Sprint yarış sonucu: